Sanofi : Dupixent approuvé dans l'asthme aux Etats-Unis

22/10/2018 | 07:24

Sanofi annonce que la FDA des États-Unis a approuvé Dupixent (dupilumab) comme traitement d'entretien d'appoint de l'asthme modéré à sévère à phénotype éosinophilique ou dépendant des corticoïdes par voie orale, chez les patients âgés de 12 ans et plus.



Le géant français de la santé précise que dans les essais cliniques, Dupixent a permis de réduire les exacerbations asthmatiques sévères et les prises de corticoïdes par voie orale, et d'améliorer la fonction respiratoire.



'Ce médicament est désormais approuvé dans le traitement de la dermatite atopique et de l'asthme et nous avons annoncé récemment des résultats positifs de phase III dans celui de la polypose nasosinusienne', note George Yancopoulos, directeur scientifique de Regeneron.



