Sanofi : données positives sur Dupixent dans le traitement de l'?sophagite à éosinophile

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe pharmaceutique Sanofi a annoncé lundi que sa molécule Dupixent avait atteint les deux principaux critères d'évaluation de la partie A de l'essai pivot de phase III évaluant ce médicament dans le traitement de l'œsophagite à éosinophile chez des patients agés de 12 ans et plus.

"L'essai a atteint ses deux principaux critères d'évaluation composites, de même que l'ensemble de ses critères d'évaluation secondaires. Dupixent est le premier et le seul médicament biologique ayant donné des résultats positifs cliniquement significatifs dans le cadre d'un essai de phase III menée auprès de cette population de patients", a indiqué Sanofi dans un communiqué.

La partie B de l'essai est en cours et cherche à évaluer une posologie supplémentaire de Dupixent, a précisé le groupe pharmaceutique.

L'œsophagite à éosinophile est une maladie inflammatoire chronique de l'œsophage, qui provoque des troubles de la déglutition.

Sanofi et son partenaire, la société américaine Regeneron, consacrent plusieurs programmes de développement clinique à Dupixent et l'étudient dans le traitement de maladies comme l'asthme pédiatrique et la dermatite atopique de l'enfant.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 90; adore@agefi.fr ed: VLV

