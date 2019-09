Sanofi : A suivre aujourd'hui

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ABBOTT LABORATORIES -1.10% 84.27 16.51% SANOFI -0.68% 78.99 5.12%

Sanofi et Abbott nouent une collaboration pour intégrer les technologies de mesure de la glycémie et d'administration d'insuline afin de simplifier davantage la manière dont les patients atteints de diabète prennent en charge leur maladie. Les deux entreprises vont mobiliser leurs capacités d'innovation en matière de soins connectés pour développer des outils combinant la technologie FreeStyle Libre aux données sur le dosage de l'insuline dans de futurs stylos intelligents et applications de dosage de l'insuline, ainsi que dans un logiciel cloud.Cette collaboration non-exclusive permettra dans un premier temps des échanges de données, moyennant le consentement des utilisateurs, entre l'application mobile FreeStyle Libre et le logiciel cloud d'Abbott, d'une part, et les stylos à insuline, les applications et le logiciel cloud de Sanofi actuellement en développement, d'autre part. Ces échanges de données permettront aux personnes atteintes de diabète et à leurs médecins de prendre des décisions thérapeutiques mieux informées en termes de médication, de nutrition et de mode de vie.