SANOFI : résultats positifs de phase 3 pour Toujeo

Les enfants et adolescents (âgés de 6 à 17 ans) atteints de diabète de type 1 traités par Toujeo de Sanofi ont obtenu une réduction comparable de leur glycémie moyenne et présenté les mêmes risques d’épisodes d’hypoglycémie que ceux traités par insuline glargine 100 unités/ml, selon les résultats présentés au 45ème congrès annuel de l’International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes qui s’est tenu à Boston, au Massachusetts.Sur la base de ces résultats, le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments a rendu un avis favorable le 17 octobre concernant Toujeo et recommandé l'extension de son indication actuelle aux enfants (à partir de 6 ans) et aux adolescents atteints de diabète de type 1.La Commission européenne rendra sa décision finale sur cette nouvelle indication dans les prochains mois.Essais cliniques (Phases I, II, III)Phase I : test de la molécule à petite échelle sur les humains pour évaluer sa sécurité, sa tolérance, ses propriétés métaboliques et pharmacologiques.Phase II : évaluation de la tolérance et de l'efficacité sur plusieurs centaines de patients pour identifier les effets secondaires.Phase III : évaluation du rapport bénéfice / risque global auprès de plusieurs milliers de patients.