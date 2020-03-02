Sanofi : La FDA approuve Sarclisa pour le traitement du myélome multiple en rechute ou réfractaire

2 mars (Reuters) - Sanofi a annoncé lundi dans un
communiqué que:
* LA FDA AMÉRICAINE APPROUVE SARCLISA POUR LE TRAITEMENT DU
MYÉLOME MULTIPLE EN RECHUTE OU RÉFRACTAIRE
* SARCLISA EN ASSOCIATION AVEC DU POMALIDOMIDE ET DE LA
DEXAMÉTHASONE (POM-DEX) A SIGNIFICATIVEMENT RÉDUIT LE RISQUE DE
PROGRESSION DE LA MALADIE OU DE MORTALITÉ DE 40% COMPARATIVEMENT
À LASSOCIATION POM-DEX SEULEMENT
DANS LE CADRE DUN ESSAI PIVOT
* LE MYÉLOME MULTIPLE EST LE DEUXIÈME CANCER HÉMATOLOGIQUE
EN
TERMES DE FRÉQUENCE; IL TOUCHE PLUS DE 130.000 PERSONNES AUX
ETATS-UNIS.
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