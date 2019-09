SANOFI soutenu par Morgan Stanley

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

En hausse de 0,5% à 83,74 euros, Sanofi signe l'une des rares progressions du CAC 40. Le laboratoire pharmaceutique français est soutenu par Morgan Stanley. Dans une note publiée aujourd'hui, le broker a relevé sa recommandation sur le titre de Neutre à Surpondérer et revu à la hausse son objectif de cours de 79 à 90 euros. Le broker estime que le groupe affiche le potentiel de croissance le moins risqué parmi ses pairs européens, avec aucune "falaise" de brevets à l'horizon et un portefeuille de produits en développement sécurisé et ne suscitant pas d'attentes élevées.L'analyste observe par ailleurs que le consensus table sur une croissance de 6% des résultats d'ici 2023, contre +8% pour le reste du secteur ainsi qu'un rendement du dividende supérieur à la moyenne ainsi qu'un rendement du dividende supérieur à la moyenne (4% contre 3%). Pourtant, le titre se traite avec des multiples inférieurs de 15% à ses concurrents.Le bureau d'études estime que les qualités défensives de Sanofi constituent un atout clef pour les investisseurs anticipant une retournement du cycle économique au cours des prochains mois.En outre, l'arrivée d'un nouveau directeur général, Paul Hudson en septembre, pourrait jouer un rôle de catalyseur pour l'action.Morgan Stanley rappelle que le nouveau dirigeant a promis des changements stratégiques. A cet égard, l'intérmédiaire évoque l’hypothèse d'une scission de la branche de santé grand public, à l'image de la scission d'Alcon par Novartis. Une telle opération pourrait dégager de 6 à 8 euros par action de valeur à l'actionnaire.De même ajoute la banque américaine, la tenue d'une journée investisseurs, en décembre, pourrait raviver l'intérêt des actionnaires pour le géant français.En Bourse, Sanofi sous-performe effectivement ses concurrents européens. Le titre enregistre une hausse de plus de 10% depuis le début de l'année, contre +15% pour Novartis et 17% pour Roche.A l'image de Morgan Stanley, les investisseurs attendent les premières annonces du nouveau dirigeant, Paul Hudson.Ce dernier était jusque là Chief Executive Officer de la division Pharma et membre du comité exécutif de Novartis. Agé de 51 ans, Paul Hudson a acquis une forte expérience internationale, notamment aux Etats-Unis, au Japon et en Europe.Dans ses 28 ans de carrière, il a également occupé des postes à responsabilités chez Schering Plough et Astrazeneca.Paul Hudson a laissé un très bon souvenir chez Novartis où il était apprécié pour sa vision stratégique, ainsi que ses compétences en matière d'innovation et de transformation digitale.