Sanofi : crée deux nouvelles entités commerciales globales

13/09/2018 | 12:48

Le groupe Sanofi annonce ce jour qu'il va modifier la structure organisationnelle de deux de ses entités commerciales globales, afin de recentrer ses activités sur les marchés matures et les marchés émergents.



L'entreprise va ainsi créer une nouvelle entité commerciale globale 'Soins Primaires', qui combinera son portefeuille de produits de l'actuelle entité Diabète et Cardiovasculaire (DCV) et le portefeuille de Produits établis, qui fait actuellement partie de l'entité Médecine générale et Marchés émergents. La nouvelle entité 'Soins Primaires' se concentrera exclusivement sur les marchés matures. Elle sera dirigée par Dieter Weinand.



Une deuxième entité commerciale globale, dénommée 'Chine et Marchés Émergents', sera par ailleurs créée. Elle sera dirigée par Olivier Charmeil.



Toutes deux devraient être lancées début 2019.





