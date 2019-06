SANOFI : se choisit un DG 2.0

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Sanofi bondit de 4,35% à 78,25 euros après la nomination de Paul Hudson au poste de directeur général. Il succèdera le 1er septembre à Olivier Brandicourt qui a fait valoir ses droits à la retraite. Paul Hudson était jusque là Chief Executive Officer de la division Pharma et membre du comité exécutif de Novartis. Agé de 51 ans, Paul Hudson a acquis une forte expérience internationale, notamment aux Etats-Unis, au Japon et en Europe.Dans ses 28 ans de carrière, il a également occupé des postes à responsabilités chez Schering Plough et Astrazeneca.Dans une note publiée ce matin, Credit Suisse rappelle que le solide bilan du patron de la pharmacie chez Novartis était un élément essentiel de la confiance des investisseurs dans les lancements de nouveaux traitements de Novartis.De son côté, Invest Securities précise que Paul Hudson était apprécié chez Novartis pour sa vision stratégique, ainsi que ses compétences en matière d'innovation et de transformation digitale.Justement, le digital est devenu un enjeu majeur pour Sanofi. Le groupe estime notamment que le big data pourrait doper sa R&D, mais aussi sa production et la distribution.En février dernier, le groupe a nommé le docteur Ameet Nathwanin un autre ancien de Novartis Pharma, au poste de Chief Digital Officer, en complément de ses responsabilités actuelles de vice-président exécutif, Chief Medical Officer."En l'espace de deux ans seulement, nous avons réussi à bâtir un portefeuille innovant d'initiatives digitales et de partenariats novateurs ", avait déclaré Olivier Brandicourt.Par exemple, Sanofi a lancé en janvier 2018 le "39bis" considéré par le groupe comme le hub de l'e-santé ", chargé d'agréger et de développer des solutions digitales.Sanofi mise particulièrement sur l'intelligence artificielle (IA) où de meilleures prédictions peuvent indiscutablement déboucher sur de meilleurs résultats cliniques.Selon le groupe, l'IA soutiendra la recherche et du développement de médicaments, la fabrication des médicaments et de nouveaux vaccins et accompagnera l'essor des objets connectés.