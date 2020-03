Sanofi : en hausse, un broker en soutien

Données financières (EUR) CA 2020 37 697 M EBIT 2020 10 229 M Résultat net 2020 5 609 M Dette 2020 14 867 M Rendement 2020 4,14% PER 2020 17,4x PER 2021 15,2x VE / CA2020 2,99x VE / CA2021 2,80x Capitalisation 98 015 M Graphique SANOFI Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique SANOFI Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 25 Objectif de cours Moyen 102,38 € Dernier Cours de Cloture 78,37 € Ecart / Objectif Haut 45,5% Ecart / Objectif Moyen 30,6% Ecart / Objectif Bas 8,46% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Paul Hudson Chief Executive Officer Serge Weinberg Chairman Jean-Baptiste Chasseloup de Chatillon Chief Financial Officer & Executive Vice President Ameet Nathwani Chief Medical & Digital Officer John C. Reed Head-Global Research & Development Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) SANOFI -12.55% 111 002 JOHNSON & JOHNSON -6.64% 373 182 ROCHE HOLDING AG 0.33% 269 721 MERCK AND COMPANY -9.82% 208 025 PFIZER, INC. -15.16% 191 893 NOVARTIS -13.74% 187 317