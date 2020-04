Sanofi : données d'efficacité dans la sclérose en plaques

23/04/2020 | 07:15

Sanofi annonce que l'inhibiteur BTK à pénétration cérébrale a significativement réduit l'activité de la sclérose en plaques (SEP) récurrente-rémittente mesurée par imagerie par résonance magnétique (IRM), dans le cadre d'un essai clinique de phase II.



Les objectifs (principal et secondaires) ont été atteints avec une réduction relative de 85% ou plus du nombre de nouvelles lésions rehaussées au gadolinium sur les séquences en T1 et de lésions hyperintenses en T2, nouvelles ou ayant augmenté de volume.



L'inhibiteur BTK de Sanofi sera potentiellement le premier traitement de fond des multiples lésions cérébrales causées par la SEP. Le groupe va lancer quatre essais cliniques de phase III dans le traitement des formes récurrentes et progressives de la SEP.



