Sanofi : Le bureau américain des brevets invalide la formulation du Lantus de Sanofi

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le laboratoire pharmaceutique Mylan a annoncé jeudi que le bureau américain des brevets et des marques avait invalidé les brevets sur la formulation du Lantus de l'entreprise française Sanofi, statuant en faveur du groupe américain.

Lantus est une insuline à action prolongée utilisée pour traiter les adultes atteints de diabète de type 2 et les adultes et les enfants atteints de diabète de type 1 pour le contrôle de l'hyperglycémie. Sanofi vend le produit en flacons (Lantus) et en stylos jetables d'injection (Lantus SoloSTAR). La nouvelle demande d'autorisation formulée par Mylan pour les versions génériques de Lantus et Lantus SoloSTAR, développées conjointement avec Biocon, est actuellement examinée par l'autorité sanitaire américaine, la Food and Drug Administration (FDA).

Depuis la perte de l'exclusivité sur les ventes du Lantus, en 2015, Sanofi tente régulièrement d'empêcher leurs versions moins chères de parvenir sur le marché.

En octobre 2017, le groupe a intenté une action en justice aux Etats-Unis contre Mylan pour faire respecter ses droits sur les brevets des traitements injectables contre le diabète Lantus et Lantus SoloStar. La plainte pour "contrefaçon" déposée par le groupe français devant un tribunal du New Jersey porte "sur la violation de 18 brevets". Ce litige est toujours en cours et aucune date de procès n'a été fixée.

Interrogé par l'agence Agefi-Dow Jones, un porte-parole de Sanofi a rappelé que "Mylan n'avait pas d'approbation provisoire de la FDA pour Lantus et Lantus SoloStar pour le moment".

A la Bourse de Paris, l'action Sanofi s'inscrit en baisse de 1,4% à 78,39 euros jeudi vers 15h30.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: ECH

