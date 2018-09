SEC : Sanofi va payer 25 mlns de dollars pour clore une enquête pour corruption

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'autorité boursière américaine, la Securities and Exchange Commission (SEC), a annoncé mardi que le groupe pharmaceutique Sanofi a accepté de payer plus de 25 millions de dollars (21,5 millions d'euros) afin de clore des poursuites pour violations supposées de la loi américaine anti-corruption liées à des paiements illicites effectués par des filiales au Kazakhstan et au Moyen-Orient.

D'après les conclusions de l'enquête de la SEC, un système de paiements illicites à des responsables de marchés publics et des prestataires de soins médicaux avait cours dans plusieurs pays afin que Sanofi obtienne des contrats et une hausse des prescriptions de ses médicaments.

Sans reconnaître ou démentir les conclusions de l'enquête, Sanofi a accepté de payer une somme de redressement s'élevant à 17,5 millions de dollar, ainsi que 2,7 millions de dollars en pénalités préalable au jugement, et une pénalité civile de 5 million de dollars, a détaillé la SEC dans un communiqué.

Dans un communiqué séparé, Sanofi a précisé que l'enquête portait sur "certaines activités locales en dehors des territoires des Etats-Unis et de la France, à savoir au Kazakhstan, en Jordanie, au Liban, au Bahreïn, au Koweït, au Qatar, au Yémen, à Oman, dans les Émirats arabes unis et dans les Territoires palestiniens, entre 2006 et 2015".

Le groupe a ajouté qu'il "rendra volontairement compte, pendant deux ans, de l'efficacité de ses contrôles internes renforcés et de son programme de lutte contre la corruption".

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 1 41 27 47 90; adore@agefi.fr; ed: ECH

