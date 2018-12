Sanofi : La FDA approuve VAXELIS(TM), le vaccin combiné hexavalent pédiatrique de Sanofi et MSD

La FDA approuve VAXELIS(TM), le vaccin combiné hexavalent pédiatrique de Sanofi et MSD







PARIS et KENILWORTH (New Jersey) - Le 26 décembre 2018 - La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé VAXELIS(TM) [vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux (acellulaire, adsorbé), poliomyélitique inactivé, de l'hépatite B (recombinant), et conjugué de l'Haemophilus de type b (conjugué à la protéine méningococcique)] pour la vaccination des enfants à partir de six semaines et jusqu'à 4 ans (mais avant l'âge de 5 ans). VAXELIS a été développé dans le cadre d'un partenariat entre Sanofi et MSD (NYSE : MRK), connu en tant que Merck aux États-Unis et au Canada.



Sanofi et MSD s'emploient à optimiser la production de VAXELIS pour approvisionner durablement le marché des États-Unis et satisfaire à la demande projetée. Ce vaccin ne sera pas disponible dans le commerce aux États-Unis avant 2020.



Indication de VAXELIS aux États-Unis



VAXELIS est indiqué pour la vaccination contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, l'hépatite B, la poliomyélite et les maladies invasives à Haemophilus influenzae de type b (Hib). Il peut être administré aux enfants à partir de 6 semaines et jusqu'à 4 ans (mais avant l'âge de 5 ans) à raison de trois injections.



A propos de VAXELIS



VAXELIS est l'aboutissement d'un partenariat conjoint établi en 1991 aux États-Unis entre Merck & Co., Inc. et Sanofi Pasteur, l'entité vaccins de Sanofi, qui tire parti de l'expérience des deux entreprises en matière de développement, de fabrication et de commercialisation de vaccins individuels et combinés. VAXELIS se compose d'antigènes de la diphtérie, du tétanos, de la coqueluche et de la poliomyélite de Sanofi Pasteur et d'antigènes de H. influenzae de type b et de l'hépatite B de Merck.







A propos de MSD



Depuis plus d'un siècle, MSD, entreprise biopharmaceutique mondiale de premier plan connue sous le nom de Merck aux États-Unis et au Canada, invente pour la vie et propose des médicaments et des vaccins destinés au traitement de maladies soulevant des défis majeurs pour la santé mondiale. Grâce à nos médicaments d'ordonnance, vaccins, traitements biologiques et produits de santé animale, nous collaborons avec nos clients et oeuvrons dans plus de 140 pays afin de procurer des solutions de santé novatrices. Nous nous engageons également à améliorer l'accès aux soins de santé grâce à des politiques, des programmes et des partenariats de grande envergure. Aujourd'hui, MSD demeure à l'avant-garde des recherches visant à faire progresser la prévention et le traitement des maladies qui menacent les populations et les collectivités partout dans le monde, notamment le cancer, les maladies cardiométaboliques, les maladies animales émergentes, la maladie d'Alzheimer et les maladies infectieuses, y compris l'infection à VIH et au virus Ebola. Pour plus d'informations, prière de visiter le site www.merck.com ou de nous suivre sur Twitter, Facebook, Instagram, YouTube et LinkedIn.





À propos de Sanofi



La vocation de Sanofi est d'accompagner celles et ceux confrontés à des difficultés de santé. Entreprise biopharmaceutique mondiale spécialisée dans la santé humaine, nous prévenons les maladies avec nos vaccins et proposons des traitements innovants. Nous accompagnons tant ceux qui sont atteints de maladies rares, que les millions de personnes souffrant d'une maladie chronique.



Sanofi et ses plus de 100 000 collaborateurs dans 100 pays transforment l'innovation scientifique en solutions de santé partout dans le monde.



Sanofi, Empowering Life, donner toute sa force à la vie.







