Sanofi : a finalisé la cession de Zentiva à Advent

01/10/2018 | 08:21

Sanofi a finalisé la cession de son activité Génériques européenne à Advent International (Advent) le 30 septembre. L'opération a été menée à son terme en avance sur le calendrier prévu pour un montant de 1,9 milliard d'euros (valeur de l'entreprise).



Sanofi avait annoncé avoir entamé en avril dernier des négociations exclusives avec Advent en vue de lui céder Zentiva, son activité génériques européenne, sur la base d'une offre d'Advent ferme, irrévocable et entièrement financée.



' Cette cession s'inscrit dans le cadre de la stratégie de simplification et de réorganisation déployée par Sanofi ' indique le groupe.



