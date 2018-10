Sanofi : La performance de Sanofi au T3 2018 confirme son retour à la croissance 0 31/10/2018 | 07:31 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Paris, le 31 octobre 2018 La performance de Sanofi au T3 2018

confirme son retour à la croissance T3 2018 Variation Variation

à TCC 9M 2018 Variation Variation

à TCC Chiffre d'affaires net IFRS publié €9 392m +3,7% +6,3% €25 466m -3,5% +2,1% Résultat net IFRS publié €2 274m +45,7% - €4 052m -51,1%(2) - BNPA IFRS publié €1,82 +46,8% - €3,25 -50,7%(2) - Résultat net des activités(1) €2 299m +7,6% +10,3% €5 455m -2,9% +4,2% BNPA des activités(1) €1,84 +8,2% +11,2% €4,37 -2,0% +5,2%

Croissance(3) des ventes au T3 2018 soutenue par la Médecine de Spécialités et les Vaccins ainsi que par une forte contribution des Marchés Émergents



Le chiffre d'affaires s'est élevé à €9 392 millions, en progression de 3,7% à données publiées, de 6,3% (3) à TCC et de 3,4% à TCC/PC (4) .

Sanofi Genzyme a enregistré une forte progression de +36,1% (+14,9% à TCC/PC (4) ) de ses ventes, soutenues, par les franchises Immunologie et Maladies hématologiques rares.

Les ventes des Vaccins ont affiché une croissance solide (+8,2%) soutenue par l'amélioration de Pentaxim ® .

Le chiffre d'affaires de la Santé Grand Public a augmenté de 4,1% avec une progression dans toutes les régions et catégories clés.

Le chiffre d'affaires de l'entité globale DCV (5) a reculé de 12,1%. Les ventes globales de la franchise Diabète ont diminué de 9,2% avec des ventes hors États-Unis en hausse de 4,7%.

Les ventes des Marchés Émergents(6) ont enregistré une hausse de 10,4% soutenue par la performance des Vaccins et la forte croissance de l'activité pharmaceutique en Chine. Hausse du BNPA des activités au T3 2018, reflétant le début d'une nouvelle période de croissance



BNPA des activités (1) de 1,84 euro au T3 2018, en hausse de 11,2 % à TCC.

BNPA IFRS de €1,82 au T3 2018, en hausse de 46,8%, reflétant une plus-value nette de €537 millions liée à la cession des génériques en Europe.

Résultat opérationnel des activités en hausse de 6,4% à TCC.

Le BNPA des activités(1) en 2018 est maintenant attendu en croissance comprise entre 4% et 5% à TCC(7), sauf événements majeurs défavorables imprévus. L'effet des changes sur le BNPA des activités 2018 est estimé à environ -6% en appliquant les taux de change moyens d'octobre 2018. Principales avancées en R&D Dupixent ® approuvé aux États-Unis dans le traitement de l'asthme modéré à sévère.

Libtayo ® approuvé aux États-Unis dans le traitement du carcinome épidermoïde cutané métastatique.

Cablivi ® approuvé pour le PTTa (8) dans l'UE ; revue prioritaire accordée aux États-Unis.

Acceptation par la FDA de l'examen des résultats de l'étude ODYSSEY OUTCOMES portant sur Praluent ® .

Soumission de Dupixent® à la FDA et à l'EMA dans le traitement de la dermatite atopique modérée à sévère chez l'adolescent.

Olivier Brandicourt, Directeur Général de Sanofi, a fait les commentaires suivants :

« Sanofi est entré au troisième trimestre dans une nouvelle période de croissance. Nous avons obtenu des résultats solides, soutenus par la croissance à deux chiffres de la Médecine de Spécialités et des Marchés Émergents ainsi que la bonne performance des Vaccins. De plus, les lancements de Libtayo®, de Cablivi® et de Dupixent® dans l'asthme vont contribuer à renforcer le développement de notre activité Médecine de Spécialités. Porté par la dynamique de ce trimestre, Sanofi est désormais bien positionné pour délivrer de la croissance ». (1) Le commentaire du compte de résultat net des activités, indicateur non-GAAP, permet de rendre compte de la performance économique de Sanofi (voir définition à l'Annexe 8). Le compte de résultats consolidés du T3 2018 figure à l'Annexe 3. Le passage du résultat net IFRS publié au résultat net des activités est en Annexe 4 ;(2) Hors plus-value liée à la cession de la Santé animale, le résultat net IFRS des neuf premiers mois a augmenté de 6,6% et le BNPA IFRS des neuf premiers mois a augmenté de 7,6%; (3) Sauf indication contraire, l'évolution du CA est exprimée à taux de change constants (TCC) (voir définition à l'Annexe 8); (4) Périmètre constant : Ajusté de l'acquisition de Bioverativ ; (5) DCV : Diabète & Cardiovasculaire ; (6) Voir définition page 9 ; (7) Le BNPA des activités en 2017 était de €5,52 ; (8) Purpura thrombotique thrombocytopénique acquis Relations Investisseurs : (+) 33 1 53 77 45 45 - E-mail : IR@sanofi.com - Relations Presse : (+) 33 1 53 77 46 46 - E-mail : MR@sanofi.com

Site web : Www.sanofi.com Application mobile : SANOFI IR, disponible sur App Store et Google Play Chiffre d'affaires de Sanofi du troisième trimestre et des neuf premiers mois de 2018 Sauf indication contraire, les taux d'évolution du chiffre d'affaires sont exprimés à TCC(9). Au troisième trimestre 2018, le chiffre d'affaires de Sanofi a atteint 9 392 millions d'euros, soit une hausse de 3,7% à données publiées. Les variations de taux de change ont eu un impact négatif de 2,6 points de pourcentage, résultant essentiellement de l'évolution du peso argentin, du real brésilien et de la livre turque. À TCC, le chiffre d'affaires de Sanofi a progressé de 6,3%. Sur les neuf premiers mois de 2018, le chiffre d'affaires de Sanofi s'est établi à 25 466 millions d'euros, en baisse de 3,5% à données publiées. Les variations de taux de change ont eu un impact négatif de 5,6 points de pourcentage. À TCC, le chiffre d'affaires a progressé de 2,1%. Entités commerciales globales (Global Business Units, GBUs) Le tableau ci-dessous présente le chiffre d'affaires des entités commerciales globales (Global Business Units, GBUs). Il est à noter que toutes les ventes réalisées dans les Marchés Émergents, par la Médecine de spécialités et le Diabète & Cardiovasculaire sont incluses dans la GBU Médecine Générale & Marchés Émergents. Chiffre d'affaires par GBU

(en M€) T3 2018 Variation

à TCC 9M 2018 Variation

à TCC Sanofi Genzyme (Médecine de spécialités)(a) 1 904 +36,1% 5 172 +28,6% Diabète & Cardiovasculaire(a) 1 146 -12,1% 3 341 -14,5% Médecine Générale & Marchés Émergents(b) 3 160 +0,6% 9 896 -1,6% Total Pharmacie 6 210 +6,1% 18 409 +2,3% Santé Grand Public 1 113 +4,1% 3 466 +3,3% Sanofi Pasteur (Vaccins) 2 069 +8,2% 3 591 -0,3% Total chiffre d'affaires 9 392 +6,3% 25 466 +2,1% (a) N'inclut pas les Marchés Émergents - voir définition page 9 ; (b) Inclut les Marchés Émergents pour le Diabète & Cardiovasculaire et la Médecine de Spécialités





Franchises globales Le tableau ci-dessous présente les chiffres d'affaires du troisième trimestre et des neuf premiers mois de 2018 par franchise globale, Marchés Émergents inclus, afin de faciliter les comparaisons. L'Annexe 1 fournit une réconciliation des ventes par franchise et par GBU. Chiffre d'affaires par franchise

(en M€) T3 2018 Variation

à TCC Marchés matures Variation

à TCC Marchés Émergents Variation

à TCC Médecine de Spécialités 2 160 +34,6% 1 904 +36,1% 256 +26,3% Diabète & Cardiovasculaire 1 536 -6,3% 1 146 -12,1% 390 +14,2% Produits de prescription établis 2 131 -3,2% 1 220 -9,1% 911 +5,5% Santé Grand Public 1 113 +4,1% 731 +3,8% 382 +4,6% Génériques 383 -5,6% 222 -9,8% 161 0,0% Vaccins 2 069 +8,2% 1 640 +5,4% 429 +19,8% Total chiffre d'affaires 9 392 +6,3% 6 863 +4,7% 2 529 +10,4%

Chiffre d'affaires par franchise

(en M€) 9M 2018 Variation

à TCC Marchés matures Variation

à TCC Marchés Émergents Variation

à TCC Médecine de Spécialités 5 941 +26,9% 5 172 +28,6% 769 +17,5% Diabète & Cardiovasculaire 4 531 -8,2% 3 341 -14,5% 1 190 +14,7% Produits de prescription établis 6 717 -5,9% 3 848 -14,5% 2 869 +7,7% Santé Grand Public 3 466 +3,3% 2 283 0,0% 1 183 +9,7% Génériques 1 220 -2,0% 708 -5,6% 512 +2,8% Vaccins 3 591 -0,3% 2 593 +1,5% 998 -4,3% Total chiffre d'affaires 25 466 +2,1% 17 945 -0,4% 7 521 +7,9% (9) Voir en Annexe 8 les définitions des indicateurs financiers. Activité pharmaceutique Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires de l'activité pharmaceutique a progressé de 6,1%, à 6 210 millions d'euros, grâce aux performances des franchises Maladies hématologiques rares et Immunologie qui ont été partiellement compensées par la baisse des ventes des Produits de prescription établis et du Diabète. Sur les neuf premiers mois, le chiffre d'affaires de l'activité pharmaceutique a atteint 18 409 millions d'euros, soit une progression de 2,3%. Franchise Maladies Rares Chiffre d'affaires (en M€) T3 2018 Variation

à TCC 9M 2018 Variation

à TCC Myozyme® / Lumizyme® 209 +13,7% 614 +10,8% Fabrazyme® 191 +12,0% 549 +8,3% Cerezyme® 165 +3,9% 521 +5,5% Aldurazyme® 49 +8,0% 152 +3,8% Cerdelga® 41 +32,3% 115 +30,1% Autres Maladies Rares 71 -4,1% 213 -5,1% Total Maladies Rares 726 +9,3% 2 164 +7,4% Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires de la franchise Maladies Rares a atteint 726 millions d'euros, soit une progression de 9,3% soutenue par les traitements des maladies de Pompe, Gaucher et Fabry. Aux États-Unis et en Europe, les ventes de la franchise ont progressé de respectivement 7,9% (à 271 millions d'euros) et 4,7% (à 244 millions d'euros) sur la même période. Les ventes dans les Marchés Émergents ont progressé de 28,1%, à 124 millions d'euros. Sur les neuf premiers mois, le chiffre d'affaires de la franchise Maladies Rares a atteint 2 164 millions d'euros, soit une hausse de 7,4%. Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires de Myozyme®/Lumizyme® a atteint 209 millions d'euros, soit une hausse de 13,7% sous l'effet favorable du nombre de nouveaux patients non initialement traités. Sur cette même période, les ventes de Myozyme®/Lumizyme® ont augmenté de 14,3% (à 72 millions d'euros) aux États-Unis et de 2,3% (à 90 millions d'euros) en Europe. Sur les neuf premiers mois, le chiffre d'affaires de Myozyme®/Lumizyme® s'est établi à 614 millions d'euros, soit une hausse de 10,8%. Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires de la franchise Maladie de Gaucher (Cerezyme® et Cerdelga®) s'est élevé à 206 millions d'euros, en hausse de 8,1% sous l'effet de la progression de Cerdelga® en Europe et du maintien de la bonne performance de Cerezyme® dans les Marchés Émergents. Au troisième trimestre, les ventes de Cerdelga® ont augmenté de 32,3%, à 41 millions d'euros. Sur les neuf premiers mois, le chiffre d'affaires de la franchise Maladie de Gaucher s'est établi à 636 millions d'euros, en hausse de 9,0%. Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires de Fabrazyme® a augmenté de 12,0%, à 191 millions d'euros. Aux États-Unis et en Europe, le chiffre d'affaires du produit a progressé de respectivement 11,2% (à 100 millions d'euros) et de 10,0% (à 43 millions d'euros). Sur les neufs premiers mois, le chiffre d'affaires de Fabrazyme® s'est établi à 549 millions d'euros, soit une hausse de 8,3%. Franchise Sclérose en plaques Chiffre d'affaires (en M€) T3 2018 Variation

à TCC 9M 2018 Variation

à TCC Aubagio® 426 +12,6% 1 201 +8,1% Lemtrada® 99 -10,6% 306 -10,8% Total Sclérose en plaques 525 +7,3% 1 507 +3,7% Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires de la franchise Sclérose en plaques a atteint 525 millions d'euros, soit une progression de 7,3%, reflétant la croissance à deux chiffres d'Aubagio® qui a été partiellement compensée par la baisse des ventes de Lemtrada®. Sur les neuf premiers mois, le chiffre d'affaires de la franchise Sclérose en plaques a été de 1 507 millions d'euros, soit une hausse de 3,7%. Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires d'Aubagio® a atteint 426 millions d'euros, soit une progression de 12,6% soutenue par les États-Unis (+10,2%, à 305 millions d'euros) et les Marchés Émergents (+125,0%, à 13 millions d'euros). En Europe, les ventes ont augmenté de 8,1%, à 93 millions d'euros. Sur les neuf premiers mois, le chiffre d'affaires d'Aubagio® a atteint 1 201 millions d'euros, soit une hausse de 8,1%. Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires de Lemtrada® s'est établi à 99 millions d'euros, soit une baisse de 10,6% due à un recul des ventes aux États-Unis (-18,3% à 51 millions d'euros), reflétant une concurrence accrue. En Europe, les ventes de Lemtrada® ont baissé de 5,0%, à 38 millions d'euros. Sur les neuf premiers mois, le chiffre d'affaires de Lemtrada® a reculé de 10,8%, à 306 millions d'euros. Franchise Immunologie Chiffre d'affaires (en M€) T3 2018 Variation

à TCC 9M 2018 Variation

à TCC Dupixent® 225 +198,7% 508 +428,7% Kevzara® 22 ns 52 ns Total Immunologie 247 +218,2% 560 +465,4% Dupixent® (collaboration avec Regeneron), traitement de la dermatite atopique modérée à sévère chez l'adulte, a généré un chiffre d'affaires de 225 millions d'euros au troisième trimestre 2018 (contre 75 millions d'euros au troisième trimestre 2017). Aux États-Unis, Dupixent® a réalisé un chiffre d'affaires de 189 millions d'euros au troisième trimestre 2018 (+152,7%). La demande reste forte, le produit ayant été prescrit à plus de 63 000 patients depuis son lancement et les prescriptions au troisième trimestre étant en hausse de 16% par rapport au deuxième trimestre 2018 (source : IQVIA weekly TRx data). Les estimations de niveau de stocks dans les circuits de distribution au troisième trimestre sont stables à environ quatre semaines. Depuis son homologation, Dupixent® a été commercialisé dans 13 pays et 4 nouveaux pays au troisième trimestre dont le Royaume Uni. En Europe, le chiffre d'affaires de Dupixent® s'est établi à 20 millions d'euros au troisième trimestre 2018. Sur les neuf premiers mois de 2018, les ventes de Dupixent® ont totalisé 508 millions d'euros contre 101 millions d'euros sur les neuf premiers mois de 2017. En Octobre, Dupixent® a été homologué aux États-Unis comme traitement d'entretien d'appoint de l'asthme modéré à sévère à phénotype éosinophilique ou dépendant des corticoïdes par voie orale, chez les patients âgés de 12 ans et plus. Le chiffre d'affaires de Kevzara® (collaboration avec Regeneron), traitement de la polyarthrite rhumatoïde, s'est établi à 22 millions d'euros au troisième trimestre, dont 18 millions d'euros générés aux États-Unis grâce à une meilleure couverture par les assurances commerciales dans ce pays. Kevzara® a été commercialisé dans des nouveaux pays au troisième trimestre notamment en Italie, en France, en Suisse ainsi qu'en Espagne. Sur les neuf premiers mois, le chiffre d'affaires de Kevzara® a atteint 52 millions d'euros. Franchise Maladies hématologiques rares Chiffre d'affaires (en M€) T3 2018 Variation

à TCC 9M 2018 Variation

à TCC Eloctate® 193 - 412 - Alprolix® 88 - 190 - Total Maladies hématologiques rares 282 - 603 - Sanofi consolide Bioverativ depuis le 9 mars 2018. Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires de la franchise Maladies hématologiques rares a atteint 282 millions d'euros (+8,7% sur une base pro-forma basis (10)), dont 66 millions d'euros générés hors États-Unis, principalement au Japon. Sur les neuf premiers mois, les ventes consolidées de la franchise Maladies hématologiques rares ont totalisé 603 millions d'euros, une croissance de 15,1% sur une base pro forma(10). Au troisième trimestre, les ventes d'Eloctate®, une protéine de fusion recombinante composée d'un facteur VIII de coagulation et indiquée dans le traitement de l'hémophilie A, ont atteint 193 millions d'euros, soit une hausse de 11,0% sur une base pro forma(10). Cette performance reflète la poursuite de gain de part de marché chez les patients atteints d'hémophilie A modérée à sévère aux Etats-Unis, au Japon et en Australie, qui a été partiellement compensée par la baisse des ventes au Canada à la suite de la perte d'un appel d'offre. Sur les neuf premier mois, le chiffre d'affaires consolidé d'Eloctate® a été de 412 millions d'euros, soit une progression de 19,0% sur une base pro forma(10). Au troisième trimestre, les ventes d'Alprolix®, une protéine de fusion recombinante composée d'un facteur IX de coagulation et indiquée dans le traitement de l'hémophilie B, ont atteint 88 millions d'euros, soit une progression de 3,1% sur une base pro forma(10). Sur les neuf premiers mois, le chiffre d'affaires consolidé d'Alprolix® a été de 190 millions d'euros, soit une hausse de 7,0% sur une base pro forma(10). En septembre, la Commission européenne a octroyé une autorisation de mise sur le marché pour Cablivi® (caplacizumab) dans le traitement du purpura thrombotique thrombocytopénique acquis (PTTa) chez l'adulte. Cablivi® a été récemment lancé sur son premier marché, l'Allemagne. (10) Taux de croissance des ventes totales entre le troisième trimestre 2018 et le troisième trimestre 2017, et entre les neuf premiers mois 2018 et les neuf premiers mois 2017, à taux de change constants. Hors ventes Sobi de produits manufacturés. Données non auditées. Franchise Oncologie Chiffre d'affaires (en M€) T3 2018 Variation

à TCC 9M 2018 Variation

à TCC Jevtana® 106 +17,8% 308 +12,5% Thymoglobulin® 75 +7,0% 219 +6,4% Eloxatin® 49 +8,9% 139 +6,7% Taxotere® 44 +2,3% 128 0,0% Mozobil® 42 0,0% 124 +6,5% Zaltrap® 22 +15,8% 68 +32,1% Autres 42 -22,6% 121 -38,9% Total Oncologie 380 +4,7% 1 107 +0,3% Au troisième trimestre, les ventes de la franchise Oncologie ont progressé de 4,7%, à 380 millions d'euros. En ligne avec sa stratégie de recentrage du portefeuille, Sanofi a cédé Leukine® le 31 janvier 2018. Hors Leukine®, les ventes de la franchise Oncologie ont augmenté de 6,7% au troisième trimestre. Sur les neuf premiers mois, le chiffre d'affaires a atteint 1 107 millions d'euros, soit une progression de 0,3% et de 5,1% hors Leukine®. Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires de Jevtana® s'est élevé à 106 millions d'euros, soit une hausse de 17,8% portée par la performance des États-Unis (+18,4%, à 45 millions d'euros). Sur les neuf premiers mois, le chiffre d'affaires de Jevtana® a augmenté de 12,5%, à 308 millions d'euros. Au troisième trimestre, les ventes de Thymoglobulin® et d'Eloxatin® ont progressé de respectivement 7,0% (à 75 millions d'euros) et de 8,9% (à 49 millions d'euros), soutenues par une bonne performance en Chine. Sur les neuf premiers mois, les ventes de Thymoglobulin® et d'Eloxatin® ont progressé de respectivement 6,4% (à 219 millions d'euros) et 6,7% (à 139 millions d'euros). En septembre, Libtayo® (cemiplimab-rwlc, collaboration avec Regeneron) a été approuvé aux États-Unis dans le traitement du carcinome épidermoïde cutané (CEC) métastatique ou localement avancé chez les patients non éligibles à une chirurgie ou à une radiothérapie curative. Libtayo® est le seul traitement homologué par la FDA pour le CEC avancé. Franchise Diabète Chiffre d'affaires (en M€) T3 2018 Variation

à TCC 9M 2018 Variation

à TCC Lantus® 897 -18,2% 2 699 -18,8% Toujeo® 215 +10,7% 629 +10,7% Total insulines glargine 1 112 -13,9% 3 328 -14,6% Amaryl® 88 +8,4% 258 +6,6% Apidra® 85 +1,1% 268 +2,5% Insuman® 21 -8,0% 68 -11,1% Admelog® 26 - 36 - Soliqua® 20 +150,0% 46 +188,2% Total Diabète 1 375 -9,2% 4 097 -10,4% Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires global du Diabète s'est établi à 1 375 millions d'euros, soit un recul de 9,2% reflétant la baisse des ventes des insulines glargine (Lantus® et Toujeo®) aux États-Unis. Sur cette même période, le chiffre d'affaires du Diabète aux États-Unis a été de 571 millions d'euros, soit un recul de 24,3%, reflétant l'évolution de la couverture du programme Part D et la baisse continue des prix nets moyens des insulines glargine aux États-Unis. Dans les Marchés Émergents, les ventes ont progressé de 13,4% au troisième trimestre, à 385 millions d'euros. En Europe, le chiffre d'affaires s'est établi à 304 millions d'euros, en recul de 2,2% malgré la croissance des ventes de Toujeo®. Sur les neuf premiers mois, le chiffre d'affaires global du Diabète a été de 4 097 millions d'euros, soit une baisse de 10,4%. Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires des insulines glargine (Lantus® et Toujeo®) s'est établi à 1 112 millions d'euros, en recul de 13,9%. Aux États-Unis, le chiffre d'affaires des insulines glargine s'est établi à 511 millions d'euros, soit un recul de 29,3% reflétant l'évolution déjà mentionnée de la couverture du programme Part D et la baisse continue des prix nets moyens des insulines glargine aux États-Unis. En Europe, le chiffre d'affaires des insulines glargine a été de 232 millions d'euros, soit une baisse de 1,7%, reflétant la solide performance de Toujeo®. Sur les neufs premiers mois, le chiffre d'affaires des insulines glargine s'est établi à 3 328 millions d'euros, soit une baisse de 14,6%. Sanofi anticipe que les insulines glargines continueront à bénéficier en 2019 d'une large couverture par les assurances commerciales et Medicare. Au troisième trimestre, les ventes de Lantus® ont reculé de 18,2%, à 897 millions d'euros. Aux États-Unis, les ventes de Lantus® ont baissé de 31,7% à 419 millions d'euros, reflétant essentiellement la diminution du prix net moyen et l'évolution de la couverture du programme Part D. En Europe, le chiffre d'affaires de Lantus® au troisième trimestre s'est établi à 161 millions d'euros (-12,0%) en raison de la concurrence d'un biosimilaire et du transfert de patients à un traitement par Toujeo®. Dans les Marchés Émergents, le chiffre d'affaires de Lantus® au troisième trimestre a progressé de 3,9%, à 243 millions d'euros. Sur les neufs premiers mois, le chiffre d'affaires de Lantus® a été de 2 699 millions d'euros, en baisse de 18,8%. Faisant suite à la décision de Merck de ne pas commercialiser son insuline glargine aux Etats-Unis et aux requêtes déposées par Merck auprès des tribunaux (« motion to dismiss ») afin que les actions concernant l'insuline glargine en stylo et en flacon soient rejetées, Sanofi et Merck ont formulé conjointement, le 26 octobre 2018, auprès des Tribunaux des districts du New Jersey et du Delaware des demandes afin de classer ces affaires. Le 29 octobre 2018, le Tribunal du district du Delaware a rejeté l'action concernant l'insuline glargine en stylo dont le dossier est maintenant clos. Au troisième trimestre, les ventes de Toujeo® ont progressé de 10,7%, à 215 millions d'euros. Aux États-Unis, les ventes de Toujeo® au troisième trimestre ont totalisé 92 millions d'euros, soit un recul de 15,7%. En Europe et dans les Marchés Émergents, les ventes de Toujeo® au troisième trimestre 2018 ont atteint respectivement 71 millions d'euros (+33,3%) et 34 millions d'euros (contre 17 millions d'euros au troisième trimestre 2017). Sur les neuf premiers mois, le chiffre d'affaires de Toujeo® a progressé de 10,7%, à 629 millions d'euros. Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires d'Amaryl® a progressé de 8,4%, à 88 millions d'euros dont 76 millions d'euros générés dans les Marchés Émergents (+14,5%). Sur les neuf premiers mois, le chiffre d'affaires d'Amaryl® a augmenté de 6,6%, à 258 millions d'euros. Au troisième trimestre, les ventes d'Apidra® ont progressé de 1,1%, à 85 millions d'euros. La baisse des ventes aux États-Unis (-19,0%, à 17 millions d'euros) a été compensée par une forte croissance dans les Marchés Émergents (+40,9%, à 26 millions d'euros). Sur les neuf premiers mois, le chiffre d'affaires d'Apidra® a progressé de 2,5%, à 268 millions d'euros. Admelog® (insuline lispro injectable) 100 unités/ml, lancé en avril 2018 aux États-Unis, a généré un chiffre d'affaires de 26 millions d'euros au troisième trimestre en raison principalement de sa couverture par le programme « Managed Medicaid ». Sur les neuf premiers mois, le chiffre d'affaires d'Admelog® s'est élevé à 36 millions d'euros. Les ventes de Soliqua® 100/33 (insuline glargine 100 unités/ml & lixisénatide 33 mcg/ml injectable) et de Suliqua(TM) ont été respectivement de 20 millions d'euros au troisième trimestre et 46 millions d'euros sur les neuf premiers mois. Franchise Cardiovasculaire Chiffre d'affaires (en M€) T3 2018 Variation

à TCC 9M 2018 Variation

à TCC Praluent® 68 +64,3% 179 +58,5% Multaq® 93 +13,6% 255 +3,1% Total franchise cardiovasculaire 161 +30,9% 434 +20,3% Au troisième trimestre, les ventes de Praluent® (collaboration avec Regeneron) ont augmenté de 64,3%, à 68 millions d'euros, dont 41 millions d'euros générés aux États-Unis (+46,4%) et 22 millions d'euros en Europe (+83,3%). Sur les neuf premiers mois, le chiffre d'affaires de Praluent® s'est établi à 179 millions d'euros, soit une progression de 58,5%. Au cours du troisième trimestre, Sanofi a continué à progresser dans ses discussions avec des payeurs aux États-Unis pour simplifier les critères de remboursement afin d'améliorer la qualité de l'accès pour les patients, en échange de rabais significativement plus élevés. Ainsi, environ 39% des personnes couvertes par une assurance commerciale, correspondant à 52% des ventes de Praluent® réalisées via ces assurances, bénéficient désormais de critères de remboursement améliorés. Le chiffre d'affaires de Multaq® a augmenté de 13,6% (à 93 millions d'euros) au troisième trimestre et de 3,1% (à 255 millions d'euros) sur les neuf premiers mois. Produits de prescription établis Chiffre d'affaires (en M€) T3 2018 Variation

à TCC 9M 2018 Variation

à TCC Lovenox® 351 -0,3% 1 119 -1,1% Plavix® 351 -0,3% 1 112 +3,0% Aprovel®/Avapro® 158 +6,7% 501 -1,5% Renvela®/Renagel® 114 -25,0% 315 -48,5% Synvisc® /Synvisc-One® 72 -23,2% 232 -17,3% Myslee®/Ambien®/Stilnox® 56 -9,5% 172 -8,5% Allegra® 18 -25,0% 98 -16,7% Autres 1 011 -0,8% 3 168 -1,6% Total Produits de prescription établis 2 131 -3,2% 6 717 -5,9% Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires des Produits de prescription établis a été de 2 131 millions d'euros, soit un recul de 3,2% reflétant la baisse des ventes aux États-Unis de Renvela®/Renagel® (sevelamer) en raison de la concurrence des génériques et le durcissement de l'environnement concurrentiel de Synvisc®. Sur les neuf premiers mois, le chiffre d'affaires des Produits de prescription établis a été de 6 717 millions d'euros, en recul de 5,9%. Au troisième trimestre, les ventes de Lovenox® se sont établies à 351 millions d'euros, soit un recul de 0,3% traduisant la concurrence des biosimilaires (disponibles au Royaume-Uni, en Pologne, en Allemagne et en Italie) en Europe (-9,1%, à 200 millions d'euros), qui a compensé la croissance enregistrée dans les Marchés Émergents (+23,2%, à 123 millions d'euros). Sur les neuf premiers mois, le chiffre d'affaires de Lovenox® a reculé de 1,1%, à 1 119 millions d'euros. Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires de Plavix® s'est établi à 351 millions d'euros, soit un recul de 0,3% reflétant la concurrence des génériques au Japon (-28,3% à 39 millions d'euros), compensé par une performance solide réalisée dans les Marchés Émergents (+5,5%, à 262 millions d'euros), notamment en Chine. Sur les neuf premiers mois, le chiffre d'affaires de Plavix® a atteint 1 112 millions d'euros, soit une progression de 3,0%. Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires d'Aprovel®/Avapro® a progressé de 6,7%, à 158 millions d'euros, porté par une bonne performance en Chine. Sur les neuf premiers mois, le chiffre d'affaires d'Aprovel®/Avapro® s'est établi à 501 millions d'euros, soit une baisse de 1,5%. Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires de Renvela®/Renagel® (sevelamer) a été de 114 millions d'euros, soit une baisse de 25,0% due à la concurrence des génériques aux États-Unis (-33,9%, à 75 millions d'euros). Sur les neuf premiers mois, le chiffre d'affaires de Renvela®/Renagel® a diminué de 48,5%, à 315 millions d'euros. Génériques Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires des Génériques a atteint 383 millions d'euros, en recul de 5,6%. Les ventes ont été stables (à 161 millions d'euros) dans les Marchés Émergents et ont reculé de 5,6% (à 169 millions d'euros) en Europe. Sanofi a finalisé la cession déjà annoncée de Zentiva, son activité génériques en Europe, à Advent International le 30 septembre 2018 pour la somme de 1,9 milliard d'euros (valeur d'entreprise). Cette cession s'inscrit dans la stratégie menée par Sanofi pour simplifier et recentrer ses activités. Santé Grand Public Les ventes des produits de Santé Grand Public par région et par catégorie sont consultables en Annexe 1. Chiffre d'affaires (en M€) T3 2018 Variation

à TCC 9M 2018 Variation

à TCC Allergie, toux et rhume 276 +10,0% 856 -0,2% dont Allegra® 87 +3,4% 316 +2,4% dont Mucosolvan® 31 +3,2% 80 +9,1% dont Xyzal® 10 +42,9% 31 -41,4% Douleur 290 +2,9% 918 +7,4% dont Doliprane® 74 +4,2% 235 +4,4% dont Buscopan® 41 -6,8% 145 +21,8% Santé digestive 234 +7,1% 730 +10,2% dont Dulcolax® 52 +3,8% 161 +9,7% dont Enterogermina® 42 +21,6% 136 +16,7% dont Essentiale® 40 +7,9% 129 +10,6% dont Zantac® 31 0,0% 93 +13,6% Suppléments nutritionnels 171 +5,9% 501 +3,3% Autres 142 -9,3% 461 -6,7% dont Gold Bond® 47 +2,2% 144 +6,9% Total Santé Grand Public 1 113 +4,1% 3 466 +3,3% Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires de l'activité Santé Grand Public a atteint 1 113 millions d'euros, soit une hausse de 4,1% portée par une croissance solide dans les Marchés Émergents (+4,6%). En Europe et aux États-Unis, les ventes ont augmenté respectivement de 3,4% et de 2,9% au troisième trimestre. Sur les neuf premiers mois, le chiffre d'affaires de la Santé Grand Public s'est établi à 3 466 millions d'euros, soit une hausse de 3,3%. En Europe, le chiffre d'affaires de l'activité Santé Grand Public a atteint 329 millions d'euros au troisième trimestre, soit une progression de 3,4% soutenue par les catégories Allergie, toux et rhume (+11,3%) et Santé digestive (+9,4%). Sur les neuf premiers mois, le chiffre d'affaires de l'activité Santé Grand Public en Europe s'est établi à 1 035 millions d'euros, soit une hausse de 1,1%. Aux États-Unis, le chiffre d'affaires de l'activité Santé Grand Public a atteint 251 millions d'euros au troisième trimestre, soit une progression de 2,9% soutenue par les catégories Allergie, toux et rhume (+7,9%) et Douleur (+10,8%). Sur les neuf premiers mois, le chiffre d'affaires de l'activité Santé Grand Public aux États-Unis s'est établi à 792 millions d'euros, soit une baisse de 3,1%. Dans les Marchés Émergents, le chiffre d'affaires de l'activité Santé Grand Public a atteint 382 millions d'euros au troisième trimestre, soit une progression de 4,6% soutenue par les catégories Allergie, toux et rhume (+17,6%) et Santé digestive (+8,9%). Sur les neuf premiers mois, le chiffre d'affaires de l'activité Santé Grand Public dans les Marchés Émergents s'est établi à 1 183 millions d'euros, soit une progression de 9,7%. Vaccins Chiffre d'affaires (en M€) T3 2018 Variation

à TCC 9M 2018 Variation

à TCC Vaccins grippe

(Vaxigrip®, Fluzone HD® & Fluzone® inclus) 985 +2,8% 1 112 +2,6% Vaccins Polio/Coqueluche/Hib

(Hexaxim® / Hexyon® Pentacel®, Pentaxim® et Imovax® inclus) 511 +20,3% 1 245 -2,0% Vaccins Méningite/Pneumonie

(y compris Menactra®) 273 +7,9% 478 -8,1% Vaccins Rappels adultes (Adacel® inclus) 149 +4,2% 335 +3,0% Vaccins pour voyageurs et autres vaccins endémiques 130 +15,8% 358 +11,7% Autres vaccins (dont Dengvaxia®) 21 -8,7% 63 -19,3% Total Vaccins 2 069 +8,2% 3 591 -0,3% Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires des Vaccins a augmenté de 8,2% sous l'effet de l'amélioration attendue des approvisionnements de Pentaxim® en Chine, et des performances de Menactra® et Flublok®. Dans les Marchés émergents, les ventes de Vaccins ont atteint 429 millions d'euros, soit une hausse de 19,8% reflétant l'amélioration des approvisionnements en Chine. Aux États-Unis, les ventes de Vaccins ont progressé de 3,6% au troisième trimestre. En Europe, les ventes de Vaccins ont augmenté de 10,1% au troisième trimestre sous l'effet de la performance des Vaccins grippe, des Vaccins pour voyageurs et autres vaccins endémiques. Sanofi escompte pour le second semestre 2018, une croissance « mid to high-single digit » du chiffre d'affaires des Vaccins, soutenue par les franchises Polio/Coqueluche/Hib et grippe. Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires des Vaccins contre la grippe a atteint 985 millions d'euros, soit une progression de 2,8%, malgré un léger décalage attendu des livraisons au bénéfice du quatrième trimestre. Cette performance a été soutenue par Vaxigrip® QIV en Europe ainsi que par notre offre différenciée de vaccins grippe aux Etats-Unis qui a bénéficié de la forte contribution de Flublok®. Sur les neuf premiers mois, le chiffre d'affaires des Vaccins contre la grippe a atteint 1 112 millions d'euros, soit une hausse de 2,6%. Au troisième trimestre, les ventes des vaccins Polio/Coqueluche/Hib (PPH) ont atteint 511 millions d'euros, soit une hausse de 20,3% reflétant l'amélioration attendue des approvisionnements de Pentaxim® en Chine. Aux États-Unis, les ventes de la franchise PPH se sont élevées à 119 millions d'euros, soit une hausse de 10,3% portée par les ventes de Pentacel®. En Europe, les ventes de la franchise PPH ont reculé de 2,7%, à 74 millions d'euros. Sur les neuf premiers mois, le chiffre d'affaires des Vaccins Polio/Coqueluche/Hib a baissé de 2,0%, à 1 245 millions d'euros. Au troisième trimestre, les ventes de Menactra® ont progressé de 8,8%, à 273 millions d'euros, dont 229 millions d'euros générés aux États-Unis (+7,1%). Sur les neuf premiers mois, les ventes de Menactra® ont reculé de 4,4%, à 478 millions d'euros, reflétant la séquence des commandes du CDC. Au troisième trimestre, les ventes de Vaccins Rappels adultes ont atteint 149 millions d'euros, soit une progression de 4,2% portée par les ventes d'Adacel® aux États-Unis et les Marchés Émergents. Sur les neuf premiers mois, le chiffre d'affaires des Vaccins Rappels adultes a progressé de 3,0%, à 335 millions d'euros. Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires des Vaccins pour voyageurs et autres vaccins endémiques a atteint 130 millions d'euros, soit une hausse de 15,8% reflétant une demande accrue de vaccins contre la fièvre jaune et l'hépatite A. Sur les neuf premiers mois, le chiffre d'affaires des Vaccins pour voyageurs et autres vaccins endémiques s'est établi à 358 millions d'euros, en hausse de 11,7%. Chiffre d'affaires de Sanofi par zone géographique Chiffre d'affaires (en M€) T3 2018 Variation

à TCC 9M 2018 Variation

à TCC États-Unis 3 668 +5,5% 8 345 -1,8% Marchés Émergents(a) 2 529 +10,4% 7 521 +7,9% dont l'Asie 1 028 +10,3% 3 021 +9,6% dont l'Amérique latine 604 +12,6% 1 902 +10,1% dont l'Afrique et le Moyen-Orient 601 +8,1% 1 631 -0,2% dont l'Eurasie(b) 267 +8,9% 864 +12,5% Europe(c) 2 334 +1,9% 7 092 +0,8% Reste du monde(d) 861 +9,4% 2 508 +1,4% dont le Japon 412 +6,2% 1 287 -2,2% Chiffre d'affaires total 9 392 +6,3% 25 466 +2,1% Monde hors États-Unis, Canada, Europe de l'Ouest et Europe de l'Est (sauf Eurasie), Japon, Corée du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande et Porto Rico Russie, Ukraine, Géorgie, Biélorussie, Arménie et Turquie Europe de l'Ouest + Europe de l'Est (sauf Eurasie) Japon, Corée du Sud, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande et Porto Rico Aux États-Unis, le chiffre d'affaires du troisième trimestre a atteint 3 668 millions d'euros, soit une progression de 5,5% reflétant les bonnes performances de Dupixent® et Aubagio® ainsi que la consolidation des ventes d'Eloctate® et d'Alprolix®, partiellement compensées par la baisse des ventes du Diabète (-24,3%) et de sevelamer. Sur les neuf premiers mois, le chiffre d'affaires s'est établi à 8 345 millions d'euros aux États-Unis, en recul de 1,8%. Dans les Marchés Émergents, le chiffre d'affaires du troisième trimestre s'est élevé à 2 529 millions d'euros, soit une progression de 10,4% portée essentiellement par les performances des franchises Diabète (+13,4%), Maladies Rares (+28,1%), Oncologie (+13,9%) et Vaccins (19,8%). En Asie, les ventes ont totalisé 1 028 millions d'euros au troisième trimestre, soit une progression de 10,3% soutenue par la solide performance des activités pharmaceutiques et des vaccins en Chine (+17,7%, à 644 millions d'euros). En Amérique latine, le chiffre d'affaires du troisième trimestre a progressé de 12,6%, à 604 millions d'euros. Au Brésil, le chiffre d'affaires s'est établi à 228 millions d'euros au troisième trimestre, soit une hausse de 4,1% impactée par la baisse des ventes du Diabète. En Afrique et au Moyen-Orient, le chiffre d'affaires du troisième trimestre a progressé de 8,1%, à 601 millions d'euros. Dans la région Eurasie, le chiffre d'affaires du troisième trimestre s'est élevé à 267 millions d'euros, soit une progression de 8,9% soutenue par une forte croissance en Turquie. En Russie, le chiffre d'affaires s'est établi à 145 millions d'euros au troisième trimestre, en hausse de 0,6%. Sur les neuf premiers mois, le chiffre d'affaires a atteint 7 521 millions d'euros dans les Marchés Émergents, soit une progression de 7,9%. En Europe, le chiffre d'affaires du troisième trimestre s'est élevé à 2 334 millions d'euros, soit une hausse de 1,9% soutenue principalement par les Vaccins (+10,1%) ainsi que par les lancements de Dupixent® et Praluent®, qui ont compensé la baisse des ventes des Produits de prescription établis (-2,9%). Sur les neuf premiers mois, le chiffre d'affaires s'est établi à 7 092 millions d'euros en Europe, soit une progression de 0,8%. Au Japon, le chiffre d'affaires du troisième trimestre a atteint 412 millions d'euros, soit une hausse de 6,2% reflétant les performances des franchises Vaccins et Maladies hématologiques rares, qui ont compensé l'effet de la concurrence des génériques de Plavix®. Sur les neuf premiers mois, le chiffre d'affaires s'est établi à 1 287 millions d'euros au Japon, en recul de 2,2%. Recherche et Développement : Mise à jour Le portefeuille de R&D de Sanofi se trouve en Annexe 6 Mise à jour règlementaire Depuis le 31 juillet 2018, les évolutions au niveau réglementaire ont été les suivantes : En octobre, la Food and Drug Administration des États-Unis a approuvé Dupixent ® (dupilumab, collaboration avec Regeneron) comme traitement d'entretien d'appoint de l'asthme modéré à sévère à phénotype éosinophilique ou dépendant des corticoïdes par voie orale, chez les patients âgés de 12 ans et plus.

En octobre, le Comité des médicaments à usage humain (CHMP, Committee for Medicinal Products for Human Use) de l'Agence européenne des médicaments (EMA) a rendu un avis positif concernant la demande d'autorisation de mise sur le marché de Dengvaxia® (vaccin tétravalent contre la dengue) et a recommandé son approbation en Europe. En septembre, Libtayo® (cemiplimab-rwlc, collaboration avec Regeneron) a été approuvé aux États-Unis dans le traitement du carcinome épidermoïde cutané (CEC) métastatique ou localement avancé chez les patients non éligibles à une chirurgie ou à une radiothérapie curative. En septembre, Sanofi et Regeneron ont annoncé que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis acceptait d'examiner la demande supplémentaire d'homologation de produit biologique (sBLA) pour Praluent ® (alirocumab, collaboration avec Regeneron). Cette demande porte sur une proposition de mise à jour des informations de prescription visant à y faire figurer l'effet de Praluent ® en matière de réduction du risque global d'événements cardiovasculaires majeurs.

En septembre, la Commission européenne a octroyé une autorisation de mise sur le marché pour Cablivi® (caplacizumab) dans le traitement du purpura thrombotique thrombocytopénique acquis (PTTa) chez l'adulte. D'autre part, la FDA a octroyé un examen prioritaire à la demande de licence de produit biologique du caplacizumab chez l'adulte présentant un épisode de PTTa. Dupixent® (dupilumab, partenariat avec Regeneron) a été soumis à l'approbation de la FDA ainsi que de l'EMA dans le traitement de la dermatite atopique chez l'adolescent âgé de 12 à 17 ans. Fin octobre 2018, le portefeuille de R&D comportait 94 projets, dont 42 nouvelles entités moléculaires en cours de développment clinique. 40 projets sont en phase 3 ou ont fait l'objet de demandes d'autorisation de mise sur le marché auprès des autorités réglementaires. Mise à jour du portefeuille Phase 3 : En octobre, Sanofi and Regeneron ont annoncé que deux essais cliniques pivots de phase 3, contrôlés par placebo, évaluant Dupixent ® (dupilumab) dans le traitement de la polypose nasosinusienne inadéquatement contrôlée de l'adulte ont atteint l'ensemble de leurs critères d'évaluation primaires et secondaires. Les résultats détaillés de ces essais cliniques feront l'objet d'une présentation lors d'un prochain congrès médical et seront intégrés aux soumissions réglementaires de Sanofi et de Regeneron.

(dupilumab) dans le traitement de la polypose nasosinusienne inadéquatement contrôlée de l'adulte ont atteint l'ensemble de leurs critères d'évaluation primaires et secondaires. Les résultats détaillés de ces essais cliniques feront l'objet d'une présentation lors d'un prochain congrès médical et seront intégrés aux soumissions réglementaires de Sanofi et de Regeneron. En septembre, lors de leur présentation au Congrès de l'Académie Européenne de Dermatologie et Vénéréologie (EADV), les résultats détaillés d'un essai pivot de phase 3 évaluant Dupixent ® (dupilumab) en monothérapie ont montré une amélioration significative des signes et symptômes de la dermatite atopique et de plusieurs paramètres de la qualité de vie chez des patients adolescents atteints d'une dermatite atopique modérée à sévère.

(dupilumab) en monothérapie ont montré une amélioration significative des signes et symptômes de la dermatite atopique et de plusieurs paramètres de la qualité de vie chez des patients adolescents atteints d'une dermatite atopique modérée à sévère. Les résultats de la première phase 3 évaluant MenQuadTT , un vaccin conjugué quadrivalent contre le méningocoque, ont été présentés en septembre lors de l'« International Pathogenic Neisseria Conference ». Cette étude a démontré que MenQuadTT était bien toléré et aussi immunogène que Menactra ® lorsqu'il était administré comme dose de rappel chez les adolescents et les adultes (âgés de 15 ans et plus) ayant reçu un vaccin quadrivalent conjugué contre le méningocoque.

, un vaccin conjugué quadrivalent contre le méningocoque, ont été présentés en septembre lors de l'« ». Cette étude a démontré que MenQuadTT était bien toléré et aussi immunogène que Menactra lorsqu'il était administré comme dose de rappel chez les adolescents et les adultes (âgés de 15 ans et plus) ayant reçu un vaccin quadrivalent conjugué contre le méningocoque. Les résultats d'une étude de phase 3 évaluant Fluzone ® High-Dose Quadrivalent ont montré une tolérance et une immunogénicité comparables à celles de Fluzone ® High-Dose Trivalent. Le critère d'évaluation principal consistait à déterminer si le vaccin quadrivalent à dose élevée induisait une réponse immunitaire non inférieure à celle de Fluzone ® High-Dose Trivalent. Les principaux critères d'évaluation secondaires consistaient à évaluer la tolérance du vaccin et à démontrer que chaque souche B du vaccin quadrivalent à dose élevée induisait une réponse immunitaire supérieure à celle produite par le vaccin trivalent à dose élevée ne contenant pas le type de virus B correspondant.

ont montré une tolérance et une immunogénicité comparables à celles de Fluzone High-Dose Trivalent. Le critère d'évaluation principal consistait à déterminer si le vaccin quadrivalent à dose élevée induisait une réponse immunitaire non inférieure à celle de Fluzone High-Dose Trivalent. Les principaux critères d'évaluation secondaires consistaient à évaluer la tolérance du vaccin et à démontrer que chaque souche B du vaccin quadrivalent à dose élevée induisait une réponse immunitaire supérieure à celle produite par le vaccin trivalent à dose élevée ne contenant pas le type de virus B correspondant. Une étude de phase 3 évaluant l' isatuximab a débuté chez des patients atteints d'un myélome multiple nouvellement diagnostiqué et éligibles à une greffe (en collaboration avec le groupe allemand sur le myélome multiple, GMMG).

a débuté chez des patients atteints d'un myélome multiple nouvellement diagnostiqué et éligibles à une greffe (en collaboration avec le groupe allemand sur le myélome multiple, GMMG). Deux études de phase 3, évaluant sarilumab (collaboration avec Regeneron) dans le traitement de l'artérite à cellules géantes et la pseudopolyarthrite rhizomélique, sont sur le point d'être initiées.

(collaboration avec Regeneron) dans le traitement de l'artérite à cellules géantes et la pseudopolyarthrite rhizomélique, sont sur le point d'être initiées. Une étude de phase 3 évaluant Dupixent ® (dupilumab) dans l'oesophagite à éosinophiles a débutée.

(dupilumab) dans l'oesophagite à éosinophiles a débutée. Sanofi ne va pas initier un programme de phase 3 évaluant Lemtrada® dans la sclérose en plaques progressive primaire. Phase 2 : Une étude de phase 2 évaluant l'association d'isatuximab et d'atezolizumab (anticorps monoclonal anti-PDL-1 de Roche) a débuté dans les cancers avancés. Une étude de phase 2 évaluant AR101 (collaboration avec Aimmune) avec dupilumab ® comme traitement d'appoint a été initiée chez les patients (6-17 ans) allergiques aux arachides.

Suite aux résultats de l'étude de phase 2b RESPIRE, Sanofi a décidé de ne pas poursuivre le développement d'ALX0171 (nanocorps anti - RSV - Virus Syncytial Respiratoire) chez les nourrissons. Bien que les résultats aient été positifs pour le critère d'évaluation principal de l'efficacité antivirale et l'exposition cible ait été atteinte, une efficacité clinique cohérente n'a pas été observée parmi les critères d'évaluation secondaires. Sanofi poursuivra le programme de phase 2, BREEZE, chez les patients adultes ayant subi une greffe de cellules souches hématopoïétiques. Phase 1 : SAR442720 , un inhibiteur de SHP2 (collaboration avec Revolution Medicines), est entré en phase 1 dans les tumeurs solides.

, un inhibiteur de SHP2 (collaboration avec Revolution Medicines), est entré en phase 1 dans les tumeurs solides. SAR440234, un anticorps monoclonal multispécifique engageant les cellules T, est entré en phase 1 dans le traitement de la leucémie. Résultats financiers du troisième trimestre et des neuf premiers mois de 2018(11) Résultat net des activités(11) Au troisième trimestre 2018, Sanofi a enregistré un chiffre d'affaires de 9 392 millions d'euros, soit une progression de 3,7% (+6,3% à TCC). Sur les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires s'est établi à 25 466 millions d'euros, en baisse de 3,5% à données publiées (+2,1% à TCC). Au troisième trimestre, les autres revenus ont augmenté de 3,5% (+2,6% à TCC) pour atteindre 352 millions d'euros, intégrant les ventes de produits non-Sanofi distribués par VaxServe (+10,8% à TCC, à 300 millions d'euros) et le versement de redevances par Swedish Orphan Biovitrum AB. Sur les neuf premiers mois , les autres revenus ont augmenté de 3,0% (+9,0% à TCC), à 885 millions d'euros dont 697 millions d'euros générés par VaxServe (+16,2% à TCC). La marge brute au troisième trimestre a augmenté de 2,8%, à 6 727 millions d'euros (+4,8% à TCC). Le ratio de marge brute a atteint 71,6% (71,2% à TCC) contre 72,3% au troisième trimestre 2017. L'impact positif du mix produit lié à la Médecine de Spécialités ainsi que la contribution de Bioverativ ont été plus que compensés par la baisse des prix nets du Diabète aux États-Unis, la concurrence des génériques de sevelamer ainsi que par un ratio légèrement inférieur pour les vaccins. Au troisième trimestre 2018, le ratio de marge brute par segment a atteint 73,6% pour l'activité pharmaceutique (-1,2 point de pourcentage), 66,8% pour l'activité Santé Grand Public (-0,2 point de pourcentage) et 70,1% pour les Vaccins (-0,4 point de pourcentage). Sur les neuf premiers mois, la marge brute a diminué de 3,8%, à 18 168 millions d'euros (+1,7% à TCC). Sur les neuf premiers mois de 2018, le ratio de marge brute a reculé de 0,3 point de pourcentage, à 71,3% (71,3% à TCC), par rapport à la même période de 2017. Sanofi anticipe un ratio de marge brute compris entre 70% et 71% à TCC en 2018. Au troisième trimestre 2018, les dépenses de Recherche et Développement (R&D) ont augmenté de 8,9%, à 1 461 millions d'euros. À TCC, les dépenses de R&D ont progressé de 9,5%, reflétant principalement les acquisitions de Bioverativ et d'Ablynx ainsi que les investissements dans les programmes de développement en immuno-oncologie et diabète. Sur les neuf premiers mois, les dépenses de R&D ont augmenté de 5,2%, à 4 216 millions d'euros (+9,1% à TCC). Au troisième trimestre, les frais commerciaux et généraux ont diminué de 0,8%, à 2 301 millions d'euros. À TCC, les frais commerciaux et généraux ont affiché une augmentation de 1,6% reflétant principalement la consolidation de Bioverativ et Ablynx. Les dépenses commerciales supplémentaires en immunologie ainsi qu'en Chine ont été compensées par la diminution des dépenses liées au Diabète aux États-Unis. Au troisième trimestre 2018, le ratio des frais commerciaux et généraux sur le chiffre d'affaires a été de 24,5%, en baisse de 1,1 points de pourcentage par rapport au troisième trimestre 2017. Sur les neuf premiers mois, les frais commerciaux et généraux ont diminué de 3,6%, à 7 110 millions d'euros (+1,7% à TCC). Sur les neuf premiers mois de 2018, le ratio des frais généraux et commerciaux sur le chiffre d'affaires a été stable à 27,9% comparativement à la même période de 2017. Au troisième trimestre 2018, les autres produits d'exploitation nets de charge ont représenté -74 millions d'euros contre 16 millions d'euros au troisième trimestre 2017. Cette ligne inclut le partage des profits/pertes de l'alliance avec Regeneron sur les anticorps monoclonaux net des frais commerciaux associés engagés par Regeneron. Au troisième trimestre 2017, cette ligne incluait également un revenu de 68 millions d'euros généré par une plus-value ainsi que par le règlement d'un litige. Sur les neuf premiers mois de 2018, les autres produits d'exploitation nets de charge ont été de 84 millions d'euros contre 118 millions d'euros sur la même période en 2017. Au troisième trimestre 2018, la contribution des sociétés mises en équivalence a été de 153 millions d'euros contre 35 millions d'euros au troisième trimestre 2017. La majorité de l'augmentation par rapport au troisième trimestre de 2017 reflète des éléments spécifiques liés au traitement de la quote-part de résultat de Regeneron mise en équivalence incluant les ajustements portant sur les différences USGAAP-IFRS et l'alignement par rapport aux résultats définitifs de la période antérieure. Sur les neuf premiers mois de 2018, la contribution des sociétés mises en équivalence a atteint 302 millions d'euros contre 105 millions d'euros sur la même période en 2017. Au troisième trimestre 2018, la part attribuable aux intérêts non contrôlants a été de -26 millions d'euros contre -30 millions d'euros au troisième trimestre 2017. Sur les neuf premiers mois de 2018, cette part a été de -84 millions d'euros contre -95 millions d'euros sur la même période en 2017. Au troisième trimestre, le résultat opérationnel des activités a progressé de 3,9%, à 3 018 millions d'euros. À TCC, le résultat opérationnel des activités a augmenté de 6,4%. Le ratio du résultat opérationnel des activités sur le chiffre d'affaires est resté stable à 32,1% par rapport au troisième trimestre 2017. (11) Voir l'Annexe 3 pour le compte de résultats consolidés du troisième trimestre 2018 ; voir l'Annexe 8 pour les définitions des indicateurs financiers et l'Annexe 4 pour le passage du résultat net IFRS publié au résultat net des activités. Sur la période, le ratio du résultat opérationnel par segment a atteint 35,6% pour l'activité pharmaceutique (-1,1 point de pourcentage), 33,2% pour l'activité Santé Grand Public (-2,2 points de pourcentage) et 55,3% pour les Vaccins (+0,7 point de pourcentage). Sur les neuf premiers mois, le résultat opérationnel des activités a totalisé 7 144 millions d'euros, en recul de 6,5% (+0,1% à TCC). Sur les neuf premiers mois de 2018, le ratio du résultat opérationnel des activités sur le chiffre d'affaires a été de 28,1%, en recul de 0,9 point de pourcentage. Au troisième trimestre 2018, les charges financières nettes de produits se sont établies à -106 millions d'euros contre -77 millions d'euros au troisième trimestre 2017. Au troisième trimestre 2018, les charges financières nettes de produits incluaient les frais liés aux acquisitions de Bioverativ et d'Ablynx. Sur les neuf premiers mois de 2018, les charges financières nettes ont totalisé -211 millions d'euros contre -200 millions d'euros sur la même période en 2017. Au troisième trimestre et sur les neuf premiers mois, le taux d'imposition effectif a été de 22,0% contre 24,5% sur les même périodes en 2017. Au troisième trimestre, le résultat net des activités(11) s'est élevé à 2 299 millions d'euros, en progression de 7,6% et de 10,3% à TCC. Le ratio du résultat net des activités sur le chiffre d'affaires a été de 24,5%, soit une hausse de 0,9 point de pourcentage par rapport au troisième trimestre 2017. Sur les neuf premiers mois de 2018, le résultat net des activités(11) s'est établi à 5 455 millions d'euros, soit une baisse de 2,9% et une hausse de 4,2% à TCC. Le ratio du résultat net des activités sur le chiffre d'affaires a été de 21,4%, soit une hausse de 0,1 point de pourcentage par rapport à la même période de 2017. Au troisième trimestre 2018, le bénéfice net par action(11) (BNPA) des activités a atteint 1,84 euro, soit une hausse de 8,2% à données publiées et de 11,2% à TCC. Au troisième trimestre 2018, le nombre moyen d'actions en circulation a été de 1 247,1 millions contre 1 254,3 millions au troisième trimestre 2017.



Sur les neuf premiers mois de 2018, le bénéfice net par action(11) des activités a atteint 4,37 euros, soit un recul de 2,0% à données publiées et une hausse de 5,2% à TCC. Sur les neuf premiers mois de 2018, le nombre moyen d'actions en circulation a été de 1 247,6 millions contre 1 258,3 millions sur la même période en 2017. Passage du résultat net IFRS publié au résultat net des activités (voir Annexe 4) Sur les neuf premiers mois de 2018, le résultat net IFRS a été de 4 052 millions d'euros. Les principaux éléments exclus du résultat net des activités sont : Une charge d'amortissement des immobilisations incorporelles de 1 536 millions d'euros, liée d'une part à la mise à leur juste valeur lors de l'acquisition de sociétés (principalement Aventis, pour un montant de 200 millions d'euros, Genzyme pour un montant de 574 millions d'euros, l'activité Santé Grand Public de Boehringer Ingelheim pour 181 millions d'euros et Bioverativ pour un montant de 294 millions d'euros) et d'autre part liée aux immobilisations incorporelles acquises (licences/produits, pour un montant de 99 millions d'euros). Au troisième trimestre, il a été enregistré une charge d'amortissement des immobilisations incorporelles de 537 millions d'euros, liée d'une part à la mise à leur juste valeur lors de l'acquisition de sociétés (principalement Aventis, pour un montant de 55 millions d'euros, Genzyme, pour un montant de 189 millions d'euros, l'activité Santé Grand Public de Boehringer Ingelheim pour 61 millions d'euros et Bioverativ pour un montant de 133 millions d'euros) et d'autre part liée aux immobilisations incorporelles acquises (licences/produits, pour un montant de 32 millions d'euros). Ces éléments n'ont pas d'impact sur la trésorerie de Sanofi.



Une dépréciation des immobilisations incorporelles de 292 millions d'euros (dont 191 millions d'euros au troisième trimestre) principalement liée à la tendance récente des ventes de Lemtrada ® ainsi qu'à la décision de ne pas initier un programme de phase 3 dans la sclérose en plaques progressive primaire. Cet élément n'a pas d'impact sur la trésorerie de Sanofi.



Une charge de 114 millions d'euros (dont 15 millions d'euros au troisième trimestre) en raison de l'écoulement des stocks des acquisitions réévalués à leur juste valeur (liée à Bioverativ) selon l'application de la méthode de comptabilisation des acquisitions. Cet élément n'a pas d'impact sur la trésorerie de Sanofi.

Un revenu de 117 millions d'euros (dont 107 millions d'euros au troisième trimestre) reflétant principalement une baisse des paiements éventuels dus à Bayer relatifs à Lemtrada ® (revenu de 110 millions d'euros dont 77 millions d'euros au troisième trimestre) et une charge liée à la mise à la juste valeur des CVR.



715 millions d'euros de coûts de restructuration et assimilés (dont 108 millions d'euros au troisième trimestre) principalement liés à des dépréciations accélérées d'actifs industriels aux Etats-Unis ainsi qu'aux initiatives de simplification en Europe et au Japon. De plus, ils intègrent également les coûts de transfert du portefeuille de recherche et développement précoce et de l'unité de recherche sur les maladies infectieuses à Evotec pour un montant de 252 millions d'euros. (11) Voir l'Annexe 3 pour le compte de résultats consolidés du troisième trimestre 2018 ; voir l'Annexe 8 pour les définitions des indicateurs financiers et l'Annexe 4 pour le passage du résultat net IFRS publié au résultat net des activités. 622 millions d'euros d'impact fiscal lié aux éléments susmentionnés, dont 451 millions d'euros d'impôts différés liés à la charge d'amortissement des immobilisations incorporelles et 215 millions d'euros liés aux coûts de restructuration et assimilés. Au troisième trimestre, l'impact fiscal lié aux éléments susmentionnés a été de 147 millions d'euros, dont 176 millions d'euros d'impôts différés liés à la charge d'amortissement des immobilisations incorporelles (voir Annexe 4).



132 millions d'euros d'impact fiscal (dont 39 millions d'euros au troisième trimestre) principalement lié à la réforme fiscale américaine.



Au niveau de la contribution des sociétés mises en équivalence, une charge de 104 millions d'euros après impôt (dont 30 millions d'euros au troisième trimestre) lié aux coûts de restructuration des sociétés mises en équivalence et des joint-ventures et des charges associées à l'impact des acquisitions sur les sociétés mises en équivalence et les joint-ventures. Allocation du capital Sur les neuf premiers mois de 2018, Sanofi a généré un cash-flow opérationnel de 3 221 millions d'euros après prise en compte des acquisitions d'immobilisations corporelles de 1 062 millions d'euros et d'une augmentation du besoin en fonds de roulement de 1 927 millions d'euros. Ce cash-flow opérationnel a permis de financer les coûts de restructuration et assimilés (683 millions d'euros) ainsi que les rachats d'actions (955 millions d'euros). Sur la période, le dividende versé par Sanofi a été de 3 773 millions d'euros et les acquisitions et partenariats nets des cessions ont atteint 10 968 millions d'euros (incluant les acquisitions de Bioverativ et d'Ablynx pour 12 686 millions d'euros et la cession de l'activité générique en Europe pour 1 577 millions d'euros). Ainsi, la dette nette a augmenté, passant de 5 161 millions d'euros à fin décembre 2017 à 18 705 millions d'euros au 30 septembre 2018 (montant net de 9 502 millions d'euros de trésorerie et équivalents de trésorerie). Déclarations prospectives Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures. Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots « s'attendre à », « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer » ou « planifier », ainsi que par d'autres termes similaires. Bien que la direction de Sanofi estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de Sanofi, qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectifs réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes à la recherche et développement, les futures données cliniques et analyses, y compris postérieures à la mise sur le marché, les décisions des autorités réglementaires, telles que la FDA ou l'EMA, d'approbation ou non, et à quelle date, de la demande de dépôt d'un médicament, d'un procédé ou d'un produit biologique pour l'un de ces produits candidats, ainsi que leurs décisions relatives à l'étiquetage et d'autres facteurs qui peuvent affecter la disponibilité ou le potentiel commercial de ces produits candidats, l'absence de garantie que les produits candidats s'ils sont approuvés seront un succès commercial, l'approbation future et le succès commercial d'alternatives thérapeutiques, la capacité de Sanofi à saisir des opportunités de croissance externe et/ou à obtenir les autorisations réglementaires, les risques associés à la propriété intellectuelle et les litiges en cours ou futurs y relatifs ainsi que leur issue, l'évolution des cours de change et des taux d'intérêt, l'instabilité des conditions économiques, l'impact des initiatives de maîtrise des coûts et leur évolution, le nombre moyens d'actions en circulation ainsi que ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics déposés par Sanofi auprès de l'AMF et de la SEC, y compris ceux énumérés dans les rubriques « Facteurs de risque » et « Déclarations prospectives » du document de référence 2017 de Sanofi, qui a été déposé auprès de l'AMF ainsi que dans les rubriques « Risk Factors » et « Cautionary Statement Concerning ForwardLooking Statements » du rapport annuel 2017 sur Form 20-F de Sanofi, qui a été déposé auprès de la SEC. Sanofi ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives sous réserve de la réglementation applicable notamment les articles 223-1 et suivants du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Annexes Liste des annexes Annexe 1 : Troisième trimestre et neuf premiers mois 2018 - Chiffre d'affaires consolidé par GBU, par franchise, par produit et zone géographique



Annexe 2 : Résultat net des activités du troisième trimestre et des neuf premiers mois de 2018 Annexe 3 : Compte de résultats consolidés du troisième trimestre et des neuf premiers mois de 2018



Annexe 4 : Passage du résultat net IFRS publié au résultat net des activités



Annexe 5 :



Sensibilité aux devises Annexe 6 : Portefeuille de R&D



Annexe 7 : Prochaines étapes de R&D attendues



Annexe 8 : Définitions des indicateurs non-GAAP



Annexe 1: Chiffre d'affaires du troisième trimestre 2018 par entité opérationnelle mondiale, franchise, région et produit T3 2018

(millions d'euros) Total Entité Opéra-

tion-

nelle Mon-

diale Var. TCC Var. Publiée Eu-

rope Var. TCC Etats -Unis Var. TCC Reste du monde Var. TCC Marchés émer-

gents Var. TCC Total

Fran-

chises Var. TCC Var. Publiée Aubagio 413 10,2% 10,4% 93 8,1% 305 10,2% 15 21,4% 13 125,0% 426 12,6% 11,5% Lemtrada 93 -13,1% -13,1% 38 -5,0% 51 -18,3% 4 -14,3% 6 33,3% 99 -10,6% -12,4% Total Sclérose en plaques 506 5,0% 5,2% 131 4,0% 356 5,1% 19 9,5% 19 85,7% 525 7,3% 6,1% Cerezyme 118 -0,8% -0,8% 64 -5,9% 44 4,8% 10 11,1% 47 13,6% 165 3,9% -7,3% Cerdelga 40 29,0% 29,0% 13 100,0% 25 8,7% 2 0,0% 1 - 41 32,3% 32,3% Myozyme 177 6,7% 7,3% 90 2,3% 72 14,3% 15 0,0% 32 60,0% 209 13,7% 10,0% Fabrazyme 173 8,9% 9,5% 43 10,0% 100 11,2% 30 0,0% 18 41,2% 191 12,0% 9,1% Aldurazyme 34 2,9% 0,0% 18 0,0% 11 0,0% 5 16,7% 15 18,8% 49 8,0% -2,0% Total maladies rares 602 5,1% 5,6% 244 4,7% 271 7,9% 87 -2,4% 124 28,1% 726 9,3% 4,0% Taxotere 9 0,0% 0,0% 0 -100,0% 1 -200,0% 8 -11,1% 35 2,9% 44 2,3% 2,3% Jevtana 99 15,3% 16,5% 39 11,4% 45 18,4% 15 16,7% 7 60,0% 106 17,8% 17,8% Eloxatine 8 0,0% 0,0% 1 0,0% 0 -100,0% 7 16,7% 41 10,8% 49 8,9% 8,9% Thymoglobulin 56 1,9% 3,7% 9 -10,0% 41 10,8% 6 -28,6% 19 23,5% 75 7,0% 5,6% Mozobil 40 0,0% 0,0% 11 0,0% 25 0,0% 4 0,0% 2 0,0% 42 0,0% -2,3% Total Oncologie 269 1,1% 2,3% 86 3,6% 134 -0,7% 49 2,2% 111 13,9% 380 4,7% 4,4% Dupixent 223 196,0% 197,3% 20 1900,0% 189 152,7% 14 - 2 - 225 198,7% 200,0% Kevzara 22 950,0% 1000,0% 3 - 18 750,0% 1 - 0 - 22 950,0% 1000,0% Total Immunologie 245 215,6% 218,2% 23 - 207 168,4% 15 - 2 - 247 218,2% 220,8% Alprolix 88 - - 0 - 63 - 25 - 0 - 88 - - Eloctate 193 - - 0 - 153 - 40 - 0 - 193 - - Total maladies hémato-

logiques rares 282 - - 1 - 216 - 65 - 0 - 282 - - Sanofi Genzyme (Médecine de spécialités) 1 904 36,1% 36,9% 485 9,5% 1 184 47,4% 235 54,6% 256 26,3% 2 160 34,6% 32,2% Lantus 654 -24,8% -24,7% 161 -12,0% 419 -31,7% 74 0,0% 243 3,9% 897 -18,2% -20,2% Toujeo 181 0,0% 0,6% 71 33,3% 92 -15,7% 18 -5,6% 34 123,5% 215 10,7% 9,1% Apidra 59 -11,9% -11,9% 32 -8,6% 17 -19,0% 10 -9,1% 26 40,9% 85 1,1% -4,5% Amaryl 12 -21,4% -14,3% 5 0,0% 0 - 7 -33,3% 76 14,5% 88 8,4% 6,0% Admelog 26 - - 3 - 25 - -2 - 0 - 26 - - Total diabète 990 -16,4% -16,1% 304 -2,2% 571 -24,3% 115 -4,1% 385 13,4% 1 375 -9,2% -11,4% Multaq 91 12,5% 13,8% 12 20,0% 79 16,4% 0 -100,0% 2 100,0% 93 13,6% 14,8% Praluent 65 61,0% 58,5% 22 83,3% 41 46,4% 2 200,0% 3 200,0% 68 64,3% 61,9% Total Cardio-

vasculaire 156 28,9% 28,9% 34 54,5% 120 25,3% 2 -25,0% 5 150,0% 161 30,9% 30,9% Diabète & Cardio-

vasculaire 1 146 -12,1% -11,9% 338 1,5% 691 -18,7% 117 -4,8% 390 14,2% 1 536 -6,3% -8,3% Plavix 351 -0,3% -2,0% 34 -5,4% 0 - 55 -19,1% 262 5,5% 351 -0,3% -2,0% Lovenox 351 -0,3% -4,9% 200 -9,1% 9 -40,0% 19 -4,5% 123 23,2% 351 -0,3% -4,9% Renagel / Renvela 114 -25,0% -25,0% 14 -16,7% 75 -33,9% 8 -33,3% 17 46,2% 114 -25,0% -25,0% Aprovel 158 6,7% 5,3% 26 -3,6% 2 0,0% 19 -5,9% 111 11,8% 158 6,7% 5,3% Allegra 18 -25,0% -25,0% 2 100,0% 0 - 16 -30,4% 0 - 18 -25,0% -25,0% Myslee / Ambien / Stilnox 56 -9,5% -11,1% 8 -20,0% 11 0,0% 23 -15,4% 14 0,0% 56 -9,5% -11,1% Synvisc / Synvisc One 72 -23,2% -24,2% 5 -16,7% 51 -30,1% 3 50,0% 13 0,0% 72 -23,2% -24,2% Depakine 113 4,5% 1,8% 40 -7,1% 0 - 2 33,3% 71 10,6% 113 4,5% 1,8% Tritace 52 -1,8% -5,5% 34 -2,9% 0 - 2 0,0% 16 0,0% 52 -1,8% -5,5% Autres produits prescrits 846 -1,3% -5,9% 431 1,9% 39 -17,4% 92 2,1% 284 -4,2% 846 -1,3% -5,9% Total autres produits prescrits 2 131 -3,2% -6,4% 794 -2,9% 187 -28,4% 239 -9,4% 911 5,5% 2 131 -3,2% -6,4% Génériques 383 -5,6% -11,1% 169 -5,6% 31 -24,4% 22 -16,7% 161 0,0% 383 -5,6% -11,1% Total Marchés Emergents Médecine de spécialités 256 26,3% 5,3% 0 - 0 - 19 85,7% 256 26,3% 256 0 0 Total Marchés Emergents Diabète & Cardio-

vasculaire 390 14,2% 4,3% 0 0 0 390 14,2% 0,0% Médecine Générale et Marchés Emergents 3 160 0,6% -4,9% 963 -3,4% 218 -27,8% 261 -10,0% 1 718 9,7% 2 514 -3,5% -7,1% Total Pharma 6 210 6,1% 3,2% 1 786 0,7% 2 093 7,0% 613 8,4% 1 718 9,7% 6 210 6,1% 3,2% Allergie, toux et rhume 276 10,0% 6,6% 89 11,3% 68 7,9% 28 -9,7% 91 17,6% 276 10,0% 6,6% Douleur 290 2,9% -5,8% 120 0,8% 42 10,8% 29 0,0% 99 3,3% 290 2,9% -5,8% Santé digestive 234 7,1% 3,5% 69 9,4% 47 -2,1% 15 15,4% 103 8,9% 234 7,1% 3,5% Suppléments nutritionnels 171 5,9% 1,2% 30 20,0% 9 0,0% 71 15,9% 61 -6,9% 171 5,9% 1,2% Santé Grand Public 1 113 4,1% -1,0% 329 3,4% 251 2,9% 151 6,1% 382 4,6% 1 113 4,1% -1,0% Vaccins Polio / Pertussis / Hib 511 20,3% 18,0% 74 -2,7% 119 10,3% 43 53,6% 275 28,7% 511 20,3% 18,0% Vaccins Rappel adultes 149 4,2% 4,2% 30 -16,2% 100 7,6% 5 -16,7% 14 75,0% 149 4,2% 4,2% Vaccins Méningite/Pneumonie 273 7,9% 8,3% 0 - 229 6,6% 4 -42,9% 40 28,1% 273 7,9% 8,3% Vaccins contre la grippe 985 2,8% 3,6% 83 27,7% 818 0,6% 31 33,3% 53 -6,7% 985 2,8% 3,6% Vaccins pour voyageurs et autres vaccins endémiques 130 15,8% 14,0% 31 47,6% 39 11,4% 13 7,7% 47 6,7% 130 15,8% 14,0% Vaccins 2 069 8,2% 8,0% 219 10,1% 1 324 3,6% 97 22,5% 429 19,8% 2 069 8,2% 8,0% Total Sanofi 9 392 6,3% 3,7% 2 334 1,9% 3 668 5,5% 861 9,4% 2 529 10,4% 9 392 6,3% 3,7% Chiffre d'affaires des neuf premiers mois de 2018 par entité opérationnelle mondiale, franchise, région et produit 9M 2018

(millions d'euros) Total En-

tité Opéra-

tion-

nelle Mon-

diale Var. TCC Var. Pub-

liée Eu-

rope Var. TCC Etats-Unis Var. TCC Reste du mon-

de Var. TCC Marchés émer-

gents Var. TCC Total

Fran-

chises Var. TCC Var. Pub-

liée Aubagio 1 163 6,6% 1,0% 277 -4,5% 846 10,8% 40 2,4% 38 74,1% 1 201 8,1% 2,0% Lemtrada 288 -13,0% -16,5% 130 -0,8% 144 -18,9% 14 -34,8% 18 35,3% 306 -10,8% -15,5% Total Sclérose en plaques 1 451 2,1% -3,0% 407 -3,3% 990 5,2% 54 -10,8% 56 59,1% 1 507 3,7% -2,1% Cerezyme 354 -1,9% -5,1% 198 -3,9% 127 2,2% 29 -6,3% 167 21,1% 521 5,5% -4,9% Cerdelga 113 28,0% 21,5% 35 100,0% 72 9,9% 6 25,0% 2 - 115 30,1% 23,7% Myozyme 526 9,0% 5,4% 278 8,6% 205 11,1% 43 2,3% 88 21,2% 614 10,8% 5,1% Fabrazyme 493 7,5% 2,3% 130 8,3% 279 7,6% 84 6,0% 56 15,0% 549 8,3% 1,3% Aldurazyme 105 2,8% -0,9% 56 0,0% 32 6,3% 17 5,6% 47 5,6% 152 3,8% -5,0% Total maladies rares 1 772 5,0% 0,9% 746 6,1% 780 4,9% 246 2,0% 392 17,9% 2 164 7,4% 0,0% Taxotere 26 -10,3% -10,3% 2 -33,3% 2 - 22 -15,4% 102 2,9% 128 0,0% -3,8% Jevtana 290 13,1% 8,6% 117 6,4% 129 16,8% 44 21,1% 18 5,0% 308 12,5% 7,3% Eloxatine 24 0,0% -4,0% 2 -33,3% 0 -100,0% 22 9,5% 115 8,2% 139 6,7% 3,0% Thymoglobulin 163 1,2% -4,1% 28 -6,7% 119 4,9% 16 -11,1% 56 24,5% 219 6,4% 0,0% Mozobil 117 5,1% 0,0% 35 6,1% 70 1,4% 12 30,0% 7 33,3% 124 6,5% 0,8% Total Oncologie 789 -3,3% -7,3% 262 1,9% 382 -11,0% 145 13,7% 318 10,1% 1 107 0,3% -4,4% Dupixent 505 425,7% 400,0% 46 4500,0% 435 360,0% 24 - 3 - 508 428,7% 403,0% Kevzara 52 1700,0% 1633,3% 8 - 41 1333,3% 3 - 0 - 52 1700,0% 1633,3% Total Immunologie 557 462,5% 435,6% 54 - 476 388,3% 27 - 3 - 560 465,4% 438,5% Alprolix 190 - - 0 - 146 - 44 - 0 - 190 - - Eloctate 412 - - 0 - 340 - 72 - 0 - 412 - - Total maladies hémato-

logiques rares 603 - - 1 - 486 - 116 - 0 - 603 - - Sanofi Genzyme (Médecine de spécialités) 5 172 28,6% 22,9% 1 470 6,3% 3 114 40,0% 588 36,8% 769 17,5% 5 941 26,9% 19,6% Lantus 1 964 -25,3% -29,2% 516 -10,2% 1 235 -32,2% 213 -5,4% 735 4,5% 2 699 -18,8% -24,0% Toujeo 530 1,1% -2,9% 213 39,0% 263 -18,0% 54 17,0% 99 107,4% 629 10,7% 4,8% Apidra 188 -7,6% -10,5% 102 0,0% 57 -19,5% 29 -3,2% 80 32,9% 268 2,5% -4,3% Amaryl 36 -17,8% -20,0% 13 -18,8% 1 0,0% 22 -17,9% 222 11,8% 258 6,6% 0,8% Admelog 36 - - 5 - 32 - -1 - 0 - 36 - - Total diabète 2 919 -17,9% -21,7% 952 -0,9% 1 630 -27,1% 337 -2,4% 1 178 14,3% 4 097 -10,4% -15,8% Multaq 250 2,7% -2,7% 33 3,1% 214 3,6% 3 -50,0% 5 20,0% 255 3,1% -2,7% Praluent 172 55,7% 49,6% 63 103,2% 102 33,3% 7 166,7% 7 166,7% 179 58,5% 51,7% Total Cardio-

vasculaire 422 19,1% 13,4% 96 52,4% 316 11,6% 10 42,9% 12 75,0% 434 20,3% 14,2% Diabète & Cardio-

vasculaire 3 341 -14,5% -18,6% 1 048 2,3% 1 946 -22,7% 347 -1,6% 1 190 14,7% 4 531 -8,2% -13,6% Plavix 1 112 3,0% -0,9% 110 -3,5% 0 - 165 -23,5% 837 11,7% 1 112 3,0% -0,9% Lovenox 1 119 -1,1% -5,6% 671 -6,5% 29 -29,5% 60 -4,4% 359 14,1% 1 119 -1,1% -5,6% Renagel / Renvela 315 -48,5% -51,2% 46 -14,5% 196 -60,4% 23 -17,9% 50 54,3% 315 -48,5% -51,2% Aprovel 501 -1,5% -5,8% 81 -6,8% 7 -11,1% 60 -43,5% 353 14,1% 501 -1,5% -5,8% Allegra 98 -16,7% -22,2% 7 0,0% 0 - 91 -17,6% 0 - 98 -16,7% -22,2% Myslee / Ambien / Stilnox 172 -8,5% -14,0% 28 -6,7% 33 -10,0% 65 -16,9% 46 6,4% 172 -8,5% -14,0% Synvisc / Synvisc One 232 -17,3% -22,9% 18 -21,7% 162 -24,7% 10 0,0% 42 27,0% 232 -17,3% -22,9% Depakine 343 6,6% 2,4% 124 -0,8% 0 - 9 0,0% 210 11,6% 343 6,6% 2,4% Tritace 167 -2,2% -6,7% 107 -5,3% 0 - 4 33,3% 56 1,6% 167 -2,2% -6,7% Autres produits prescrits 2 658 -2,5% -7,7% 1 321 -1,2% 139 -6,9% 282 -8,0% 916 -1,9% 2 658 -2,5% -7,7% Total autres produits prescrits 6 717 -5,9% -10,5% 2 513 -3,6% 566 -40,1% 769 -17,1% 2 869 7,7% 6 717 -5,9% -10,5% Génériques 1 220 -2,0% -8,8% 536 -5,0% 79 -22,7% 93 11,4% 512 2,8% 1 220 -2,0% -8,8% Total Marchés Emergents Médecine de spécialités 769 17,5% 1,5% 0 - 0 - 56 59,1% 769 17,5% 769 Total Marchés Emergents Diabète & Cardio-

vasculaire 1 190 14,7% 4,1% 1 190 14,7% Médecine Générale et Marchés Emergents 9 896 -1,6% -7,9% 3 049 -3,9% 645 -38,4% 862 -14,8% 5 340 10,1% 7 937 -5,3% -10,2% Total Pharma 18 409 2,3% -3,4% 5 567 -0,2% 5 705 -1,5% 1 797 0,1% 5 340 10,1% 18 409 2,3% -3,4% Allergie, toux et rhume 856 -0,2% -6,8% 256 4,5% 241 -13,8% 106 0,9% 253 11,0% 856 -0,2% -6,8% Douleur 918 7,4% -1,5% 374 1,1% 120 1,6% 86 3,4% 338 17,3% 918 7,4% -1,5% Santé digestive 730 10,2% 3,7% 232 3,6% 142 7,7% 42 9,8% 314 16,6% 730 10,2% 3,7% Suppléments nutritionnels 501 3,3% -3,8% 92 7,0% 27 -6,5% 194 6,7% 188 0,0% 501 3,3% -3,8% Santé Grand Public 3 466 3,3% -4,0% 1 035 1,1% 792 -3,1% 456 3,6% 1 183 9,7% 3 466 3,3% -4,0% Vaccins Polio / Pertussis / Hib 1 245 -2,0% -6,7% 213 -0,5% 295 -3,4% 124 17,1% 613 -5,0% 1 245 -2,0% -6,7% Vaccins Rappel adultes 335 3,0% -0,6% 96 16,9% 197 -3,3% 18 0,0% 24 13,6% 335 3,0% -0,6% Vaccins Méningite/ Pneumonie 478 -8,1% -11,8% 0 -100,0% 386 -7,4% 11 -58,6% 81 7,5% 478 -8,1% -11,8% Vaccins contre la grippe 1 112 2,6% 2,3% 84 29,2% 822 0,9% 55 34,9% 151 -7,5% 1 112 2,6% 2,3% Vaccins pour voyageurs et autres vaccins endémiques 358 11,7% 7,5% 90 40,6% 101 0,0% 41 7,3% 126 8,2% 358 11,7% 7,5% Vaccins 3 591 -0,3% -3,4% 490 13,4% 1 848 -2,0% 255 7,6% 998 -4,3% 3 591 -0,3% -3,4% Total Sanofi 25 466 2,1% -3,5% 7 092 0,8% 8 345 -1,8% 2 508 1,4% 7 521 7,9% 25 466 2,1% -3,5% Annexe 2: Résultat net des activités 3ème trimestre 2018 Pharmacie Santé Grand Public Vaccins Autres (2) Total Groupe En millions d'euros T3 2018 T3 2017(1) Var. T3 2018 T3 2017(1) Var. T3 2018 T3 2017(1) Var. T3 2018 T3 2017(1) Var. T3 2018 T3 2017(1) Var. Chiffre d'affaires 6 210 6 016 3 ,2 % 1 113 1 124 (1 ,0) % 2 069 1 916 8 ,0 % - - 9 392 9 056 3 ,7 % Autres revenus 51 73 (30 ,1) % - - 301 268 12 ,3 % - (1) (100 ,0) % 352 340 3 ,5 % Coût des ventes (1 688) (1 587) 6 ,4 % (370) (371) (0 ,3) % (920) (834) 10 ,3 % (39) (61) (36 ,1) % (3 017) (2 853) 5 ,7 % En % du chiffre d'affaires (27 ,2)

% (26 ,4)

% (33 ,2) % (33 ,0) % (44 ,5) % (43 ,5) % (32 ,1) % (31 ,5) % Marge brute 4 573 4 502 1 ,6 % 743 753 (1 ,3) % 1 450 1 350 7 ,4 % (39) (62) 6 727 6 543 2 ,8 % En % du chiffre d'affaires 73 ,6

% 74 ,8

% 66 ,8 % 67 ,0 % 70 ,1 % 70 ,5 % 71 ,6 % 72 ,3 % Frais de recherche et dévelo-

ppement (1 148) (990) 16 ,0 % (37) (30) 23 ,3 % (125) (131) (4 ,6) % (151) (190) (20 ,5) % (1 461) (1 341) 8 ,9 % En % du chiffre d'affaires (18 ,5)

% (16 ,5)

% (3 ,3) % (2 ,7) % (6 ,0) % (6 ,8) % (15 ,6) % (14 ,8) % Frais comerciaux et généraux (1 298) (1 319) (1 ,6) % (337) (359) (6 ,1) % (174) (168) 3 ,6 % (492) (473) 4 ,0 % (2 301) (2 319) (0 ,8) % En % du chiffre d'affaires (20 ,9 )

% (21 ,9)

% (30 ,3) % (31 ,9) % (8 ,4) % (8 ,8) % (24 ,5) % (25 ,6) % Autres produits et charges d'exploitation (46) 12 3 35 (3) (8) (28) (23) (74) 16 Quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence* 155 32 1 - (3) 3 - - 153 35 Part attribuable aux intérêts non contrôlants (23) (30) (3) (1) - 1 - - (26) (30) Résultat opera-

tionnel des activités 2 213 2 207 0 ,3 % 370 398 (7 ,0) % 1 145 1 047 9 ,4 % (710) (748) (5 ,1) % 3 018 2 904 3 ,9 % En % du chiffre d'affaires 35 ,6

% 36 ,7

% 33 ,2 % 35 ,4 % 55 ,3 % 54 ,6 % 32 ,1 % 32 ,1 % Produits et charges financiers (106) (77) Charges d'impôts (613) (691) Taux d'impôts** 22 ,0 % 24 ,5 % Résultat net des activités 2 299 2 136 7 ,6 % En % du chiffre d'affaires 24 ,5 % 23 ,6 %



Résultat net des activités par Action (en euros) ***



1 ,84 1 ,70 8 ,2 % * Net d'impôts.

** Déterminé sur la base du résultat des activités avant impôts, mises en équivalence et intérêts non contrôlants.

*** Calculé sur un nombre moyen d'actions en circulation de 1 247,1 millions au troisième trimestre 2018 et 1 254,3 millions au troisième trimestre 2017.

(1) Y compris les impacts de la nouvelle norme IFRS 15 sur la reconnaissance des revenus applicable à partir du 1er Janvier 2018.

(2) Les activités « Autres » comprennent les coûts globaux des fonctions supports (Medical Affairs, External Affairs, Finance, Human Resources, Information Solution &

Technologies, Sanofi Business Services, etc.). 9 premiers mois 2018 Pharmacie Santé Grand Public Vaccins Autres (2) Total Groupe En millions d'euros 9M

2018 9M

2017 (1) Var. 9M

2018 9M

2017 (1) Var. 9M

2018 9M

2017 (1) Var. 9M

2018 9M

2017 (1) Var. 9M

2018 9M

2017 (1) Var. Chiffre d'affaires 18 409 19 054 (3 ,4) % 3 466 3 610 (4 ,0) % 3 591 3 716 (3 ,4) % - - 25 466 26 380 (3 ,5) % Autres revenus 185 221 (16 ,3) % - - 700 638 9 ,7 % - - 885 859 3 ,0 % Coût des ventes (4 918) (5 006) (1 ,8) % (1 133) (1 189) (4 ,7) % (1 988) (1 957) 1 ,6 % (144) (196) (26 ,5) % (8 183) (8 348) (2 ,0) % En % du chiffre d'affaires (26 ,7) % (26 ,3) % (32 ,7) % (32 ,9) % (55 ,4) % (52 ,7) % (32 ,1) % (31 ,6) % Marge brute 13 676 14 269 (4 ,2) % 2 333 2 421 (3 ,6) % 2 303 2 397 (3 ,9) % (144) (196) 18 168 18 891 (3 ,8) % En % du chiffre d'affaires 74 ,3 % 74 ,9 % 67 ,3 % 67 ,1 % 64 ,1 % 64 ,5 % 71 ,3 % 71 ,6 % Frais de recherche et dévelop-

pement (3 261) (2 989) 9 ,1 % (95) (82) 15 ,9 % (393) (391) 0 ,5 % (467) (546) (14 ,5) % (4 216) (4 008) 5 ,2 % En % du chiffre d'affaires (17 ,7) % (15 ,7) % (2 ,7) % (2 ,3) % (10 ,9) % (10 ,5) % (16 ,6) % (15 ,2) % Frais commerciaux et généraux (3 946) (4 126) (4 ,4) % (1 125) (1 239) (9 ,2) % (500) (531) (5 ,8) % (1 539) (1 477) 4 ,2 % (7 110) (7 373) (3 ,6) % En % du chiffre d'affaires (21 ,4) % (21 ,7) % (32 ,5) % (34 ,3) % (13 ,9) % (14 ,3) % (27 ,9) % (27 ,9) % Autres produits et charges d'exploi-

tation 86 53 85 92 (3) (7) (84) (20) 84 118 Quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence* 305 103 1 - (4) 2 - - 302 105 Part attribuable aux intérêts non contrôlants (75) (84) (9) (12) - 1 - - (84) (95) Résultat opera-

tionnel des activités 6 785 7 226 (6 ,1) % 1 190 1 180 0 ,8 % 1 403 1 471 (4 ,6) % (2 234) (2 239) (0 ,2) % 7 144 7 638 (6 ,5) % En % du chiffre d'affaires 36 ,9 % 37 ,9 % 34 ,3 % 32 ,7 % 39 ,1 % 39 ,6 % 28 ,1 % 29 ,0 % Produits et charges financiers (211) (200) Charges d'impôts (1 478) (1 820) Taux d'impôts** 22 ,0 % 24 ,5 % Résultat net des activités 5 455 5 618 (2 ,9) % En % du chiffre d'affaires 21 ,4 % 21 ,3 % Résultat net des activi-

tés par Action (en euros) *** 4 ,37 4 ,46 (2 ,0) % * Net d'impôts.

** Déterminé sur la base du résultat des activités avant impôts, mises en équivalence et intérêts non contrôlants.

*** Calculé sur un nombre moyen d'actions en circulation de 1 247,6 millions dans les neuf premiers mois 2018 et 1 258,3 millions dans les neuf premiers mois 2017. (1) Y compris les impacts de la nouvelle norme IFRS 15 sur la reconnaissance des revenus applicable à partir du 1er Janvier 2018. (2) Les activités « Autres » comprennent les coûts globaux des fonctions supports (Medical Affairs, External Affairs, Finance, Human Resources, Information Solution & Technologies, Sanofi Business Services, etc.). Annexe 3: Compte de résultats consolidés En millions d'euros Q3 2018 Q3 2017(1) 9M 2018 9M 2017(1) Chiffre d'affaires 9 392 9 056 25 466 26 380 Autres revenus 352 340 885 859 Coût des ventes (3 032) (2 853) (8 297) (8 524) Marge brute 6 712 6 543 18 054 18 715 Frais de recherche et développement (1 461) (1 341) (4 216) (4 008) Frais commerciaux et généraux (2 310) (2 319) (7 129) (7 373) Autres produits d'exploitation 78 54 401 227 Autres charges d'exploitation (152) (38) (317) (109) Amortissements des incorporels (537) (434) (1 536) (1 424) Dépréciations des incorporels (191) (19) (292) (31) Ajustement de la juste valeur des compléments de prix 107 (74) 117 (174) Coûts de restructuration et assimilés (108) (249) (715) (613) Autres gains et pertes 576 (147) 509 (154) Résultat opérationnel 2 714 1 976 4 876 5 056 Charges financières (130) (103)

(103)



(332)



(321) Produits financiers 24 26 121 121 Résultat avant impôt et sociétés mises en équivalence 2 608 1 899 4 665 4 856 Charges d'impôts (427) (411) (724) (1 023) Quote-part du résultat net des SME 123 37 198 64 Résultat net de l'ensemble consolidé hors activité Santé animale 2 304 1 525 4 139 3 897 Résultat net de l'activité Santé animale destinée à être échangée(2) (4) 63 (4) 4 484 Résultat net de l'ensemble consolidé 2 300 1 588 4 135 8 381 Part des Intérêts Non Contrôlants 26 27 83 91 Résultat net consolidé - Part attribuable aux Actionnaires de Sanofi 2 274 1 561 4 052 8 290 Nombre moyen d'actions en circulation (en millions) 1 247,1 1 254,3 1 247,6 1 258,3 Bénéfice net par action hors Activité Santé animale (en euros) 1,83 1,19 3,25 3,02 Bénéfice net par action (en euros) 1,82 1,24 3,25 6,59 Y compris les impacts de la nouvelle norme IFRS 15 sur la reconnaissance des revenus applicable à partir du 1er janvier 2018. En 2017, le gain réalisé sur la cession de l'activité Santé Animale est présenté séparément en application de la norme IFRS 5, Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées. Annexe 4: Passage du résultat net consolidé - Part attribuable aux actionnaires de Sanofi au résultat net des activités En millions d'euros Q3 2018 Q3 2017(1) Variation Résultat net consolidé - Part attribuable aux Actionnaires de Sanofi 2 274 1 561 45,7% Amortissement des incorporels(2) 537 434 Dépréciation des incorporels 191 19 Ajustement de la juste valeur des compléments de prix (107) 74 Charges résultant des conséquences des acquisitions sur les stocks 15 - Autres charges relatives aux acquisitions 9 - Coûts de restructuration et assimilés 108 249 Autres gains et pertes, et litiges(3) (576) 147 Effet d'impôts sur les éléments ci-dessus: (147) (280) liés aux amortissements et dépréciations des incorporels (176) (128) liés aux ajustements de la juste valeur des compléments de prix 24 (2) liés aux charges résultant des conséquences des acquisitions sur les stocks (4) - liés aux coûts de restructuration et assimilés (32) (90) autres effets d'impôts 41 (60) Autres éléments d'impôts(4) (39) - Quote-part revenant aux intrérêts non contrôlants sur les éléments ci-dessus - (3) Coûts de restructuration et charges résultant des conséquences des acquisitions sur les sociétés mises en équivalence 30 (2) Eléments relatifs à l'activité Santé animale(5) 4 (63) Résultat net activité 2 299 2 136 7,6% Bénéfice net IFRS par action(6) (en euros) 1,82 1,24 Y compris les impacts de la nouvelle norme IFRS 15 sur la reconnaissance des revenus applicable à partir du 1er Janvier 2018. Dont charge d'amortissement liée à l'impact de la comptabilisation des regroupements d'entreprises: 505 millions d'euros au troisième trimestre 2018 et 400 millions d'euros au troisième trimestre 2017. En 2018, coûts liés au désinvestissement de l'activité générique en Europe. En 2018, cette ligne comprend les ajustements apportés à notre analyse préliminaire des impacts directs et indirects de la réforme fiscale aux États-Unis. En 2017, le gain réalisé sur la cession de l'activité Santé Animale est présenté séparément en application de la norme IFRS 5, Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées. Calculé sur un nombre moyen d'actions en circulation de 1 247,1 millions au troisième trimestre 2018 et 1 254,3 millions au troisième trimestre 2017. En millions d'euros 9M 2018 9M 2017(1) Variation Résultat net consolidé - Part attribuable aux Actionnaires de Sanofi 4 052 8 290 (51,1)% Amortissement des incorporels(2) 1 536 1 424 Dépréciation des incorporels 292 31 Ajustement de la juste valeur des compléments de prix (117) 174 Charges résultant des conséquences des acquisitions sur les stocks 114 176 Autres charges relatives aux acquisitions 19 - Coûts de restructuration et assimilés 715 613 Autres gains et pertes, et litiges(3) (509) 154 Effet d'impôts sur les éléments ci-dessus: (622) (908) liés aux amortissements et dépréciations des incorporels (451) (477) liés aux ajustements de la juste valeur des compléments de prix 35 (33) liés aux charges résultant des conséquences des acquisitions sur les stocks (27) (56) liés aux coûts de restructuration et assimilés (215) (216) autres effets d'impôts 36 (126) Autres éléments d'impôts(4) (132) 111 Quote-part revenant aux intrérêts non contrôlants sur les éléments ci-dessus (1) (4) Coûts de restructuration et charges résultant des conséquences des acquisitions sur les sociétés mises en équivalence 104 41 Eléments relatifs à l'activité Santé animale(5) 4 (4 484) Résultat net activité 5 455 5 618 (2,9)% Bénéfice net IFRS par action(6) (en euros) 3,25 6,59 Y compris les impacts de la nouvelle norme IFRS 15 sur la reconnaissance des revenus applicable à partir du 1er Janvier 2018. Dont charge d'amortissement liée à l'impact de la comptabilisation des regroupements d'entreprises: 1 437 millions d'euros dans les neuf premiers mois 2018 et 1 319 millions d'euros dans les neuf premiers mois 2017. En 2018, coûts liés au désinvestissement de l'activité générique en Europe. En 2018, cette ligne comprend les ajustements apportés à notre analyse préliminaire des impacts directs et indirects de la réforme fiscale aux États-Unis. En 2017, elle correspond à l'impôt français de 3% sur les dividendes. En 2017, le gain réalisé sur la cession de l'activité Santé Animale est présenté séparément en application de la norme IFRS 5, Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées. Calculé sur un nombre moyen d'actions en circulation de 1 247,6 millions dans les neuf premiers mois 2018 et 1 258,3 millions dans les neuf premiers mois 2017. Annexe 5 : Sensibilité aux devises Sensibilité aux devises du BNPA des activités 2018 Devises Variation Sensibilité du BNPA des activités Dollar U.S. +0.05 USD/EUR -EUR 0,10 Yen japonais +5 JPY/EUR -EUR 0,01 Yuan chinois +0.2 CNY/EUR -EUR 0,02 Real brésilien +0.4 BRL/EUR -EUR 0,02 Rouble russe +10 RUB/EUR -EUR 0,03 Chiffre d'affaires du T3 2018 : Exposition aux devises Devises T3 2018 US $ 40,1% Euro € 22,2% Yuan chinois 6,8% Yen japonais 4,2% Real brésilien 2,3% Livre Sterling 2,0% Peso mexicain 1,7% $ canadien 1,5% Rouble russe 1,4% $ australien 1,4% Autres 16,4% Taux de change moyens T3 2017 T32 2018 Change €/$ 1,17 1,16 -0,9% €/Yen 130,38 129,66 -0,6% €/Yuan 7,84 7,92 +1,1% €/Real 3,71 4,60 +24,0% €/Rouble 69,28 76,28 +10,1% Annexe 6: Portefeuille de R&D O : Produits pour lesquels Sanofi a des droits d'option mais ne les a pas encore exercés

R : Etude d'enregistrement (autre que Phase 3) Immuno-inflammation Maladies hématologiques rares Cardiovasculaire & metabolisme Oncologie Sclérose en plaques et neurologie Vaccins Maladies rares Diabètes Nouvelles entités moléculaires(*) Phase 1

(Total : 19) Phase 2

(Total : 12) Phase 3

(Total : 8) Enregistrement

(Total : 3) SAR439794

Agoniste TLR4

Allergie aux arachides BIVV001(3)

rFVIIIFc - vWF - XTEN(4)

Hémophilie A SAR440340(**)

Anticorps monoclonal anti-IL33

Asthme SAR422459

Thérapie génique ABCA4

Maladie de Stargardt isatuximab

Anticorps monoclonal anti-CD38

Myélome multiple récidivant et réfractaire (ICARIA) - 3éme ligne cemiplimab(**)

PD-1 inhibitor mAb

Cancer épidemoide cutané (EU) SAR408701

Anticorps monoclonal anti-CEACAM5 chargé en maytansin

Tumeurs solides ST400(5)

Technologie de modification génétique ZFN

Bêta thalassémie SAR156597

Anticorps monoclonal IL4/IL13 bispécifique

Sclérodermie systémique SAR425899

Agoniste double des récepteurs

du GLP-1 / GCG

Obésité/Surpoids diabète de type 2 avalglucosidase alfa

Neo GAA

Maladie de Pompe ZynquistaTM(**)

Inhibiteur oral SGLT-1&2

Diabètes de type 1 (U.S./EU) SAR439459

Anticorps monoclonal anti-TGFß

Tumeurs solides avancées UshStat®

Thérapie génique myosine 7A

Maladie d'Usher de type 1B GZ389988

TRKA antagoniste

Arthrose SAR407899

rho kinase

Angine microvasculaire venglustat

Inhibiteur oral GCS

PKD(12) Cablivi®

Nanobody Bivalent anti-vWF

Purpura thrombotique thrombocytopénique acquis (U.S.) O REGN3767(1)

Anticorps monoclonal Anti

LAG-3

Cancers avancés SAR442168(6)(**)

Inhibiteur BTK

Sclérose en plaques Combinaison

ferroquine / OZ439(8)(**)

Antipaludéen VIH

Vecteur viral primaire & vaccin rappel rgp120 fitusiran

Inhibiteur RNAi ciblant l'antithrombine

Hémophilie A et B O REGN4659(1)

Anticorps monoclonal Anti-CTLA-4

Cancer SAR228810

Anticorps monoclonal anti-protofibrillaire AB

Maladie d'Alzheimer ALX0171

Nanobody Anti RSV

Virus Respiratoire Syncytial SP0232(11)(**)

Virus respiratoire syncytial

Anticorps monoclonal sutimlimab(13)

Anticorps monoclonal anti Complément C1s

Maladie des agglutinines froides O REGN4018(1)

Anticorps monoclonal bispécifique Anti-MUC16-CD3

Cancer de l'ovaire SAR438335

Agoniste double des récepteurs du GLP-1 / GIP

Diabète de type 2 R olipudase alfa

rhASM - Déficit en sphingomyélinase acide(9) SAR341402

Insuline à action rapide

Diabète de type 1 et 2 SAR439859

SERD

Cancer du sein métastatique SAR440181(7)(**)

Activation de la myosine

Cardiomyopathie dilatée O SAR339375(10)

miRNA-21

Syndrome Alport efpeglenatide(**)

Agoniste des récepteurs du GLP-1 à longue durée d'action

Diabète de type 2 SAR442720(2)

Inhibiteur SHP2

Tumeurs solides SAR247799

Agoniste des récepteurs S1P1

Indication cardiovasculaire











mavacamten(14)(**)

Inhibiteur de la myosine

Cardiomyopathie hypertrophique obstructive SAR440234

T cell engaging multi spe mAb

Leucémie



Herpes Simplex Virus Type 2

Vaccin HSV-2 Virus respiratoire syncytial

Nourrissons - Vaccins

Produit Regeneron sur lequel Sanofi a des droits d'option Developpement en collaboration avec REVOLUTION Medicines; également connu sous RMC-4630 Produit Sanofi sur lequel Sobi a des droits d'option Facteur VIII recombinant fusionné au fragment Fc - Facteur von Willebrand - Protéine de fusion XTEN Developpement en collaboration avec Sangamo Egalement connu sous PRN2246 Egalement connu sous MYK491 Developpement en collaboration avec MMV Egalement connu sous Niemann Pick type B Produit Regulus sur lequel Sanofi a des droits d'option Egalement connu sous MEDI8897 Polykystose rénale type dominant Egalement connu sous BIVV009 Egalement connu sous SAR439152 and MYK461 (*) Les phases des projets sont déterminées selon les informations indiquées sur clinicaltrials.gov

(**) En partenariat et/ou en collaboration - Sanofi peut avoir des droits limités ou partagés sur certains de ces produits



Indications supplémentaires(*) Phase 1

(Total : 6) Phase 2

(Total : 17) Phase 3

(Total : 23) Enregistrement

(Total : 6) SAR439459 + cemiplimab(**)

Anti-TGFb mAb + Inhibiteur PD-1

Tumeurs solides avancées dupilumab(**)

Anticorps monoclonal anti-IL4Ralpha

Allergie au pollen venglustat

Inhibiteur oral GCS

Maladie de Gaucher de type 3 dupilumab(**)

Anticorps monoclonal anti-IL4Ralpha

Asthme 6 - 11 ans isatuximab

Anticorps monoclonal anti-CD38

Myélome multiple nouvellement diagnostiqué eligible pour transplantantion dupilumab(**)

Anticorps monoclonal anti-IL4Ralpha

Asthme 12ans+ (EU) O cemiplimab(**) + REGN3767(1)

Inhibiteur PD-1 + Anticorps monoclonal Anti-LAG-3

Cancers avancés R sarilumab(**)

Anticorps monoclonal anti-IL6R

Arthrite juvénile idiopathique polyarticulaire venglustat

Inhibiteur oral GCS

Maladie de Fabry dupilumab(**)

Anticorps monoclonal anti-IL4Ralpha

Polypose nasale isatuximab

Anticorps monoclonal anti-CD38

Myélome multiple réfractaire récidivant (IKEMA) - 1-3ème ligne Dupixent®(**)

dupilumab

Dermatite atopique 12 - 17 ans (U.S.(5)/EU) O cemiplimab(**) + REGN4659(1)

Inhibiteur PD-1 + Anticorps monoclonal Anti-CTLA-4

Cancer du poumon non à petites cellules sarilumab(**)

Anticorps monoclonal anti-IL6R

Arthrite juvénile systémique venglustat

Inhibiteur oral GCS

Maladie de Parkinson liée à Gaucher dupilumab(**)

Anticorps monoclonal anti-IL4Ralpha

Oesophagite éosinophilique Aubagio®

teriflunomide

Sclérose en plaques récurrente - Pédiatrique Praluent®(**)

alirocumab

Réduction des attaques cardiovasculaires (U.S./EU) O cemiplimab(**) + REGN4018(1)

Inhibiteur PD-1 + Anticorps monoclonal bispécifique Anti-MUC16-CD3

Cancer de l'ovaire SAR440340(**)

Anticorps monoclonal anti-IL33

BPCO mavacamten(3)(**)

Inhibiteur de la myosine

Cardiomyopathie hypertrophique non obstructive Dupixent®(**)

dupilumab

Dermatite atopique 6 - 11 ans Lemtrada®

alemtuzumab

Sclérose en plaques rémittente récurrente - Pédiatrique VaxiGrip® QIV IM

Vaccin anti grippal inactivé

quadrivalent 6-35 mois SAR439859

SERD + Palbociclib

Cancer du sein métastatique dupilumab(**) + AR101-CODIT

Anticorps monoclonal anti-IL4Ralpha+

Allergie aux arachides - Pédiatrique Rabies VRVg

Vaccin contre la rage (cellules VERO) Dupixent®(**)

dupilumab

Dermatite atopique 6 mois - 5 ans ZynquistaTM(**)

Inhibiteur oral SGLT-1&2

Aggravation de l'insuffisance cardiaque dans le Diabète PR5i

DTP-HepB-Polio-Hib

Vaccin pédiatrique hexavalent (U.S.) sutimlimab(2)

Anticorps monoclonal anti Complément C1s

Thrombocytopénie Immune R cemiplimab(**)

Inhibiteur PD-1

Carcinome basocellulaire avancé Adacel+

Vaccin rappel Tdap sarilumab(**)

Anticorps monoclonal anti-IL6R

Artérite à cellules géantes ZynquistaTM(**)

Inhibiteur oral SGLT-1&2

Diabète de type 2 Fluzone® 0,5 mL QIV

Vaccin grippal

quadrivalent inactivé - 6 mois+ isatuximab + cemiplimab(**)

Anticorps monoclonal anti-CD38+ Inhibiteur PD-1

Myélome multiple réfractaire récidivant Shan 6

DTP-HepB-Polio-Hib

Vaccin hexavalent pédiatrique sarilumab(**)

Anticorps monoclonal anti-IL6R

Pseudopolyarthrite rhizomélique Cerdelga®

eliglustat

Maladie de Gaucher Type 1 - Péd isatuximab + cemiplimab(**)

Anticorps monoclonal anti-CD38+ Inhibiteur PD-1

Pathologies malignes avancées cemiplimab(**)

Inhibiteur PD-1

Cancer du poumon non à petites cellules - 1ère ligne Praluent®(**)

alirocumab

Hypercholesterolemie - Pédiatrique cemiplimab(**)

Inhibiteur PD-1

Cancer du poumon non à petites cellules - 2ère ligne cemiplimab(**)

Inhibiteur PD-1

Cancer de l'utérus - 2ème ligne Fluzone® QIV HD

Vaccin anti grippal

quadrivalent inactivé - Haute dose isatuximab + atezolizumab(**)

Anticorps monoclonal anti-CD38+ Inhibiteur PD-L1

Pathologies malignes avancées cemiplimab(**) + ipilimumab

Inh. PD-1+ CTLA4

Cancer du poumon non à petites cellules - 1ère ligne < 50% PDL1+ Men Quad TT

Vaccin méningococcique conjugué

ACYW avancé cemiplimab(**) + ipilimumab

Inh. PD-1+ CTLA4

Cancer du poumon non à petites cellules - 1ère ligne >= 50% PDL1+ Pediatric pentavalent vaccine

DTP-Polio-Hib

Japon isatuximab

Anticorps monoclonal anti-CD38

Myélome multiple nouvellement diagnostiqué Ti(4)(IMROZ) - 1ère ligne Produit Regeneron sur lequel Sanofi a des droits d'option Egalement connu sous BIVV009 Egalement connu sous SAR439152 et MYK461 Non-eligible pour transplantation En attente de l'acceptation par la FDA de l'examen du dossier (*) Les phases des projets sont déterminées selon les informations indiquées sur clinicaltrials.gov

(**) En partenariat ou en collaboration - Sanofi peut avoir des droits limités ou partagés sur certains de ces produits Agenda des soumissions attendues(1) Nouvelles entités moléculaires Indications Supplémentaires 2019(2) isatuximab

Anticorps monoclonal anti-CD38

Myélome multiple récidivant et réfractaire (ICARIA) - 3éme ligne Dupixent®(**)

dupilumab

Dermatite atopique 6 - 11 ans dupilumab(**)

Anticorps monoclonal anti-IL4Ralpha

Polypose nasale adultes SAR341402

Insuline d'action rapide

Diabète de type 1 et 2 - EU(3) Fluzone® QIV HD

Vaccin grippal

quadrivalent inactivé - Haute dose Men Quad TT

Vaccin méningococciques de nouvelle génération

Etats-Unis : 2 ans+ & Europe :Tout-petits+ Pentacel® vIPV

DTCP/Hib 2020(2)



olipudase alfa

rhASM

ASD(4)



fitusiran

Inhibiteur RNAi ciblant l'antithrombine

Hémophilie A/B sarilumab(**)

Anti-IL6R mAb

Arthrite juvénile idiopathique polyarticulaire cemiplimab(**)

Inhibiteur PD-1

Carcinome basocellulaire avancé



avalglucosidase alfa

NeoGAA

Maladie de Pompe



cemiplimab(**)

Inhibiteur PD-1

Cancer de l'utérus - 2ème ligne ZynquistaTM(**)

Inhibiteur oral SGLT-1&2

Diabète de type 2 sutimlimab(5)

Anticorps monoclonal anti Complément C1s

Maladie des agglutinines froides isatuximab

Anticorps monoclonal anti-CD38

Myélome multiple réfractaire récidivant (IKEMA) - 1-3ème ligne Aubagio®

teriflunomide

Sclérose en plaques récidivante - Pédiatrique cemiplimab(**)

Inhibiteur PD-1

Cancer du poumon non à petites cellules - 1ère ligne Shan 6

DTP-HepB-Polio-Hib

Vaccin pédiatrique hexavalent

Nouvelles entités moléculaires Indications supplémentaires 2021(2)



efpeglenatide(**)

GLP1-R agoniste d'action longue

Diabète de type 2 isatuximab

Anticorps monoclonal anti-CD38

MM nouvellement diagnostiqué - 1ère ligne (IMROZ) ZynquistaTM(**)

Inhibiteur oral SGLT-1&2

Aggravation de l'insuffisance cardiaque dans le Diabète venglustat

Inhibiteur oral GCS

PKD(6) Pediatric pentavalent vaccine

DTP-Polio-Hib (Japon) Adacel+

Vaccin rappel Tdap 2022

et après(2)



GZ389988

Antagnosite TRKA

Arthrose



SAR156597

Anticorps monoclonal bispecifique anti- IL4/IL13

Sclérodermie systémique Dupixent®(**)

dupilumab

Dermatite atopique 6 mois - 5 ans sarilumab(**)

Anti-IL6R mAb

Arthrite juvénile systémique SAR440340(**)

Anticorps monoclonal anti-IL33

Asthme ALX0171

Nanobody Anti RSV

Virus Respiratoire Syncytial dupilumab(**)

Anticorps monoclonal anti-IL4Ralpha

Oesophagite éosinophilique dupilumab(**)

Anticorps monoclonal anti-IL4Ralpha

Asthme 6 - 11 ans Combinaison

ferroquine / OZ439(**)

Antipaludéen SAR407899

rho kinase

Angine microvasculaire SAR440340(**)

Anticorps monoclonal anti-IL33

BPCO sarilumab(**)

Anticorps monoclonal anti-IL6R

Artérite à cellules géantes SAR422459

ABCA4 gene therapy

Maladie de Stargardt SP0232 mAbs(7)(**)

Virus Respiratoire Syncytial sarilumab(**)

Anticorps monoclonal anti-IL6R

Pseudopolyarthrite rhizomélique venglustat

Oral GCS inhibitor

Maladie de Fabry SAR228810

Anticorps monoclonal anti-protofibrillaire AB

Maladie d'Alzheimer VIH

Vecteur viral primaire & vaccin rappel rgp120 dupilumab(**) + AR101-CODIT

Anticorps monoclonal anti-IL4Ralpha+

Allergie aux arachides - Pédiatrique Cerdelga®

eliglustat

Maladie de Gaucher Type 1 - Pediatrique - EU SAR425899

GLP-1/GCG dual agonist

Obésité/Surpoids dans le diabète de type 2 isatuximab

Anticorps monoclonal anti-CD38

Myélome multiple nouvellement diagnostiqué eligible pour transplantantion venglustat

Inhibiteur oral GCS

Maladie de Gaucher de type 3 Praluent®(**)

alirocumab

Hypercholesterolemie-Pédiatrique Rabies VRVg

Vaccin contre la rage (cellules VERO)



venglustat

Inhibiteur oral GCS

GrPD(8) Excluant la Phase 1 L'ordre des projets par année ne reflete pas leur ordre de soumission Stratégie de soumission pour les États-Unis en cours d'évaluation Déficit en Sphingomyélinase acide Egalement connu sous BIVV009; Divisions actuellement gérées séparément. Les dates publiées sont basées sur des dates de fin d'étude précédemment fournies par Bioverativ Polykystose rénale type dominant Egalement connu sous MEDI8897 Maladie de Parkinson liée à Gaucher (**) En partenariat ou en collaboration - Sanofi peut avoir des droits limités ou partagés sur certains de ces produits Mouvements de portefeuille depuis le T2 2018 Ajoutés Retirés Enregistrement Dupixent®(**)

dupilumab

Dermatite atopique 12 - 17 ans (U.S.(1)/EU)



Phase 3 sarilumab(**)

Anticorps monoclonal anti-IL6R

Pseudopolyarthrite rhizomélique isatuximab

Anticorps monoclonal anti-CD38

Myélome multiple nouvellement diagnostiqué eligible pour transplantantion



sarilumab(**)

Anticorps monoclonal anti-IL6R

Artérite à cellules géantes dupilumab(**)

Anticorps monoclonal anti-IL4Ralpha

Oesophagite éosinophilique Phase 2 isatuximab + atezolizumab(**)

Anticorps monoclonal anti-CD38+ Inhibiteur PD-L1

Pathologies malignes avancées dupilumab(**) + AR101-CODIT

Anticorps monoclonal anti-IL4Ralpha

Allergie aux arachides - Pédiatrique Phase 1 SAR442720(**)

Inhibiteur SHP2

Tumeurs solides SAR440234

T cell engaging multi spe mAb

Leucémie

(**) En partenariat ou en collaboration - Sanofi peut avoir des droits limités ou partagés sur certains de ces produits

(1) En attente de l'acceptation par la FDA de l'examen du dossier Annexe 7 : Etapes de R&D attendues

Produits Evénement attendu Calendrier Fluzone® QIV HD Résultats de l'étude de phase 3 en prevention de la grippe T4 2018 efpeglenatide Début de l'étude de phase 3 comme complément aux insulines basales dans le diabète de type 2 T4 2018 Dupixent® Acceptation du dossier pour revue par la FDA dans la dermatite atopique chez les patients adolescents T4 2018 dupilumab Dépôt sBLA aux Etats-Unis dans la polypose nasale adultes T1 2019 dupilumab Début de l'étude de phase 2b/3 dans la bronchopneumopathie chronique obstructive T1 2019 isatuximab Résultats de l'étude de phase 3 dans le myélome multiple en combinaison PomDex (ICARIA) T1 2019 Dupixent® Décision réglementaire européenne dans l'asthme chez les patients adultes et adolescents T1 2019 Dupixent® Décision réglementaire américaine dans la dermatite atopique chez les patients adolescents T1 2019 ZynquistaTM (sotagliflozin) Décision réglementaire européenne dans le diabète de type 1 T1 2019 ZynquistaTM (sotagliflozin) Décision réglementaire américaine dans le diabète de type 1 T1 2019 Praluent® Décision réglementaire européenne dans l'étude de réduction des risques cardiovasculaires (ODYSSEY OUTCOMES) T1 2019 Cablivi® (caplacizumab) Décision réglementaire américaine dans le purpura thrombotique thrombocytopénique acquis T1 2019 cemiplimab Décision réglementaire européenne dans le carcinome épidermoïde cutané avancé T2 2019 Praluent® Décision réglementaire américaine dans l'étude de réduction des risques cardiovasculaires (ODYSSEY OUTCOMES) T2 2019 BIVV001 Resultats de l'étude de preuve d'efficacité dans l'Hémophilie A S1 2019 Dupixent® Décision réglementaire européenne dans la dermatite atopique chez les patients adolescents T3 2019 sutimlimab Resultats de l'étude pivotale dans la maladie des agglutinines froides S2 2019 Annexe 8 : Définitions des indicateurs financiers non-GAAP Sanofi « Sanofi » correspond à Sanofi et ses filiales Chiffre d'affaires de Sanofi à taux de change constants (TCC) Lorsqu'il est fait référence aux variations du chiffre d'affaires à taux de change constants, cela signifie que l'impact des variations de taux de change a été exclu. L'impact des taux de change est éliminé en recalculant les ventes de l'exercice considéré sur la base des taux de change utilisés pour l'exercice précédent. Tableau de passage du chiffre d'affaires publié de Sanofi au chiffre d'affaires à taux de change constants au troisième trimestre et sur les neuf premiers mois de 2018 En millions d'euros T3 2018 9M 2018 Chiffre d'affaires 9 392 25 466 Impact de l'écart de conversion (232) (1 459) Chiffre d'affaires à taux de change constants (TCC) 9 624 26 925 Résultat net des activités Sanofi publie un important indicateur non-GAAP, le « Résultat net des activités ».

Le Résultat net des activités correspond au Résultat net consolidé - Part attribuable aux actionnaires de Sanofi

avant : amortissement des incorporels,

dépréciation des incorporels,

ajustement de la juste valeur des compléments de prix liés à des regroupements d'entreprises ou à des cessions,

autres impacts résultant des conséquences des acquisitions (y compris les impacts concernant les sociétés mises en équivalence),

coûts de restructuration et assimilés (1) ,

, autres gains et pertes (y compris plus ou moins-values de cessions majeures d'immobilisations (1) ),

), coûts ou provisions sur litiges (1) ,

, effets fiscaux sur les éléments ci-dessus ainsi que les impacts des litiges fiscaux majeurs,

la part attribuable aux Intérêts Non Contrôlants sur les éléments ci-dessus. Présentés sur les lignes du compte de résultat consolidé Coûts de restructuration et assimilés et Autres gains et pertes, litiges (voir note B.20. aux états financiers consolidés). Q3 2018 résultats





This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Sanofi via Globenewswire

0 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur SANOFI 08:14 SANOFI : affine vers le haut sa prévision de BNPA 2018 après un T3 meilleur qu'a.. DJ 08:13 SANOFI : affine vers le haut sa prévision de BNPA 2018 après un T3 meilleur qu'a.. DJ 07:54 SANOFI : dépasse les attentes au 3e trimestre CF 07:33 Sanofi renoue avec la croissance au 3e trimestre AW 07:31 SANOFI : La performance de Sanofi au T3 2018 confirme son retour à la croissance GL 07:25 SANOFI : La FDA va examiner en priorité le vaccin de Sanofi contre la dengue RE 29/10 SANOFI : Déclaration des transactions sur actions propres GL 26/10 SANOFI SA : publication des résultats trimestriels 24/10 AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : Renault, Ingenico, Atos, Bouygues, Innate... 22/10 SANOFI : Déclaration des transactions sur actions propres GL Recommandations des analystes sur SANOFI 24/10 AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : Renault, Ingenico, Atos, Bouygues, Innate... 15/10 AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : Engie, Air France KLM, Alstom, SES, Hikma... 09/10 AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : Sanofi, Dassault Systèmes, Capgemini, Scor, Novartis...