SANOFI : le vaccin Dengvaxia est approuvé en Europe pour la prévention de la dengue

La Commission européenne a délivré une autorisation de mise sur le marché de Dengvaxia, le vaccin de Sanofi contre la dengue. L'autorisation suit la recommandation émise le 18 octobre 2018 par le Comité des médicaments à usage humain (CHMP, Committee for Medicinal Products for Human Use) visant à permettre l'utilisation du vaccin dans les zones endémiques des pays européens. Dengvaxia sera disponible en Europe pour prévenir la dengue chez les personnes de 9 à 45 ans avec une infection par le virus attestée, et vivant dans des zones d'endémie.Dengvaxia a été approuvé dans plusieurs pays endémiques en Amérique latine et en Asie où réduire le fardeau humain et économique de la dengue est une priorité de santé publique. Le vaccin fait actuellement l'objet d'un examen prioritaire auprès de la Food and Drug Administration (FDA) américaine car il est le premier et le seul vaccin disponible contre la maladie, considérée par la FDA comme un besoin médical non satisfait.