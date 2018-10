Sanofi : dépasse les attentes au 3e trimestre

31/10/2018 | 07:54

Le géant de la santé Sanofi publie un BNPA des activités de 1,84 euro au titre du troisième trimestre 2018, en hausse de 11,2% à taux de changes constants (TCC), et alors que les analystes n'anticipaient en moyenne que 1,70 euro.



Le chiffre d'affaires s'est élevé à 9.392 millions d'euros, en progression de 3,7% à données publiées, de 6,3% à TCC et de 3,4% à TCC et périmètre constant, soutenu par la médecine de spécialités et les vaccins ainsi que par une forte contribution des marchés émergents.



Le BNPA des activités en 2018 est maintenant attendu en croissance entre 4% et 5% à TCC, sauf événements majeurs défavorables imprévus. L'effet des changes sur le BNPA des activités 2018 est estimé à environ -6% en appliquant les taux de change moyens d'octobre 2018.



