Sanofi : Le Conseil d'administration de Sanofi propose la nomination de Rachel Duan et de Lise Kingo aux postes d'administrateurs indépendants

Paris (France) – Le 4 mars 2020 - Lors de sa séance du 4 mars 2020, le Conseil d’administration de Sanofi a décidé de proposer, dans le cadre de la prochaine Assemblée générale des actionnaires prévue le 28 avril 2020, la nomination de deux nouveaux administrateurs indépendants, Rachel Duan et Lise Kingo, ainsi que la ratification de la nomination par cooptation de Paul Hudson et le renouvellement des mandats de Laurent Attal, Carole Piwnica, Diane Souza et Thomas Südhof. Le mandat de Claudie Haigneré, qui arrive à expiration à l’issue de la prochaine Assemblée générale après trois mandats complets, ne sera pas renouvelé. Par ailleurs, Suet-Fern Lee, après avoir siégé au Conseil d’administration pendant 9 ans, a déclaré son intention de prendre sa retraite et en conséquence de démissionner de son mandat d’administrateur avant ladite assemblée.

Rachel Duan est actuellement Senior Vice-President de GE et President & CEO de GE Global Markets, où elle est en charge d’accompagner la croissance de GE en Chine, Asie Pacifique, Inde, Moyen-Orient, Afrique, ainsi qu’en Amérique Latine.

Rachel Duan a rejoint le service audit de GE Capital en 1996. Elle a ensuite occupé plusieurs postes de direction, notamment chez Lean Six Sigma, des ventes et du marketing chez GE Plastics en Chine et dans la région Asie-Pacifique. Elle est devenue President & CEO de GE Advanced Materials China en 2006, puis de la région Asie-Pacifique en 2008. En 2010, Rachel Duan a été nommée President & CEO de GE Healthcare China et President & CEO de GE China en 2014, devenant ainsi la première Chinoise de souche à occuper ce poste sur le plus grand marché de GE en dehors des États-Unis. Elle a été promue à son poste actuel en janvier 2019.

Originaire de Shanghai, Rachel Duan est titulaire d'une licence en économie et commerce international de l'Université d'études internationales de Shanghai et d'un MBA de l'Université du Wisconsin - Madison aux États-Unis. Tout au long de sa carrière, elle a travaillé et vécu aux États-Unis, au Japon et en Chine.

Lise Kingo est actuellement* CEO & Executive Director du programme Pacte Mondial de l’Organisation des Nations Unies, poste qu’elle occupe depuis 2015. Le Pacte Mondial de l’Organisation des Nations Unies est la plus grande initiative au monde en matière de développement durable par laquelle les entreprises s’unissent pour créer un monde meilleur à travers les principes universels et objectifs de développement durable des Nations Unies.

Lise Kingo a commencé sa carrière en 1986 dans la publicité interentreprises chez JP Bureau à Copenhague et a rejoint Novo Industries (aujourd'hui Novo Nordisk après la fusion avec Nordisk Gentofte) en 1988, où elle est restée pendant 26 ans. Elle y occupait la fonction de Chief of Staff, Executive Vice President et membre du comité de direction depuis 2002, où elle a joué un rôle déterminant dans la définition de la stratégie commerciale durable de Novo Nordisk. Avant 2002, elle y a exercé diverses fonctions au sein de Novozymes, Novo Holding et Novo Nordisk, notamment dans le domaine de l’audit interne, de la conformité, des ressources humaines et des organisations, du marketing et du développement durable.

Originaire du Danemark, Lise Kingo est titulaire d’une licence en Religions et Art grec ancien de l’Université d’Aarhus au Danemark, d’une licence en Marketing et Economie de la Copenhagen Business School et d’un master Responsibility & Business de l’Université de Bath au Royaume-Uni. Lise Kingo dispose également d’une certification d’administrateur délivrée par l’INSEAD en France. Tout au long de sa carrière, elle a occupé des fonctions au Danemark, au Royaume-Uni, en Norvège, aux Pays-Bas et aux Etats-Unis.

* Lise Kingo quittera son poste de CEO & Executive Director du Pacte mondial des Nations Unies en juin 2020. Dans l’hypothèse où elle serait nommée au poste d’administrateur de Sanofi en avril, elle ne siègerait pas au Conseil avant d’avoir quitté les Nations Unies.

« Les arrivées de Rachel Duan et de Lise Kingo permettent d’approfondir les compétences du conseil d’administration dans la connaissance des marchés émergents, notamment la Chine ainsi qu’en matière de Responsabilité Sociale. Le conseil d’administration poursuit ainsi l’adaptation des profils de ses membres en ligne avec les besoins stratégiques du Groupe. » a déclaré Serge Weinberg, Président du Conseil d’administration.

