Sanofi : Communiqués de presse

Dupixent est le premier médicament approuvé par la FDA pour le traitement de la polypose nasosinusienne de l'adulte et le seul traitement approuvé ayant permis d'observer une diminution de la taille des polypes nasaux et d'obtenir une amélioration des signes et symptômes associés à la sinusite chronique. De fait, près des

Paris et Tarrytown (New York) - Le 26 juin 2019 - La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé Dupixent® (dupilumab) en association avec d'autres médicaments dans le traitement de la polypose nasosinusienne (PNS) non contrôlée de l'adulte. La PNS peut être une maladie invalidante obligeant de nombreux patients à opter pour une corticothérapie systémique ou une chirurgie des sinus, qui ne permettent pas bien souvent de contrôler leurs symptômes. De plus, elle est souvent associée à un asthme sévère.

Dupixent réduit significativement la taille des polypes nasaux, améliore la congestion nasale et la perte d'odorat, tout en réduisant la nécessité d'une chirurgie et d'une corticothérapie systémique

une amélioration significative en termes d'efficacité et de sécurité dans le traitement de maladies graves.

Dupixent est un anticorps monoclonal entièrement humain qui inhibe spécifiquement la signalisation de l'interleukine 4 (IL-4) et de l'interleukine 13 (IL-13), deux protéines jouant un rôle central dans l'inflammation de type 2. Les données des essais cliniques consacrés à Dupixent ont montré que l'inhibition d'IL-4 et d'IL-13 permet de remédier à l'inflammation de type 2, qui joue un rôle majeur dans la PNS, l'asthme et la dermatite atopique.

La polypose nasosinusienne peut être une maladie invalidante. Le traitement de référence actuel - qui consiste dans une corticothérapie intranasale, des cures de corticothérapie systémique et la chirurgie - ne permet pas le plus souvent d'empêcher la réapparition de ses symptômes », a précisé John Reed, M.D., Ph.D., Responsable Monde, Recherche et Développement de Sanofi.

Dans les essais de phase III, Dupixent a significativement réduit la congestion nasale et de nombreux patients ont obtenu rapidement une amélioration de leur odorat, parfois après seulement quatre semaines de traitement. Le traitement par Dupixent a aussi réduit le recours à une corticothérapie systémique et à la chirurgie et s'est soldé par une amélioration de la qualité de vie liée à la santé. Mais le plus important est que les patients présentant un asthme comorbide ont désormais accès à un traitement qui peut améliorer leur fonction respiratoire. »

La PNS est une maladie chronique des voies respiratoires supérieures caractérisée par la présence de polypes obstruant les sinus et les cavités nasales. Elle peut occasionner une obstruction nasale sévère accompagnée de difficultés respiratoires, des rhinorrhées, des troubles de l'odorat et du goût et des douleurs faciales à type de pesanteur. De nombreux patients souffrant de PNS présentent d'autres maladies inflammatoires de type 2 comme de l'asthme, tendent à présenter une forme plus sévère d'asthme et sont souvent plus difficiles à traiter. Dans les essais cliniques consacrés à Dupixent dans le traitement de la PNS, 59 % des patients souffraient également d'asthme. Ces comorbidités peuvent augmenter le risque de crises d'asthme, alourdir les symptômes et avoir un impact négatif important sur la qualité de vie liée à la santé.

Données d'efficacité et de sécurité des essais cliniques pivots

L'approbation de la FDA a pris appui sur les résultats de deux essais pivots (les essais SINUS-24 de 24 semaines et SINUS-52, de 52 semaines) faisant partie du programme clinique de phase III LIBERTY. Ces essais ont évalué Dupixent 300 mg toutes les deux semaines en association avec du furoate de mométasone par voie intranasale (traitement standard), comparativement à une injection de placebo associée à du furoate de mométasone par voie intranasale. Dans le cadre de ces essais, Dupixent a permis d'améliorer significativement l'ensemble des symptômes constituant les critères d'évaluation primaires et secondaires. À 24 semaines, Dupixent avait permis d'obtenir des améliorations statistiquement significatives de l'ensemble des paramètres retenus comme critères d'évaluation primaires et secondaires :