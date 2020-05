SANOFI : la FDA accorde un examen prioritaire au sutimlimab

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La FDA a accordé un examen prioritaire à la demande de licence de produit biologique (Biologics License Application, BLA) de Sanofi relative au sutimlimab pour le traitement de l'hémolyse chez l'adulte atteint de la maladie des agglutinines froides (MAF). S'il est approuvé, le sutimlimab sera le premier et le seul traitement approuvé pour cette catégorie de patients. La FDA devrait rendre sa décision le 13 novembre 2020.La maladie des agglutinines froides est une anémie hémolytique auto-immune chronique qui amène le système immunitaire à s'attaquer par erreur aux globules rouges et à provoquer leur destruction (hémolyse).Les patients atteints de MAF peuvent présenter une anémie chronique, une profonde fatigue, des crises hémolytiques aiguës et d'autres complications potentielles, comme un risque accru d'événements thromboemboliques et une mortalité prématurée.Selon les estimations, 5 000 personnes seraient atteintes de cette maladie aux États-Unis.Essais cliniques (Phases I, II, III)Phase I : test de la molécule à petite échelle sur les humains pour évaluer sa sécurité, sa tolérance, ses propriétés métaboliques et pharmacologiques.Phase II : évaluation de la tolérance et de l'efficacité sur plusieurs centaines de patients pour identifier les effets secondaires.Phase III : évaluation du rapport bénéfice / risque global auprès de plusieurs milliers de patients.FDA (Food and Drug Administration)Parmi les attributions de la Food and Drug Administration (l'autorités sanitaire aux Etats-Unis) on compte notamment la délivrance des autorisations de mise sur le marché de l'ensemble des médicaments destinés à ce pays, qui représente le premier marché mondial pour l'industrie pharmaceutique.