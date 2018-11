01.11.2018 07:00:00 CET

Sanofi et Denali Therapeutics vont développer des médicaments pour le traitement de maladies neurologiques et inflammatoires

Des molécules candidates pour le traitement potentiel de la sclérose en plaques (SEP), de la sclérose latérale amyotrophique (SLA), de la maladie d'Alzheimer et de maladies inflammatoires systémiques

Denali recevra un paiement initial de 125 millions de dollars et de futurs paiements d'étape qui pourraient dépasser un milliard de dollars.

PARIS, France - Le 1er novembre 2018 - Sanofi prévoient de développer en collaboration avec Denali Therapeutics Inc. plusieurs molécules en vue du traitement potentiel de diverses maladies neurodégénératives et inflammatoires systémiques.

Les deux principales molécules visées par cette collaboration, DNL747 et DNL758, ciblent une protéine de signalisation importante connue sous le nom de « récepteur sérine/thréonine-protéine kinase 1 » (ou RIPK1) de la voie du récepteur TNF, qui régule l'inflammation et la mort cellulaire dans les tissus humains. Les deux entreprises prévoient d'étudier DNL747 dans la sclérose en plaques (SEP), la maladie d'Alzheimer et la sclérose latérale amyotrophique (SLA), et DNL758 dans le traitement de diverses maladies inflammatoires systémiques comme la polyarthrite rhumatoïde et le psoriasis.

En vertu des modalités de l'accord, Sanofi versera un paiement initial de 125 millions de dollars à Denali et de futurs paiements d'étape qui pourraient dépasser un milliard de dollars, en fonction l'avancement du développement et de la commercialisation des molécules concernées. Sanofi et Denali partageront à parts égales les pertes et bénéfices commerciaux correspondant à DNL747 aux États-Unis et en Chine, tandis que Denali recevra des redevances de Sanofi sur les bénéfices réalisés dans d'autres territoires et sur les ventes globales de DNL758.

Les activités de développement clinique de phases Ib et II de DNL747 seront intégralement financées par Sanofi dans la SEP, la SLA et d'autres indications neurologiques, à l'exception des opérations de développement clinique dans la maladie d'Alzheimer dont le financement sera assuré par Denali. Les essais cliniques de phase III dans toutes les indications neurologiques seront financés conjointement par Sanofi (à hauteur de 70 %) et Denali (30 %). Sanofi financera intégralement le développement clinique de DNL758 dans les maladies inflammatoires systémiques.

« Cette collaboration avec Denali constitue un nouvel exemple de la volonté de Sanofi d'intensifier le développement de traitements de premier ordre à fort pouvoir de transformation pour les patients atteints de maladies graves », a déclaré Rita Balice-Gordon, Ph.D., Responsable Global, Recherche, Maladies rares et neurologiques de Sanofi. « Nous sommes impatients de collaborer avec Denali dans le cadre du programme RIPK1 et d'explorer le potentiel de ce mécanisme d'action dans le traitement des maladies neurologiques et inflammatoires. »

« RIPK1 est une cible prometteuse qui a le potentiel de déboucher sur des traitements de fond pour les patients souffrant de maladies neurodégénératives, ainsi que de maladies inflammatoires systémiques. Nous sommes très heureux de nous associer à Sanofi et d'étendre notre programme RIPK1 à d'autres indications », a indiqué Ryan Watts, Ph.D., Directeur Général de Denali. « Avec ses infrastructures et sa vaste expérience du développement clinique et de la commercialisation, Sanofi est un partenaire idéal pour Denali. Il nous permettra d'optimiser le succès clinique et commercial de notre programme RIPK1. »

Molécules RIPK1

DNL747, une petite molécule qui franchit la barrière hémato-encéphalique, fait actuellement l'objet d'essais cliniques précoces ou essais de phase I. Des essais de phase Ib dans la maladie d'Alzheimer et la SLA devraient débuter très prochainement et permettront d'orienter la suite du développement clinique de cette molécule. Denali dirigera les essais cliniques de phase II dans la maladie d'Alzheimer, tandis que Sanofi pilotera les essais cliniques de phase II dans la SEP, la SLA, ainsi que les futurs essais cliniques de phase III dans toutes les indications neurologiques.



DNL758 est une petite molécule que ne franchit pas la barrière hémato-encéphalique. Sanofi dirigera les activités de développement clinique dans toutes les maladies inflammatoires systémiques. Les essais cliniques devraient débuter en 2019.

Cette collaboration porte également sur d'autres inhibiteurs du RIPK1 au stade préclinique.

L'opération devrait être finalisée dans les prochains mois, sous réserve des approbations règlementaires habituelles.

À propos de Sanofi



La vocation de Sanofi est d'accompagner celles et ceux confrontés à des difficultés de santé. Entreprise biopharmaceutique mondiale spécialisée dans la santé humaine, nous prévenons les maladies avec nos vaccins et proposons des traitements innovants. Nous accompagnons tant ceux qui sont atteints de maladies rares, que les millions de personnes souffrant d'une maladie chronique. Sanofi et ses plus de 100 000 collaborateurs dans 100 pays transforment l'innovation scientifique en solutions de santé partout dans le monde. Sanofi, Empowering Life, donner toute sa force à la vie.

Déclarations prospectives - Sanofi

