SANOFI : la FDA va examiner le dossier du candidat-vaccin méningococcique MenQuadfi

La FDA a accepté d'examiner la demande de licence de produit biologique (BLA, Biologics License Application) relative à MenQuadfi, le candidat-vaccin polysaccharidique conjugué à l'anatoxine tétanique de Sanofi pour la prévention des infections à méningocoques (sérogroupes A, C, Y et W). La FDA devrait faire connaître sa décision le 25 avril 2020. La demande de licence récemment soumise à la FDA comprend les données des essais cliniques de phase II et de phase III menés aux États-Unis en vue d'obtenir l'autorisation d'utiliser ce vaccin dès l'âge de deux ans.S'il est approuvé, MenQuadfi sera disponible sous forme liquide.Des essais de phase II et de phase III ont été conduits aux États-Unis, dans l'Union européenne (UE), en Asie et en Amérique latine.Sanofi poursuit par ailleurs des essais complémentaires de phase III dans ces mêmes régions, ainsi qu'en Afrique.Le programme de développement clinique en cours couvre de nombreuses tranches d'âge, du nourrisson de six semaines aux adultes plus âgés.Compte tenu des différents calendriers vaccinaux en vigueur aux États-Unis et dans le reste du monde, l'objectif de ce programme est d'évaluer la capacité de ce vaccin à protéger contre les infections invasives à méningocoques et à répondre aux besoins mondiaux de prévention sur une large tranche d'âge.Aucune agence réglementaire n'a encore évalué les données de sécurité et d'efficacité de MenQuadfi.Sanofi rappelle être depuis plus de 40 ans pleinement engagé dans la lutte contre les infections invasives à méningocoques, des infections bactériennes rares mais potentiellement mortelles.Des centaines de cas sont signalés chaque année aux États-Unis et nul ne peut prédire où et à quel moment ces infections peuvent se déclarer, a précisé le laboratoire français.FDA (Food and Drug Administration)Parmi les attributions de la Food and Drug Administration (l'autorités sanitaire aux Etats-Unis) on compte notamment la délivrance des autorisations de mise sur le marché de l'ensemble des médicaments destinés à ce pays, qui représente le premier marché mondial pour l'industrie pharmaceutique.Essais cliniques (Phases I, II, III)Phase I : test de la molécule à petite échelle sur les humains pour évaluer sa sécurité, sa tolérance, ses propriétés métaboliques et pharmacologiques.Phase II : évaluation de la tolérance et de l'efficacité sur plusieurs centaines de patients pour identifier les effets secondaires.Phase III : évaluation du rapport bénéfice / risque global auprès de plusieurs milliers de patients.