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Sanofi : Maladies rares-Sanofi fait évoluer son alliance avec Alnylam

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08/04/2019 | 07:14

8 avril (Reuters) - Sanofi SA a annoncé lundi dans un communiqué :

* QUE LE GROUPE PHARMACEUTIQUE ET ALNYLAM METTENT UN TERME À LA PHASE « RECHERCHE ET OPTIONS » DE LEUR ALLIANCE DANS LES MALADIES RARES NOUÉE EN 2014.

* LES PRINCIPALES MODALITÉS DE LEUR COLLABORATION CONCERNANT LE PATISIRAN, LE VUTRISIRAN (ALN-TTRSC02) ET LE FITUSIRAN, ANNONCÉES RESTENT INCHANGÉES.

* DANS LE CADRE DE CET ACCORD, ALNYLAM VA POURSUIVRE LE DÉVELOPPEMENT D'UN AGENT EXPÉRIMENTAL SUPPLÉMENTAIRE POUR LE TRAITEMENT D'UNE MALADIE GÉNÉTIQUE RARE PAS ENCORE DIVULGUÉE.

* SANOFI SERA RESPONSABLE DE LA POURSUITE POTENTIELLE DE SON DÉVELOPPEMENT ET DE SA COMMERCIALISATION.

* LES DEUX ENTREPRISES SONT CONVENUES DE MODIFIER CERTAINES MODALITÉS DU CONTRAT DE PRISE DE PARTICIPATION DE SANOFI AU CAPITAL D'ALNYLAM, DE MANIÈRE À DONNER À SANOFI LA POSSIBILITÉ DE LEVER L'ENGAGEMENT DE CONSERVATION DES TITRES ALNYLAM EN SA POSSESSION. Le communiqué : https://reut.rs/2U2IOKb Pour plus de détails, cliquez sur

(Rédaction de Paris)

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