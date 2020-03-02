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Sanofi : La FDA approuve Sarclisa pour le traitement du myélome multiple en rechute ou réfractaire

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02/03/2020 | 19:52

2 mars (Reuters) - Sanofi a annoncé lundi dans un communiqué que:

* LA FDA AMÉRICAINE APPROUVE SARCLISA POUR LE TRAITEMENT DU MYÉLOME MULTIPLE EN RECHUTE OU RÉFRACTAIRE

* SARCLISA EN ASSOCIATION AVEC DU POMALIDOMIDE ET DE LA DEXAMÉTHASONE (POM-DEX) A SIGNIFICATIVEMENT RÉDUIT LE RISQUE DE PROGRESSION DE LA MALADIE OU DE MORTALITÉ DE 40% COMPARATIVEMENT À LASSOCIATION POM-DEX SEULEMENT DANS LE CADRE DUN ESSAI PIVOT

* LE MYÉLOME MULTIPLE EST LE DEUXIÈME CANCER HÉMATOLOGIQUE EN TERMES DE FRÉQUENCE; IL TOUCHE PLUS DE 130.000 PERSONNES AUX ETATS-UNIS. Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur

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