6 avril (Reuters) - Sanofi SA:

* SANOFI ANNONCE AVOIR RÉALISÉ UN ABONDEMENT DE DEUX SOUCHES OBLIGATAIRES (LES « OBLIGATIONS ») POUR UN MONTANT DE 500 MILLIONS D'EUROS

* 250 MILLIONS D’EUROS D’OBLIGATIONS À TAUX FIXE, PORTANT LE MONTANT TOTAL DE LA SOUCHE ÉCHÉANCE AVRIL 2025 ET PORTANT INTÉRÊT AU TAUX ANNUEL DE 1,000 % À 1 MILLIARD D’EUROS

* 250 MILLIONS D’EUROS D’OBLIGATIONS À TAUX FIXE, PORTANT LE MONTANT TOTAL DE LA SOUCHE ÉCHÉANCE AVRIL 2030 ET PORTANT INTÉRÊT AU TAUX ANNUEL DE 1,500 % À 1 MILLIARD D’EUROS Pour plus de détails, cliquez sur (Reporting by Jean-Philippe Lefief)