Sanofi : Communiqués de presse

Communiqué de presse Source : Sanofi (EURONEXT : SAN) (NASDAQ : SNY) Sanofi et Abbott s'associent pour intégrer les technologies de mesure de la glycémie et d'administration d'insuline afin de transformer la prise en charge du diabète Une collaboration qui vise à permettre à des millions de personnes atteintes de diabète sous insulinothérapie de faire l'expérience d'un dispositif connecté

Deux leaders mondiaux du diabète s'associent pour transformer significativement le traitement de cette maladie PARIS et ABBOTT PARK (Illinois) - Le 16 septembre 2019 - Sanofi et Abbott nouent une collaboration pour intégrer les technologies de mesure de la glycémie et d'administration d'insuline afin de simplifier davantage la manière dont les patients atteints de diabète prennent en charge leur maladie. Les deux entreprises vont mobiliser leurs capacités d'innovation en matière de soins connectés pour développer des outils combinant la technologie révolutionnaire FreeStyle Libre aux données sur le dosage de l'insuline dans de futurs stylos intelligents et applications de dosage de l'insuline, ainsi que dans un logiciel cloud. Sanofi met un solide portefeuille de médicaments au service des personnes atteintes de diabète depuis près d'un siècle. Cette relation stratégique avec Abbott est emblématique de l'évolution que va connaître notre engagement en faveur de l'amélioration de la prise en charge du diabète et passera par l'intégration d'outils numériques dans la vie quotidienne des patients », a déclaré Gustavo Pesquin, Senior Vice-Président, Franchise Globale Diabète et Cardiovasculaire de Sanofi. « Cette collaboration avec Abbott représente un pas de plus vers la création d'un écosystème connecté qui devrait contribuer à améliorer le contrôle du diabète et le cycle de décisions en lien avec la qualité de vie des patients diabétiques, grâce à une prise en charge individualisée de leur glycémie. » Cette collaboration non-exclusive permettra dans un premier temps des échanges de données, moyennant le consentement des utilisateurs, entre l'application mobile FreeStyle Libre et le logiciel cloud d'Abbott, d'une part, et les stylos à insuline, les applications et le logiciel cloud de Sanofi actuellement en développement, d'autre part. Ces échanges de données permettront aux personnes atteintes de diabète et à leurs médecins de prendre des décisions thérapeutiques mieux informées en termes de médication, de nutrition et de mode de vie. En tant que leader mondial de la surveillance en continu de la glycémie, nous voyons dans le développement de nouveaux outils et de la connectivité avec

Sanofi, un leader en matière d'insulines, une opportunité significative d'agir sur la santé de millions de personnes atteintes de diabète », a précisé Jared Watkin, Senior Vice-Président,Diabetes Care d'Abbott. « Avec son flux de données générées par de multiples dispositifs, le diabète peut être déroutant pour les patients. La mise en place d'un écosystème numérique bâti autour de FreeStyle Libre simplifie l'expérience des utilisateurs grâce à la consolidation des modalités d'obtention des données - à la fois en leur donnant accès aux outils de santé digitale d'Abbott et en collaborant avec d'autres leaders du diabète et de la technologie. » Sanofi s'emploie actuellement à développer des stylos connectés, des applications et un logiciel cloud compatibles avec le système FreeStyle Libre et les outils de santé digitale qui lui sont compatibles. Les deux entreprises entendent mettre leurs produits à la disposition des personnes atteintes de diabète dans les prochaines années, sous réserve des autorisations réglementaires locales applicables. À propos du système FreeStyle Libre d'Abbott FreeStyle Libre d'Abbott, numéro 1 mondial des systèmes de surveillance de la glycémie par capteuri, permet de mesurer le taux de glucose, sans piqûre au bout des doigts, grâce à un capteur placé sur la partie antéro-supérieure du brasii. FreeStyle Libre a changé la vie de plus de 1,5 million de personnes dans 46 paysiii, et il remboursé en totalité ou en partie dans 33 pays dont la France, l'Irlande, le Japon, le Royaume-Uni et les États-Unis. L'application mobile FreeStyle LibreLinkiv d'Abbott permet à ses utilisateurs de scanner et de visualiser directement sur leur smartphone leur taux de glucose en temps réel, leur taux de glucose des huit dernières heures et l'évolution de leur glycémie. LibreViewv est un système sécurisé de suivi du diabète sur le cloud qui fournit aux personnes atteintes de diabète et à leurs médecins des rapports clairs et intuitifs générés à partir des données recueillies par le système FreeStyle Libre. LibreLinkUpvi est une application qui permet aux aidants de surveiller à distance le taux de glucose de leurs proches. Pour plus d'informations, prière de consulter le site www.freestylelibre.us. Données non publiées, Abbott Diabetes Care. Données basées sur le nombre d'utilisateurs du système FreeStyle Libre dans le monde comparativement au nombre d'utilisateurs d'autres systèmes de surveillance de la glycémie à base de capteur à usage personnel. La réalisation d'un test par prélèvement au bout du doigt à l'aide d'un lecteur de glycémie est nécessaire au moment des fluctuations rapides de la glycémie où le taux de glucose dans le liquide interstitiel ne reflète pas toujours exactement le taux sanguin, ou si le système indique une hypoglycémie ou l'imminence d'une hypoglycémie, ou en cas de non-concordance des symptômes avec la lecture faite par le système. Données non publiées, Abbott Diabetes Care. L'application FreeStyle LibreLink est compatible avec les téléphones compatibles NFC qui utilisent Android OS 5.0 ou une version ultérieure et avec l'iPhone 7 et les versions ultérieures utilisant OS 11 ou une version ultérieure. LibreView est développé et distribué par Newyu, Inc. LibreLinkUp est une application mobile, développée et distribuée par Newyu, Inc. L'utilisation de LibreLinkUp nécessite une inscription auprès de LibreView, un service fourni par Abbott et Newyu, Inc.

À propos d'Abbott Leader mondial de la santé, Abbott développe de nouveaux moyens pour permettre à chacun et à tout âge de vivre pleinement sa vie. Notre portefeuille de technologies transforme des vies, couvre le spectre complet des soins de santé et se compose d'outils de diagnostic, de dispositifs médicaux, de produits nutritionnels et de génériques de marque de premier plan. Les 103 000 collaborateurs d'Abbott sont au service de la population des plus de 160 pays où nous exerçons nos activités. Suivez-noussur www.abbott.com, sur LinkedIn www.linkedin.com/company/abbott-/,sur Facebook www.facebook.com/Abbottet sur Twitter @AbbottNews et @AbbottGlobal. À propos de Sanofi La vocation de Sanofi est d'accompagner celles et ceux confrontés à des difficultés de santé. Entreprise biopharmaceutique mondiale spécialisée dans la santé humaine, nous prévenons les maladies avec nos vaccins et proposons des traitements innovants. Nous accompagnons tant ceux qui sont atteints de maladies rares, que les millions de personnes souffrant d'une maladie chronique. Sanofi et ses plus de 100 000 collaborateurs dans 100 pays transforment l'innovation scientifique en solutions de santé partout dans le monde. Sanofi, Empowering Life, donner toute sa force à la vie. Relations Médias Sanofi Relations Investisseurs Sanofi Anna Robinson George Grofik Tél.: +33 (0)1 53 77 46 46 Tél.: +33 (0)1 53 77 45 45 anna.robinson@sanofi.com ir@sanofi.com Relations Médias Abbott Relations Investisseurs Abbott Molly Cornbleet Mike Comilla Tél.: +1 (847) 420-9540 Tél.: +1 (224) 668-1872 molly.cornbleet@abbott.com Michael.comilla@abbott.com Jessica Sachariason Tél.: +1 (510) 388-3013jessica.sachariason@abbott.com Déclarations prospectives Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures. Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots « s'attendre à », « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer » ou « planifier », ainsi que par d'autres termes similaires. Bien que la direction de Sanofi estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de Sanofi, qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectifs réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes à la recherche et développement, les futures données cliniques et analyses, y compris postérieures à la mise sur le marché, les décisions des autorités réglementaires, telles que la FDA ou l'EMA, d'approbation ou non, et à quelle date, de la demande de dépôt d'un médicament, d'un procédé ou d'un produit biologique pour l'un de ces produits candidats, ainsi que leurs décisions relatives à l'étiquetage et d'autres facteurs qui peuvent affecter la disponibilité ou le potentiel commercial de ces produits candidats, l'absence de garantie que les produits candidats s'ils sont approuvés seront un succès commercial, l'approbation future et le succès commercial d'alternatives thérapeutiques, la capacité de Sanofi à saisir des

opportunités de croissance externe et à finaliser les transactions y relatives et/ou à obtenir les autorisations réglementaires, les risques associés à la propriété intellectuelle et les litiges en cours ou futurs y relatifs ainsi que leur issue, l'évolution des cours de change et des taux d'intérêt, l'instabilité des conditions économiques, l'impact des initiatives de maîtrise des coûts et leur évolution, le nombre moyens d'actions en circulation ainsi que ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics déposés par Sanofi auprès de l'AMF et de la SEC, y compris ceux énumérés dans les rubriques « Facteurs de risque » et « Déclarations prospectives » du document de référence 2018 de Sanofi, qui a été déposé auprès de l'AMF ainsi que dans les rubriques « Risk Factors » et « Cautionary Statement Concerning Forward Looking Statements » du rapport annuel 2018 sur Form 20-F de Sanofi, qui a été déposé auprès de la SEC. Sanofi ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives sous réserve de la réglementation applicable notamment les articles 223-1 et suivants du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.