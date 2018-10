SANOFI : obtient un avis positif du CHMP pour son vaccin contre la dengue

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le Comité des médicaments à usage humain (CHMP, Committee for Medicinal Products for Human Use) de l'Agence européenne des médicaments (EMA) a rendu un avis positif concernant la demande d'autorisation de mise sur le marché du vaccin contre la dengue de Sanofi et a recommandé son approbation en Europe."Il s'agit d'une bonne nouvelle pour les personnes qui vivent dans des régions d'Europe où la dengue est endémique et où de fréquentes flambées de la maladie les exposent à un risque de réinfection par un sérotype différent du virus, souvent avec des symptômes plus sévères que lors de la première infection ", précise Su-Peing Ng, Responsable des Affaires médicales Globales de Sanofi Pasteur