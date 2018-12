Sanofi : Le vaccin Dengvaxia® est approuvé en Europe pour la prévention de la dengue

Le vaccin Dengvaxia® est approuvé en Europe pour la prévention de la dengue

Paris, France - Le 19 décembre 2018 - La Commission européenne a délivré une autorisation de mise sur le marché de Dengvaxia®, le vaccin de Sanofi contre la dengue. L'autorisation suit la recommandation émise le 18 octobre 2018 par le Comité des médicaments à usage humain (CHMP, Committee for Medicinal Products for Human Use) visant à permettre l'utilisation du vaccin dans les zones endémiques des pays européens.

La dengue est une maladie infectieuse transmise par les moustiques que les personnes peuvent contracter jusqu'à quatre fois dans leur vie. Les cas de dengue peuvent se transformer en maladie invalidante caractérisée par des épisodes de forte fièvre et de douleurs articulaires sévères. La maladie peut parfois évoluer vers des complications mortelles, appelées dengue hémorragique, nécessitant souvent des soins hospitaliers. Il n'existe aujourd'hui aucun traitement spécifique contre cette maladie.

Dengvaxia® sera disponible en Europe pour prévenir la dengue chez les personnes de 9 à 45 ans avec une infection par le virus attestée, et vivant dans des zones d'endémie.

"Dans certains territoires européens d'outre-mer où la dengue revient régulièrement, des personnes qui ont déjà contracté la maladie risquent d'être réinfectées par le virus", explique le Dr Su-Peing Ng, Responsable des Affaires médicales Globales de Sanofi Pasteur, l'entité vaccins de Sanofi. "Comme la seconde infection a tendance à être plus sévère que la première, il est important de pouvoir offrir à ces personnes un vaccin qui pourrait les protéger contre des infections ultérieures."

Selon l'Organisation mondiale de la Santé, l'incidence de la dengue a progressé de manière spectaculaire dans le monde au cours des dernières décennies et elle menace aujourd'hui près de la moitié de la population mondiale dans 128 pays. La dengue est endémique dans plusieurs régions d'Europe au climat tropical et subtropical où la saison des pluies favorise la survenue d'épidémies. Lors de flambées de dengue cette année à La Réunion, plus de 6 000 personnes ont été atteintes du virus après avoir été piquées de jour par le moustique responsable de la maladie qui réside souvent dans les habitations. Plus de 40 000 cas de dengue ont été rapportés au cours de précédentes flambées en Guadeloupe et en Martinique.,

Le vaccin contre la dengue a été évalué dans le cadre d'études cliniques ayant inclus plus de 40 000 personnes dans 15 pays. Des études cliniques d'efficacité et de tolérance de grande envergure ont par ailleurs permis de recueillir jusqu'à six années de données de suivi.

Dengvaxia® a été approuvé dans plusieurs pays endémiques en Amérique latine et en Asie où réduire le fardeau humain et économique de la dengue est une priorité de santé publique. Le vaccin fait actuellement l'objet d'un examen prioritaire auprès de la Food and Drug Administration (FDA) américaine car il est le premier et le seul vaccin disponible contre la maladie, considérée par la FDA comme un besoin médical non satisfait.





