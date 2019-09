SANOFI : soutenu par Bernstein

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Sanofi (+1,9% à 81,02 euros) signe la plus forte hausse du CAC 40 après avoir atteint 81,27 euros, soit son plus haut niveau depuis près de deux ans. Le laboratoire pharmaceutique français est soutenu par Bernstein, qui a entamé sa couverture sur le titre à Surperformance avec un objectif de cours de 95 euros. Le broker a constaté que Sanofi était un dossier à multiples petites facettes et c'est la raison pour laquelle qu'il a consacré plus de 100 pages à cette étude qu'il voulait complète.En premier lieu, conclut-il, le potentiel de hausse de la marge est réel. En comparant Sanofi avec ses concurrents, en intégrant ses efforts passés de réduction des coûts et ses capacités de synergies sur le modèle de son partenariat avec Regeneron, Bernstein se dit optimiste. Pour preuve, la prévision de l'analyste est de 130 à 150 points de base supérieure au consensus sur la période 2020/2022. En revanche, il reconnaît être plus conservateur concernant les réductions des coûts de fonctionnement et des frais généraux.Autre élément positif, contrairement à certains, le courtier estime que Dupixent (asthme et dermatite atopique modérée) devrait l'emporter malgré une concurrence féroce en raison de son profil d’innocuité. L’intermédiaire table ainsi sur un pic des ventes à 6,2 milliards de dollars.Par ailleurs, le portefeuille de médicaments, hors oncologie, est connu et aucune nouveauté révolutionnaire n'est attendu, souligne le broker. Pour autant, note-t-il, en additionnant la myriade de produits, Sanofi tire son épingle du jeu (4 milliards d'euros) face à ses rivaux. Et le portefeuille dans l'oncologie comme à prendre forme.En conclusion, Bernstein ne distingue pas un puissant facteur de succès, mais l'océan est fait de petites gouttes d'eau. "Pour Sanofi, ce sont toutes ces petites choses qui comptent. Faites pleuvoir Mr Hudson" conclut le bureau d'études.