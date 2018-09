Sanofi crée deux entités commerciales dédiées aux soins primaires et aux émergents

(Actualisation: départ de Stefan Oelrich, l'actuel responsable de la GBU Diabète et Cardiovasculaire, pour Bayer AG)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe pharmaceutique Sanofi a annoncé jeudi qu'il allait modifier la structure organisationnelle de deux de ses entités commerciales globales (ou GBU pour "Global Business Units") afin de recentrer ses activités sur les marchés matures et les marchés émergents.

Le groupe va créer une nouvelle entité commerciale Soins Primaires, combinant son portefeuille de produits de l'actuelle GBU Diabète et Cardiovasculaire (DCV) et le portefeuille de produits établis qui fait actuellement partie de la GBU Médecine générale et Marchés émergents (GEM). La nouvelle entité Soins Primaires se concentrera exclusivement sur les marchés matures.

"Sanofi a confié à Dieter Weinand le soin de bâtir et de diriger la nouvelle entité Soins Primaires", a précisé le groupe dans un communiqué. De nationalité américaine, Dieter Weinand a rejoint Bayer en 2014 au poste de responsable de la division pharmacie et comme membre du comité exécutif de Bayer HealthCare, puis a intégré le directoire de Bayer AG en 2016. Il rejoindra Sanofi le 1er novembre au poste de vice-Président exécutif et sera rattaché directement au directeur général de Sanofi, Olivier Brandicourt. Il intégrera le comité exécutif de l'entreprise.

Stefan Oelrich, l'actuel responsable de la GBU Diabète et Cardiovasculaire, quittera Sanofi pour rejoindre Bayer AG en tant que membre du directoire et responsable de la division Pharmacie à compter du 1er novembre, en remplacement de Dieter Weinand.

Sanofi a par ailleurs annoncé la création d'une commerciale globale dénommée Chine et Marchés Émergents qui sera dirigée par Olivier Charmeil, l'actuel responsable de la GBU GEM. "Cette nouvelle entité se concentrera sur les caractéristiques uniques et l'immense potentiel de croissance des marchés émergents, et plus particulièrement celui de la Chine qui représente le deuxième plus grand marché de Sanofi après les États-Unis", a souligné le laboratoire.

Les nouvelles entités Soins Primaires et Chine & Marchés Émergents devraient être lancées au début 2019.

"Aucun changement n'est apporté aux autres entités commerciales globales de Sanofi - Sanofi Genzyme, Sanofi Pasteur et Santé Grand Public", a souligné Sanofi.

