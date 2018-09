Sanofi : a conclu un accord avec la SEC

04/09/2018 | 18:36

Sanofi annonce avoir conclu un accord avec la ' Securities and Exchange Commission ' américaine.



Cet accord permet de mettre définitivement un terme à leur enquête sur de possibles violations de la Loi américaine sur les pratiques de corruption à l'étranger (U.S. Foreign Corrupt Practices Act).



' Dans le cadre de cet accord, Sanofi ne reconnait, ni ne dément avoir commis une quelconque infraction ' précise le groupe.



Aux termes de l'accord, Sanofi consent à verser 25 206 145 dollars et rendra volontairement compte, pendant deux ans, de l'efficacité de ses contrôles internes renforcés et de son programme de lutte contre la corruption.



' Nous avons travaillé diligemment pour renforcer notre programme mondial de conformité et nous notons avec satisfaction que le DOJ et la SEC reconnaissent nos efforts ainsi que notre étroite coopération', a déclaré Olivier Brandicourt, Directeur Général de Sanofi.



