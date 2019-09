Sanofi : données positives pour le Jevtana

30/09/2019 | 17:10

Le groupe Sanofi annonce ce lundi que des données publiées aujourd'hui dans le New England Journal of Medicine montrent que, chez les patients atteints d'un cancer de la prostate métastatique résistant à la castration et dont la maladie a progressé dans les 12 mois suivant le début d'un traitement par un agent ciblant le récepteur des androgènes (abiratérone ou enzalutamide), la durée de la survie sans progression a été significativement prolongée en cas de traitement par Jevtana et prednisone.



Et ce, comparativement à un traitement par abiratérone et prednisone ou enzalutamide. 'La survie globale des patients traités par Jevtana a également été significativement plus longue', indique également Sanofi.



Jevtana est une taxane semi-synthétique et un inhibiteur des microtubules. Il est indiqué dans le traitement des patients adultes atteints d'un cancer de la prostate métastatique résistant à la castration précédemment traités par un traitement à base de docétaxel.





