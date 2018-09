SANOFI : en hausse après le feu vert de Cablivi en Europe

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

En hausse de 1,13% à 74,52 euros, Sanofi signe l'une des plus fortes progressions du CAC 40, soutenu par une bonne nouvelle. La Commission européenne a délivré une autorisation de mise sur le marché au Cablivi (caplacizumab) de Sanofi pour le traitement des adultes présentant un épisode de purpura thrombotique thrombocytopénique (PTT) acquis, un trouble rare de la coagulation sanguine. Cablivi est le premier agent thérapeutique spécifiquement indiqué dans le traitement du PTT. Le consensus de ventes de Cablivi en 2024 ressort à 492 millions d'euros.Malgré les traitements standards actuels, qui consistent en des échanges plasmatiques quotidiens et des immunosuppresseurs, les épisodes de PTT acquis restent associés à un taux de mortalité pouvant aller jusqu'à 20 %, la plupart des décès survenant dans les 30 jours qui suivent le diagnostic.Cablivi est le premier médicament de l'entreprise à base de nanocorps à obtenir une autorisation de mise sur le marché, et le premier produit nouvellement approuvé qui fera partie de la franchise Maladies hématologiques rares de Sanofi Genzyme. En début d'année, Sanofi a acquis Bioverativ qui dispose de traitements pour les hémophilies A et B.Par ailleurs, la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a accepté d'examiner en priorité la demande de licence de produit biologique (BLA, Biologics License Application) pour le caplacizumab dans le traitement des épisodes de PTT acquis de l'adulte à partir de 18 ans. La FDA devrait faire connaître sa décision le 6 février 2019.Cette approbation européenne n'est pas une grande surprise en soi, a commenté Invest Securities. Cependant ajoute le broker, celle-ci permet de remettre en exergue le dynamisme réglementaire (cemiplimab, Zynquista), clinique (MenQuad, isatuximab), et de croissance qui devrait bénéficier à Sanofi ces prochains trimestres.FDA (Food and Drug Administration)Parmi les attributions de la Food and Drug Administration (l'autorités sanitaire aux Etats-Unis) on compte notamment la délivrance des autorisations de mise sur le marché de l'ensemble des médicaments destinés à ce pays, qui représente le premier marché mondial pour l'industrie pharmaceutique.