SANOFI : fête le retour de la croissance

Sanofi (+4,59%) a retrouvé le chemin de la croissance. Après plusieurs années moroses en raison du déclin de son activité diabète, le laboratoire pharmaceutique français peut avoir le sourire. Grâce à sa filiale américaine Genzyme spécialisée dans les maladies rares et au dynamisme de ses vaccins, la société dirigée par Olivier Brandicourt a vu son résultat net grimper de 7,6% à 2,299 milliards d'euros au troisième trimestre. A taux de change constant, la hausse atteint 10,3%. Par action, le résultat net a atteint 1,84 euro, soit bien au-dessus du consensus qui le donnait à 1,70 euro.Le chiffre d'affaires a progressé de 6,3% à taux de change constant à 9,392 milliards, un montant supérieur de 2% aux attentes.Fort de ces résultats, Sanofi a relevé la fourchette base de sa prévision 2018. Le groupe table sur un bénéfice net par action des activités en croissance comprise entre 4% et 5% à taux de change constant, contre entre +3 à +5% auparavant.Olivier Brandicourt, directeur général de Sanofi, a fait les commentaires suivants : " Sanofi est entré au troisième trimestre dans une nouvelle période de croissance. Nous avons obtenu des résultats solides, soutenus par la croissance à deux chiffres de la Médecine de Spécialités et des Marchés Émergents ainsi que la bonne performance des Vaccins. De plus, les lancements de Libtayo, de Cablivi et de Dupixent dans l'asthme vont contribuer à renforcer le développement de notre activité Médecine de Spécialités".Ces résultats comme ces perspectives ont été bien accueilli par les analystes.Selon une source de marché, Oddo BHF a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 90 euros sur Sanofi. Le broker a salué le rebond tant attendu des résultats du laboratoire au troisième trimestre. Les dynamiques des divisions lors de ce troisième trimestre confirment sa thèse d'investissement. En effet alors que les franchises Diabète et SEP continuent de souffrir, Sanofi bénéficie comme attendu d'un rebond du Vaccin, d'une accélération des ventes de Dupixent et de l'intégration de Bioverativ.Berenberg a confirmé sa recommandation Conserver et son objectif de cours de 83 euros sur le titre après des résultats trimestriels qu'il qualifie de "très solides". Ces chiffres montrent clairement le retour de la croissance, en grande partie lié à l'amélioration des approvisionnements du vaccin Polio/Coqueluche/Hib Pentaxim en Chine.