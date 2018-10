SANOFI : la FDA approuve Dupixent dans l'asthme

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv REGENERON PHARMACEUTICALS -1.36% 389.83 2.18% SANOFI -0.31% 77.54 4.79%

La FDA a approuvé Dupixent (dupilumab) developpé par Sanofi et son partenaire américain Regeneron comme traitement d'entretien d'appoint de l'asthme modéré à sévère à phénotype éosinophilique ou dépendant des corticoïdes par voie orale, chez les patients âgés de 12 ans et plus." Dans les essais cliniques consacrés au traitement de l'asthme, Dupixent a permis de réduire les exacerbations asthmatiques et les prises de corticoïdes par voie orale, d'améliorer la qualité de vie et d'obtenir des améliorations cliniquement significatives de la fonction respiratoire. Ce médicament est désormais approuvé dans le traitement de la dermatite atopique et de l'asthme et nous avons annoncé récemment des résultats positifs de phase III dans celui de la polypose nasosinusienne ; nous allons poursuivre son développement clinique dans le traitement de plusieurs autres maladies inflammatoires de type 2 ", a précisé le docteur George D. Yancopoulos, Ph.D., président et directeur scientifique de Regeneron.Essais cliniques (Phases I, II, III)Phase I : test de la molécule à petite échelle sur les humains pour évaluer sa sécurité, sa tolérance, ses propriétés métaboliques et pharmacologiques.Phase II : évaluation de la tolérance et de l'efficacité sur plusieurs centaines de patients pour identifier les effets secondaires.Phase III : évaluation du rapport bénéfice / risque global auprès de plusieurs milliers de patients.FDA (Food and Drug Administration)Parmi les attributions de la Food and Drug Administration (l'autorités sanitaire aux Etats-Unis) on compte notamment la délivrance des autorisations de mise sur le marché de l'ensemble des médicaments destinés à ce pays, qui représente le premier marché mondial pour l'industrie pharmaceutique.