Sanofi : A suivre aujourd'hui

Sanofi a signé un accord avec Roche en vue d’obtenir les droits exclusifs de Tamiflu, pour la prévention et le traitement de la grippe, sur le marché américain de l’automédication. Aux termes de cet accord, Sanofi sera responsable de la conduite des négociations avec la FDA afin d’obtenir l’autorisation de du switch de Tamiflu en OTC, ainsi que des activités exclusives de commercialisation et de distribution de ce produit sur le marché de la Santé Grand Public des Etats-Unis et des activités scientifiques s’y rapportant.Tamiflu est actuellement commercialisé, sous prescription médicale, aux États-Unis par Genentech, une entreprise du groupe Roche.En vertu de l'accord et en plus de mener les négociations avec la FDA, Sanofi sera responsable de la conduite du programme clinique et du financement de toutes les études nécessaires pour motiver sa conversion en produit d'automédication aux États-Unis, en consultation avec les principaux experts dans ce domaine.Roche continuera de commercialiser Tamiflu ailleurs dans le monde. Sanofi conservera le droit d'engager les premières négociations en vue d'obtenir sa conversion en produit d'automédication dans un certain nombre d'autres pays.