SANOFI : recentre deux de ses entités commerciales globales

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Sanofi va modifier la structure organisationnelle de deux de ses entités commerciales globales (ou GBU pour Global Business Units) afin de recentrer ses activités sur les marchés matures et les marchés émergents. L'entreprise va ainsi créer une nouvelle entité commerciale globale (GBU) Soins Primaires combinant son portefeuille de produits de l'actuelle GBU Diabète et Cardiovasculaire (DCV) et le portefeuille de Produits établis qui fait actuellement partie de la GBU Médecine générale et Marchés émergents (GEM).La nouvelle entité Soins Primaires se concentrera exclusivement sur les marchés matures.Sanofi crée par ailleurs une deuxième entité commerciale globale dénommée Chine et Marchés Émergents qui sera dirigée par Olivier Charmeil, l'actuel responsable de la GBU GEM. Cette nouvelle entité se concentrera sur les caractéristiques uniques et l'immense potentiel de croissance des marchés émergents, et plus particulièrement celui de la Chine qui représente le deuxième plus grand marché de Sanofi après les États-Unis. M. Charmeil continuera de faire partie du Comité Exécutif et restera rattaché directement au Directeur Général, Olivier Brandicourt.Sanofi prévoit de lancer les nouvelles entités commerciales globales Soins Primaires et Chine & Marchés Émergents début 2019. Aucun changement n'est apporté aux autres entités commerciales globales de Sanofi - Sanofi Genzyme, Sanofi Pasteur et Santé Grand Public.