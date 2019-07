Sanofi : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le chiffre d’affaires de Sanofi au deuxième trimestre 2019 s’est élevé à 8,628 milliards d'euros, en progression de 5,5% à données publiées, de 3,9% à taux de change constant et de 5,8% à taux de change et périmètre constants.Sanofi Genzyme a enregistré une progression de 21,8% grâce au lancement soutenu de Dupixent. Le résultat net des activités a progressé de 5,3%, à 1,641 milliard d’euros (4,9% à taux de change constant). Le BNPA des activités est ressorti à 1,31 euro, en hausse de 4,8% à taux de change constant.Le BNPA des activités 2019 devrait progresser d'environ 5% à taux de change constant, sauf événements majeurs défavorables imprévus.Olivier Brandicourt, directeur général de Sanofi, a fait les commentaires suivants : "Sanofi poursuit sa phase de croissance et enregistre une solide performance opérationnelle au deuxième trimestre, soutenue par la progession de Dupixent, avec son adoption rapide dans la dermatite atopique et l'asthme sur le marché américain. La Médecine de Spécialités et les Vaccins ont largement contribué à notre performance dans toutes les régions au cours de ce trimestre. Nos efforts en R&D se sont traduits par plusieurs résultats d'études positifs et des avancées réglementaires. Nous sommes confiants dans les perspectives de croissance pour l'année et nous avons ainsi révisé à la hausse les perspectives de croissance du BNPA pour 2019 à environ 5%".