Sanofi : collaboration avec Denali Therapeutics

01/11/2018 | 07:36

Sanofi annonce qu'il prévoit de développer en collaboration avec Denali Therapeutics, plusieurs molécules en vue du traitement potentiel de diverses maladies neurodégénératives et inflammatoires systémiques.



Le groupe de santé précise qu'il s'agira de molécules candidates pour le traitement potentiel de la sclérose en plaques (SEP), de la sclérose latérale amyotrophique (SLA), de la maladie d'Alzheimer et de maladies inflammatoires systémiques.



Sanofi versera à Denali un paiement initial de 125 millions de dollars à Denali et de futurs paiements d'étape qui pourraient dépasser un milliard de dollars, en fonction l'avancement du développement et de la commercialisation des molécules concernées.



