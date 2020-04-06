Connexion
E-mail
Mot de passe
Retenir
Mot de passe oublié ?
Devenir membre gratuitement
Inscription
Inscription
Devenir membre
Inscription gratuite
Devenir client
Découvrez nos services
Paramètres
Paramètres
Cotations dynamiques 
OFFON

Accueil Zonebourse  >  Actions  >  Euronext Paris  >  Sanofi    SAN   FR0000120578

SANOFI

(SAN)
  Rapport
SynthèseCotationsGraphiquesActualitésNotationsAgendaSociétéFinancesConsensusRévisionsDérivésFondsCommunauté 
SynthèseToute l'actualitéCommuniquésPublications officiellesActualités du secteurAnalyses ZonebourseRecommandations des analystes

Sanofi : abonde des emprunts obligataires pour 500 millions deuros

share with twitter share with LinkedIn share with facebook
share via e-mail
06/04/2020 | 20:24

6 avril (Reuters) - Sanofi SA:

* SANOFI ANNONCE AVOIR RÉALISÉ UN ABONDEMENT DE DEUX SOUCHES OBLIGATAIRES (LES « OBLIGATIONS ») POUR UN MONTANT DE 500 MILLIONS D'EUROS

* 250 MILLIONS DEUROS DOBLIGATIONS À TAUX FIXE, PORTANT LE MONTANT TOTAL DE LA SOUCHE ÉCHÉANCE AVRIL 2025 ET PORTANT INTÉRÊT AU TAUX ANNUEL DE 1,000 % À 1 MILLIARD DEUROS

* 250 MILLIONS DEUROS DOBLIGATIONS À TAUX FIXE, PORTANT LE MONTANT TOTAL DE LA SOUCHE ÉCHÉANCE AVRIL 2030 ET PORTANT INTÉRÊT AU TAUX ANNUEL DE 1,500 % À 1 MILLIARD DEUROS Pour plus de détails, cliquez sur (Reporting by Jean-Philippe Lefief)

share with twitter share with LinkedIn share with facebook
share via e-mail
Réagir à cet article
Réagir le premier
Publier
loader
Toute l'actualité sur SANOFI
20:28BONDS : Sanofi lève 500 millions d'euros d'obligations
DJ
20:24SANOFI : abonde des emprunts obligataires pour 500 millions d’euros
RE
20:12SANOFI : abonde avec succès des emprunts obligataires pour un montant de 500 mil..
GL
14:20CORONAVIRUS : le fil des actus positives
11:30EN DIRECT DES MARCHES : Axa, Sanofi, Airbus, Iliad, Solocal, Bureau Veritas, ..
08:41BOURSE DE PARIS : Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
RE
06:00BOURSE DE PARIS : Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
RE
04/04SANOFI : Un vaccin crucial si le Covid devient une épidémie saisonnière
RE
03/04PAUL HUDSON : Sanofi pourrait avoir un vaccin contre le Covid-19 au 2e trimestre..
DJ
03/04REGENERON : résultats encourageants pour le Dupixent
AO
Plus d'actualités
Recommandations des analystes sur SANOFI
Plus de recommandations
Données financières (EUR)
CA 2019 36 409 M
EBIT 2019 9 632 M
Résultat net 2019 3 910 M
Dette 2019 15 066 M
Rendement 2019 3,86%
PER 2019 27,0x
PER 2020 19,3x
VE / CA2019 3,21x
VE / CA2020 3,09x
Capitalisation 102 Mrd
Graphique SANOFI
Durée : Période :
Sanofi : Graphique analyse technique Sanofi | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique SANOFI
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreBaissièreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 25
Objectif de cours Moyen 100,14  €
Dernier Cours de Cloture 81,36  €
Ecart / Objectif Haut 40,1%
Ecart / Objectif Moyen 23,1%
Ecart / Objectif Bas -1,67%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Paul Hudson Chief Executive Officer & Director
Serge Weinberg Chairman
Jean-Baptiste Chasseloup de Chatillon Chief Financial Officer & Executive Vice President
Ameet Nathwani Chief Medical & Digital Officer
John C. Reed EVP & Global Head-Research & Development
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
SANOFI-9.22%110 172
JOHNSON & JOHNSON-8.02%345 705
ROCHE HOLDING AG2.77%277 060
MERCK & CO., INC-16.16%195 141
NOVARTIS-11.15%187 703
PFIZER, INC.-14.14%181 075
RUBRIQUES
SERVICES GRATUITS
SERVICES FINANCIERS
APPLICATION MOBILE
SOLUTIONS
+33 (0)4 78 30 41 42
À PROPOS
Stock Market Quotes Interactive brokers Offre Binck Best of des tweets Stock Market News Börse: Aktien, Kurse und Nachrichten
Copyright © 2020 Surperformance. Tous droits réservés. Les cotations sont fournies par Factset, Morningstar,S&P Capital IQ et vwd Group