Sanofi : Maladies rares-Sanofi fait évoluer son alliance avec Alnylam

8 avril (Reuters) - Sanofi SA a annoncé lundi dans
un communiqué :
* QUE LE GROUPE PHARMACEUTIQUE ET ALNYLAM METTENT UN TERME À
LA
PHASE « RECHERCHE ET OPTIONS » DE LEUR ALLIANCE DANS LES
MALADIES RARES NOUÉE EN 2014.
* LES PRINCIPALES MODALITÉS DE LEUR COLLABORATION CONCERNANT
LE
PATISIRAN, LE VUTRISIRAN (ALN-TTRSC02) ET LE FITUSIRAN,
ANNONCÉES RESTENT INCHANGÉES.
* DANS LE CADRE DE CET ACCORD, ALNYLAM VA POURSUIVRE LE
DÉVELOPPEMENT D'UN AGENT EXPÉRIMENTAL SUPPLÉMENTAIRE POUR LE
TRAITEMENT D'UNE MALADIE GÉNÉTIQUE RARE PAS ENCORE DIVULGUÉE.
* SANOFI SERA RESPONSABLE DE LA POURSUITE POTENTIELLE DE SON
DÉVELOPPEMENT ET DE SA COMMERCIALISATION.
* LES DEUX ENTREPRISES SONT CONVENUES DE MODIFIER CERTAINES
MODALITÉS DU CONTRAT DE PRISE DE PARTICIPATION DE SANOFI AU
CAPITAL D'ALNYLAM, DE MANIÈRE À DONNER À SANOFI LA POSSIBILITÉ
DE LEVER L'ENGAGEMENT DE CONSERVATION DES TITRES ALNYLAM EN SA
POSSESSION.
Le communiqué :
https://reut.rs/2U2IOKb
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(Rédaction de Paris)