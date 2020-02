SANOFI : entend créer un spécialiste européen des principes actifs pharmaceutiques

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Sanofi cède 1,8% à 91,67 euros en fin d'après-midi. Le titre du groupe pharmaceutique réduit un peu ses pertes après avoir annoncé son intention de créer un leader européen des principes actifs pharmaceutiques (API), qui sont les molécules essentielles entrant dans la composition de tout médicament.Ce projet consisterait à rassembler les activités commerciales et de développement d'API de Sanofi avec 6 de ses sites de fabrication d'API au sein d'une nouvelle entreprise autonome : Brindisi (Italie), Francfort Chimie (Allemagne), Haverhill (Royaume-Uni), St Aubin les Elbeuf (France), Újpest (Hongrie) et Vertolaye (France).Dans un contexte de pénurie croissante de produits pharmaceutiques indispensables aux soins des patients, la nouvelle entité contribuerait à sécuriser la fabrication des API ainsi qu'à développer les capacités d'approvisionnement pour l'Europe et au-delà. Il apporterait un équilibre européen dans une industrie très dépendante de l'Asie.L'entreprise serait numéro 2 mondial du marché des API avec un chiffre d'affaires d'environ 1 milliard d'euros (en 2022) et 3 100 employés. Son siège social serait situé en France. Une introduction en bourse serait étudiée sur Euronext Paris d'ici 2022, en fonction des conditions de marché.Sanofi prévoit de conserver une participation minoritaire d'environ 30 % dans le capital de la nouvelle société et d'apurer ses dettes. Il restera un client important de cette nouvelle entité.Philippe Luscan, vice-président exécutif, Affaires Industrielles Globales de Sanofi a déclaré : " Avec ce projet, l'entité gagnerait en agilité en tant qu'entreprise indépendante et libérerait son potentiel de croissance, en particulier pour capter les opportunités d'un marché en croissance de 6 % par an. "En devenant indépendant assure Sanofi, cet acteur serait en mesure d'accélérer ses ventes auprès des tiers et de développer des partenariats avec d'autres entreprises du secteur pharmaceutique, afin de saisir de nouvelles opportunités de marché et de mieux s'adapter aux besoins des clients.Selon le laboratoire, la nouvelle société capitaliserait également sur des atouts majeurs, avec un large portefeuille de produits de base et de produits de niche, des normes de qualité élevées, des prix compétitifs sur le marché des produits à forte valeur ajoutée, des capacités industrielles et des technologies de pointe dans toute l'Europe (France, Italie, Allemagne, Hongrie, Royaume-Uni) et un réseau commercial présent dans plus de 80 pays.