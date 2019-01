SANOFI : résultats positifs d'un essai de phase trois sur Cablivi

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le New England Journal of Medicine a publié les résultats positifs de phase III consacrés au Cablivi (caplacizumab) de Sanofi dans le traitement du purpura thrombotique thrombocytopénique acquis (PTT acquis) de l'adulte. Il s'agit d'un rouble rare de la coagulation sanguine d'origine auto-immune au pronostic sévère. Il se caractérise par la formation de multiples caillots dans les petits vaisseaux sanguins de nombreux organes, ce qui entraîne une thrombocytopénie sévère (très faible numération plaquettaire) et une anémie hémolytique microangiopathique (destruction des globules rouges).Cette maladie entraîne également une ischémie (diminution de l'alimentation en sang de certaines parties du corps) et des lésions étendues aux organes, en particulier le cerveau et le coeur." Le PTT acquis est une maladie potentiellement mortelle et les options thérapeutiques actuelles ne permettent pas de stopper complètement la formation de caillots dans les petits vaisseaux sanguins des organes, ce qui expose les patients à un risque significatif de morbidité et de mortalité prématurée ", explique le docteur Marie Scully, professeur d'hématologie aux hôpitaux de l'University College de Londres, et auteur principal de l'article consacré à l'essai Hercules." Ces résultats démontrent que Cablivi a le potentiel de répondre à un besoin médical non satisfait majeur et d'aider les personnes exposées aux conséquences potentiellement désastreuses de cette maladie. "Essais cliniques (Phases I, II, III)Phase I : test de la molécule à petite échelle sur les humains pour évaluer sa sécurité, sa tolérance, ses propriétés métaboliques et pharmacologiques.Phase II : évaluation de la tolérance et de l'efficacité sur plusieurs centaines de patients pour identifier les effets secondaires.Phase III : évaluation du rapport bénéfice / risque global auprès de plusieurs milliers de patients.