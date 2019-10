SANOFI : malmené malgré un trimestre solide

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Sanofi cède près de 2 % à 83,31 euros malgré des résultats trimestriels légèrement supérieurs aux attentes et la confirmation de ses objectifs annuels. Les investisseurs attendaient sans doute encore mieux du laboratoire pharmaceutique français. Au troisième trimestre, son résultat net a progressé de 4,3 %, à 2,399 milliards d'euros. A taux de change constant, la croissance est limitée à 0,2 %.Le chiffre d'affaires s'est élevé à 9,499 milliards, en progression de 1,1 % à données publiées, en baisse de 1,1 % à taux de change constant et en hausse de 0,5 % à taux de change et périmètre constants.Le consensus le donnait à 9,33 milliards.Sanofi Genzyme, la branche bioteh du groupe, a enregistré une progression de 19,5 % grâce à la poursuite de la forte performance de Dupixent, son traitement contre l’eczéma et l'asthme.Les ventes de Vaccins ont baissé de 9,8 %, reflétant le décalage anticipé des livraisons de vaccins grippe aux États-Unis au profit du quatrième trimestre.La Santé Grand Public a progressé de 0,4 %, incluant le rappel de Zantac, des cessions non stratégiques et des exigences réglementaires renforcées.Les ventes de l'entité globale Médecine Générale ont reculé de 12,7 % à taux de change et périmètre constants en raison d'une baisse des ventes du Diabète et des Produits de prescription établis.Les ventes dans les Marchés Émergents ont progressé de 9,7 % grâce aux solides performances enregistrées dans la plupart des régions.Le groupe a confirmé ses perspectives de bénéfice par action pour 2019.Sanofi anticipe que l'évolution du BPA en 2019 sera d'environ 5 % à à taux de change constant. Il était de 5,47 euros en 2018.Le 10 décembre prochain, le groupe présentera à Cambridge ses priorités stratégiques lors de son “capital market day”.Jefferies a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 95 euros sur Sanofi dans l'attente de la réunion investisseurs du 10 décembre. Le nouveau Paul Hudson présentera ses priorités stratégiques.