Sanofi : données positives sur Praluent dans le NEJM

08/11/2018 | 07:22

Sanofi fait part de la publication par le New England Journal of Medicine (NEJM) de résultats positifs détaillés de l'essai clinique consacré à l'effet du Praluent (alirocumab) sur le risque d'événements cardiovasculaires.



Le géant de la santé rapporte que Praluent a significativement réduit de 15% le risque d'événements cardiovasculaires majeurs et a été associé à une diminution de 15% du risque de mortalité toutes causes confondues.



'Les résultats d'analyses supplémentaires, concernant en particulier la mortalité, seront présentés aux prochaines Séances scientifiques de l'American Heart Association, du 10 au 12 novembre', précise Sanofi.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.