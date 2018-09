Sanofi a pu mettre en avant des résultats positifs sur Dupixent dans l'eczema à l'EAVD

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe pharmaceutique Sanofi et son partenaire américain Regeneron Pharmaceuticals ont annoncé samedi que les résultats d'un essai clinique de phase 3 évaluant l'efficacité de leur médicament dupilumab, commercialisé sous la marque Dupixent, pour traiter l'eczéma chez les adolescents, avait fait l'objet d'une communication orale de dernière minute au 27e Congrès de l'Académie européenne de dermatologie et de vénérologie (EAVD) qui a eu lieu à Paris. Les deux partenaires avaient fait part des résultats positifs de cet essai en mai dernier.

Considéré comme un potentiel "blockbuster" par les analystes, Dupixent est à ce stade homologué pour le traitement de l'eczéma (ou dermatite atopique) modérée à sévère de l'adulte et fait l'objet d'une demande d'homologation dans l'asthme. Plus largement, Sanofi et Regeneron étudient son potentiel dans le traitement de différentes maladies modulées par une inflammation de type 2, comme l'asthme, l'eczéma de l'enfant (de six mois à 11 ans), la polypose nasale et l'oesophagite à éosinophiles. Des essais sont également prévus dans la bronchopneumopathie chronique obstructive, l'allergie aux graminées et les allergies alimentaires (dont l'allergie aux arachides).

