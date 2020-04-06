6 avril (Reuters) - Sanofi SA:
* SANOFI ANNONCE AVOIR RÉALISÉ UN ABONDEMENT DE DEUX SOUCHES
OBLIGATAIRES (LES « OBLIGATIONS ») POUR UN MONTANT DE 500
MILLIONS D'EUROS
* 250 MILLIONS DEUROS DOBLIGATIONS À TAUX FIXE, PORTANT LE
MONTANT TOTAL DE LA SOUCHE ÉCHÉANCE AVRIL 2025 ET PORTANT
INTÉRÊT AU TAUX ANNUEL DE 1,000 % À 1 MILLIARD DEUROS
* 250 MILLIONS DEUROS DOBLIGATIONS À TAUX FIXE, PORTANT LE
MONTANT TOTAL DE LA SOUCHE ÉCHÉANCE AVRIL 2030 ET PORTANT
INTÉRÊT AU TAUX ANNUEL DE 1,500 % À 1 MILLIARD DEUROS
Pour plus de détails, cliquez sur
(Reporting by Jean-Philippe Lefief)