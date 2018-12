SANOFI : feu vert de la FDA pour un vaccin pour les enfants

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé Vaxelis (vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux (acellulaire, adsorbé), poliomyélitique inactivé, de l'hépatite B (recombinant), et conjugué de l'Haemophilus de type b (conjugué à la protéine méningococcique)] pour la vaccination des enfants à partir de six semaines et jusqu'à 4 ans (mais avant l'âge de 5 ans). Vaxelis a été développé dans le cadre d'un partenariat entre Sanofi et MSD, connu en tant que Merck aux États-Unis et au Canada.Sanofi et MSD s'emploient à optimiser la production de Vaxelis pour approvisionner durablement le marché des États-Unis et satisfaire à la demande projetée. Ce vaccin ne sera pas disponible dans le commerce aux États-Unis avant 2020.