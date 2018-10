SANOFI : premiers résultats positifs de 2 essais de phase III consacrés au Dupixent

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Sanofi a annoncé des premiers résultats positifs pour deux essais de phase III consacrés au Dupixent (dupilumab) dans le traitement de la polypose nasosinusienne. Ainsi, les deux essais cliniques pivots de phase III, contrôlés par placebo, ont atteint l’ensemble de leurs critères d’évaluation primaires et secondaires. Les résultats détaillés de ces essais cliniques feront l’objet d’une présentation lors d’un prochain congrès médical et seront intégrés aux soumissions réglementaires de Sanofi et de Regeneron.L'utilisation de Dupixent dans le traitement de la polypose nasosinusienne inadéquatement contrôlée est expérimentale et aucun organisme de réglementation n`a encore évalué ses profils de tolérance et d`efficacité dans cette indication.