SANOFI : résultats positifs d'une étude consacrée à Sarclisa

Sanofi a indiqué qu'un essai de phase 3 consacré à Sarclisa (isatuximab) avait atteint plus tôt que prévu son critère d’évaluation principal chez des patients présentant un myélome multiple en rechute. Les résultats de l'étude seront présentés dans le cadre d'un prochain congrès médical et devraient servir de base aux soumissions réglementaires prévues dans le courant de l'année.Lorsque Sarclisa est ajouté à l'association standard carfilzomib-dexaméthasone, comme dans cet essai de phase 3, les résultats démontrent clairement une réduction significative du risque de progression de la maladie ou de décès ", a indiqué le docteur John Reed, Ph.D., Responsable Monde de la Recherche et Développement de Sanofi." Il s'agit du deuxième essai de phase 3 positif pour Sarclisa, ce qui souligne le potentiel que présente ce médicament en termes d'amélioration des résultats cliniques pour les patients présentant un myélome multiple en rechute. "Essais cliniques (Phases I, II, III)Phase I : test de la molécule à petite échelle sur les humains pour évaluer sa sécurité, sa tolérance, ses propriétés métaboliques et pharmacologiques.Phase II : évaluation de la tolérance et de l'efficacité sur plusieurs centaines de patients pour identifier les effets secondaires.Phase III : évaluation du rapport bénéfice / risque global auprès de plusieurs milliers de patients.