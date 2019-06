Sanofi et Google vont développer un nouveau laboratoire d’innovation en santé



PARIS – Le 18 juin 2019 – Sanofi et Google vont créer un nouveau laboratoire d’innovation avec l’ambition de transformer radicalement le développement des futurs médicaments et services de santé en tirant parti de la puissance des nouvelles technologies de données.

« Nous sommes à l’orée d’une nouvelle ère pour la biologie et la santé humaine et avons l’opportunité de transformer les soins de santé grâce à des partenariats avec des entreprises innovantes, spécialisées dans les nouvelles technologies et l’analyse des données », précise le docteur Ameet Nathwani, Chief Digital Officer, Chief Medical Officer et Vice-Président Exécutif, Affaires Médicales de Sanofi. « En combinant les innovations biologiques et données scientifiques de Sanofi avec les capacités de premier ordre de Google, de l’informatique en cloud jusqu’à l’intelligence artificielle de pointe, nous aspirons à donner aux patients les moyens de mieux prendre le contrôle de leur santé et à accélérer la découverte de nouvelles thérapies. »

Cette collaboration vise à changer la manière dont Sanofi développe de nouveaux traitements et se concentrera sur trois grands objectifs : mieux comprendre les patients et les maladies, accroître l’efficacité opérationnelle de Sanofi, et améliorer l’expérience des patients et clients de Sanofi.

« Les entreprises des sciences de la vie sont à la recherche d’innovations digitales fondées sur les échanges de données pour les aider à développer des solutions de santé accessibles », explique Thomas Kurian, Directeur Général de Google Cloud. « Nous sommes impatients de collaborer avec Sanofi et de contribuer à l’accélération du cycle de l’innovation en santé pour tous les patients dans le monde. »

Le Laboratoire d’innovation aura pour mission de développer un ensemble de solutions scientifiques et commerciales :

Sanofi et Google appliqueront des techniques d’analyse approfondie à de vastes ensemble de données pour mieux comprendre certaines maladies et en extraire les données patients correspondantes. Cela permettra à Sanofi de développer des approches thérapeutiques plus personnalisées, ainsi que des technologies d’accompagnement pour améliorer les résultats cliniques. Sanofi et Google appliqueront leurs technologies et techniques d’analyse aux vastes bases de données du monde réel de Sanofi pour mieux comprendre comment les traitements opèrent chez les patients afin de leur proposer des conseils thérapeutiques personnalisés, d’optimiser leur prise en charge et de réduire le coût de leurs soins.

Sanofi et Google prévoient également d’appliquer les techniques d’intelligence artificielle (IA) à divers ensembles de données pour établir de meilleures projections des ventes et répercuter les enseignements qui en seront tirés sur les activités de marketing et la chaîne d’approvisionnement. L’intelligence artificielle permettra de prendre en compte les informations en temps réel, ainsi que les contraintes géographiques et logistiques et les impératifs de fabrication, de manière à affiner la précision de ces activités complexes.

De plus, Sanofi va moderniser son infrastructure informatique et migrer certaines de ses applications existantes sur la plateforme Google Cloud (GCP, Google Cloud Platform). L’automatisation, l’extensibilité et l’agilité des applications – de même que le renforcement de ses capacités en matière de données et d’analyse – permettront à Sanofi d’accélérer et de simplifier la gestion des systèmes antérieurs et de faciliter l’accès aux technologies les plus récentes et leur intégration dans ses plans d’activités. La migration sur la GCP aura pour effet d’optimiser l'efficacité des coûts opérationnels et de promouvoir la réalisation des objectifs de l’entreprise et, en particulier, ceux du laboratoire d’innovation.





