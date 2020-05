SANOFI : suscite l'émoi avec son éventuel vaccin

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Avec Sanofi, la France fait mine de (re)découvrir la loi du marché. Cet après-midi, Emmanuel Macron s'est dit "ému" après les propos du directeur général du groupe français, Paul Hudson, selon lesquels le vaccin du Covid-19 qu'il développait avec des financements publics américains serait d'abord destiné aux Etats-Unis. Pour l’Elysée justement, "le vaccin doit être un bien public mondial et extrait des lois du marché".Dans la soirée, le groupe avait pourtant tenté de rectifier le tir en précisant que production sur le sol américain serait principalement dédiée aux Etats-Unis et le reste de ses capacités de production serait alloué à l'Europe, à la France et au reste du monde. Sanofi s'est par ailleurs engagé à ce que son éventuel vaccin " soit accessible à tous ".En réalité, Paul Hudson a rappelé la lenteur de l'Europe dans la recherche de vaccins. Les Etats-Unis en effet ont promis depuis février plusieurs centaines de millions d'euros, en plus de faciliter les démarches réglementaires pour permettre les recherches.