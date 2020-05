Sanofi : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Sanofi organise un cycle de webcasts interactifs dédiés à la présentation des principaux programmes de son portefeuille de développement qui culminera par une journée virtuelle consacrée à sa R&D, le jeudi 23 juin. Ce cycle de cinq webcasts a été inauguré en avril avec la présentation des données de phase II et de la stratégie de développement de Sanofi relatives à son inhibiteur BTK'168 à pénétration cérébrale dans le traitement de la sclérose en plaques.Les sessions à venir seront l'occasion de présenter la stratégie de Sanofi en oncologie, les projets d'extension de gamme de Dupixent (dupilumab), ainsi que le nirsevimab, un anticorps qui pourrait constituer, pour la première fois, une solution pour la prévention en population générale des infections par le virus syncytial respiratoire (VSR) chez tous les nourrissons." Nous sommes impatients de présenter, dans les semaines à venir, les progrès considérables que nous avons accomplis dans le développement de nos molécules prioritaires et la construction d'un moteur de R&D durable ", a déclaré John Reed, Responsable Monde de la Recherche et Développement de Sanofi." Avec ses équipes de premier ordre, sa solide expertise dans plusieurs domaines thérapeutiques et son éventail en expansion de plateformes thérapeutiques inégalées, Sanofi est bien placée pour découvrir la future génération de médicaments qui changeront la vie des patients. "Essais cliniques (Phases I, II, III)Phase I : test de la molécule à petite échelle sur les humains pour évaluer sa sécurité, sa tolérance, ses propriétés métaboliques et pharmacologiques.Phase II : évaluation de la tolérance et de l'efficacité sur plusieurs centaines de patients pour identifier les effets secondaires.Phase III : évaluation du rapport bénéfice / risque global auprès de plusieurs milliers de patients.