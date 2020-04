Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Sanofi a finalisé le projet de restructuration lié à Praluent (alirocumab) avec Regeneron Pharmaceuticals, Inc. À compter du 1er avril 2020, Sanofi aura l'entière responsabilité de Praluent en dehors des États-Unis et Regeneron l'entière responsabilité de Praluent aux États-Unis. Cette restructuration simplifie la collaboration sur les anticorps entre les deux entreprises, augmente l'efficacité et rationalise les opérations relatives à Praluent.Bien que chaque entreprise ait la responsabilité de distribuer Praluent sur son territoire respectif, Sanofi et Regeneron ont conclu des accords pour répondre aux besoins de fabrication à court terme.Sanofi a annoncé son intention de restructurer la collaboration sur les anticorps concernant Praluent et Kevzara (sarilumab) en décembre 2019.Sanofi continue de travailler sur l'évaluation de la restructuration liée à Kevzara, compte tenu des programmes cliniques américains et mondiaux récemment lancés évaluant Kevzara chez des patients hospitalisés présentant une forme sévère de COVID-19